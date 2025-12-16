'महिला फक्त नवऱ्यासोबत...' CPM नेत्याची चीभ घसरली;देशभरातून व्यक्त होतोय संताप!

CPI leader Sayya Ali Majid : केरळमधील ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या यूडीएफ आघाडीने चांगली कामगिरी करत अनेक जागा जिंकल्या. सत्ताधारी डाव्या एलडीएफला मात्र मोठा धक्का बसला आणि त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. तर भाजपच्या एनडीएने राजधानी तिरुवनंतपुरममध्ये पहिल्यांदाच विजय मिळवून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. पण या सर्वात सीपीआयच्या एका नेत्याचे विधान वादग्रस्त ठरले. ज्यामुळे देशभरातून त्यांच्यावर टीका होतेय. सविस्तर जाणून घेऊया.
मलप्पुरम जिल्ह्यातील थेन्नाला वॉर्डमध्ये सीपीआय(एम)चे माजी स्थानिक नेते सय्यद अली मजीद यांनी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली आणि फक्त 47 मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. विजयानंतर त्यांनी समर्थकांना संबोधित करताना महिलांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केले. ज्यामुळे राज्यात मोठा गदारोळ माजला. देशभरातून यावर संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत.
मजीद यांनी मुस्लिम लीगवर निशाणा साधला. लग्न करुन घरी आणलेल्या महिलांना फक्त मत मिळवण्यासाठी किंवा एखाद्याला हरवण्यासाठी अनोळखी पुरुषांसमोर उभे करू नये. आमच्याकडेही विवाहित महिला आहेत, पण त्या त्यांच्या नवऱ्यांसोबत राहण्यासाठी आणि संसार करण्यासाठी आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, तुम्ही कितीही महिला उमेदवार उभ्या केल्या तरी आमच्या घरी विवाहित महिला आणि मुली आहेत. त्या इतरांसमोर प्रदर्शनासाठी नाहीत. पारंपरिक कुटुंबे लग्न करताना याचसाठी सावध असतात. महिलांना घरी गृहिणी म्हणून राहू द्या, असे वादग्रस्त विधान त्यांनी केले. मजीद यांच्या या महिलाविरोधी विधानामुळे राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात संताप व्यक्त केला जातोय. त्यांनी महिलांच्या हक्कांचा अपमान केल्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. निवडणुकीतील एलडीएफच्या पराभवानंतर हे विधान आणखी चर्चेचे कारण ठरले. ज्यामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागावर नव्याने प्रश्न उपस्थित झालेले दिसतात.