'तुझ्या लेकीसोबत संबंध ठेवू दे' प्रियकराचं बोलणं ऐकून संतापली आई, पुढे जे केलं त्याने सगळेच हादरवून गेले

एक महिला कितीही चुकीची वागली तरी ती आई म्हणून कधीच चुकीची वागू शकत नाही. असाच एक प्रकार उघडकीस आला आहे. या हत्याकांडाने संपूर्ण शहर हादरलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 20, 2025, 03:40 PM IST
उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्ह्यातील चौबेपूर भागात एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका महिलेने तिच्या प्रियकराची गळा दाबून हत्या केली आणि त्याचा मृतदेह जंगलात पुरला. सुमारे ५० दिवसांनंतर जंगलात एक सांगाडा सापडल्याने संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. ही घटना चौबेपूर पोलिस स्टेशन हद्दीतील रौतापूर गावात घडली. गावातील रहिवासी गोरेलाल यांचे त्याच गावातील एका विधवेशी सुमारे चार वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते.

पतीच्या मृत्यूनंतर

या महिलेला चार मुली आणि एक मुलगा आहे. तिच्या पतीचे आधीच निधन झाले होते. तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर गोरेलालच्या महिलेच्या घरी येणाऱ्या जाणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढली. तो अनेकदा रात्री राहायचा. हळूहळू, महिलेच्या मुलांना असा विश्वास वाटू लागला की गोरेलाल त्यांच्या कुटुंबाला आधार देईल.

अल्पवयीन मुलीबाबत 

गोरेलालचे हेतू महिलेच्या 13 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीसाठी वाईट झाले. गोरेलालने महिलेवर त्याच्या मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणण्यास सुरुवात केली. तिने प्रतिकार केला तेव्हा त्याने तिच्या मुलाला जर तिने नकार दिला तर तिला मारण्याची धमकी दिली. या धमकीमुळे ती महिला घाबरली आणि तिला खूप त्रास झाला.

गळा दाबून मारण्यात आले

महिलेने गोरेलालशी अनेक वेळा समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु गोरेलालने त्याच्या दुष्ट मार्गांपासून दूर राहण्यास नकार दिला. शेवटी, तिच्या मुलाला वाचवण्यासाठी, महिलेने गोरेलालला संपवण्याचा निर्णय घेतला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, महिलेने तिच्या पुतण्याच्या मदतीने गोरेलालचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर तिने मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी जंगलात पुरला.

50 दिवसांनंतर जंगलात सांगाडा सापडला

सुमारे ५० दिवसांनंतर जंगलात एक सांगाडा सापडल्याने परिसरात खळबळ उडाली. पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. पोलिसांनी आरोपी महिला आणि तिच्या पुतण्याला अटक केली आहे. मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यास मदत करणाऱ्या इतर संशयितांचा शोध ते घेत आहेत. लवकरच आरोपींना अटक करतील असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

