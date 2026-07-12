/होमस्टेमध्ये नग्न अवस्थेत आढळला महिलेचा मृतदेह; नवऱ्याच्या वाढदिवसाला नेमकं काय घडलं? धक्कादायक माहिती समोर!

उत्तराखंडातील मसुरी येथे सुट्टीसाठी गेलेल्या 27 वर्षीय आयटी अभियंता महिलेचा होमस्टेमध्ये संशयास्पद मृत्यू झाल्याप्रकरणी पोलिसांनी महत्त्वाची कारवाई केली आहे. जवळपास महिनाभर तपास केल्यानंतर महिलेच्या पतीला दिल्लीतून अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून, पोलिसांकडून मृत्यूमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी विविध पुराव्यांची पडताळणी सुरू आहे. या घटनेने देशभरात मोठी चर्चा निर्माण झाली आहे.
मृत महिला 27 वर्षीय आयटी अभियंता असून ती दिल्लीत राहत होती. ती आणि तिचे पती जून महिन्यात मसुरी येथे सुट्टीसाठी गेले होते. पतीचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी दोघांनी मसुरी-धनोल्टी मार्गावरील एका होमस्टेमध्ये मुक्काम केला होता. मात्र दुसऱ्याच दिवशी सकाळी महिला खोलीत मृतावस्थेत आढळून आली. तिचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, याबाबत सुरुवातीपासूनच संशय व्यक्त करण्यात आला होता.
होमस्टे व्यवस्थापनाने पोलिसांना घटनेची माहिती दिल्यानंतर घटनास्थळी पंचनामा करण्यात आला. मृतदेहाची स्थिती आणि घटनास्थळावरील परिस्थिती पाहता पोलिसांनी सुरुवातीपासूनच सर्व शक्यता तपासण्यास सुरुवात केली. शवविच्छेदन, फॉरेन्सिक तपास, घटनास्थळावरील नमुने आणि डिजिटल पुरावे यांचा आधार घेऊन तपास पुढे नेण्यात आला. या तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे समोर आल्याचे सांगितले जात आहे.
महिलेच्या वडिलांनी सुरुवातीपासूनच मुलीच्या मृत्यूबाबत गंभीर शंका उपस्थित केली होती. त्यांनी हा नैसर्गिक मृत्यू नसून मुलीची हत्या झाल्याचा आरोप केला. तसेच तपास निष्पक्ष व्हावा, अशी मागणीही कुटुंबीयांनी केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी हत्येच्या संशयासह विविध बाजूंनी तपास सुरू ठेवला. मात्र अंतिम निष्कर्ष न्यायवैद्यक अहवाल आणि तपास पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
तपासादरम्यान गोळा झालेल्या वैज्ञानिक आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी न्यायालयातून अजामीनपात्र वॉरंट मिळवले. त्यानंतर आरोपी पतीला दिल्लीतील पूर्व भागातून अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून पुढील चौकशी सुरू आहे. पोलिसांकडून त्याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे.
या प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल फोन, कॉल रेकॉर्ड, प्रवासाची माहिती आणि फॉरेन्सिक अहवाल यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तपास यंत्रणा प्रत्येक पुराव्याची स्वतंत्र पडताळणी करत असून मृत्यू अपघाती, आत्महत्या की हत्या, याचा अंतिम निष्कर्ष तपास पूर्ण झाल्यानंतरच समोर येणार आहे. सध्या पोलिसांनी कोणताही अंतिम निष्कर्ष जाहीर केलेला नाही.
या प्रकरणात पतीला अटक झाली असली तरी न्यायालयात दोष सिद्ध होईपर्यंत त्याच्यावरचे आरोप हे केवळ आरोपच मानले जातात. पोलिस तपास, फॉरेन्सिक अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब आणि न्यायालयीन सुनावणी यानंतरच या प्रकरणाचे संपूर्ण सत्य समोर येईल. त्यामुळे या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.