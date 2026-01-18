विवाहित पुरूषाशी संबंध असणे म्हणजे वैवाहिक दर्जा नाही, मुंबईतील महिलेची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

काही नातेसंबंध अधिकृतपणे नियुक्त होण्यापूर्वीच खरे वाटतात. तुम्ही एकत्र राहता, स्वप्न पाहता, योजना आखता - आणि ते कायमचे नाते असल्यासारखे वाटते. परंतु अलीकडील न्यायालयाच्या निकालाने सर्वांना एका कठोर सत्याची आठवण करून दिली. प्रेम गुंतागुंतीचे आणि तीव्र असू शकते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की कायदा त्याचे संरक्षण करेल. मुंबईतील एका प्रकरणाने आधुनिक प्रेम आणि त्याच्या अस्पष्ट सीमांबद्दल चर्चा सुरू केली आहे.
एका महिलेचे एका विवाहित पुरूषाशी दीर्घकालीन संबंध होते. तिच्यासाठी, ते फक्त क्षणभंगुर नाते नव्हते. ते काही काळ एकत्र राहिले, एकत्र पैसे खर्च केले, दोन्ही नावांनी वस्तू खरेदी केल्या आणि आयव्हीएफ देखील केले. तिच्या मनात, त्यांनी काही चोरीचे क्षण नव्हे तर एक जीवन निर्माण केले होते.
मग वास्तव समोर आले. न्यायालयाने म्हटले की जाणूनबुजून विवाहित व्यक्तीशी संबंध ठेवणे हे विवाह मानले जाऊ शकत नाही. म्हणजे, जर जोडीदार आधीच अस्तित्वात असेल, तर दुसरे नाते कितीही भावनिकदृष्ट्या प्रामाणिक वाटत असले तरी, लग्नाचा दर्जा मिळवू शकत नाही. कारण? अशा नात्यांचे रक्षण केल्याने पहिली पत्नी आणि मुलांच्या कायदेशीर हक्कांना हानी पोहोचू शकते.
महिलेने म्हटले की तिला चांगल्या भविष्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, तिला घटस्फोट घेण्यास सांगण्यात आले होते आणि तिला असे भासवले की, ते पती-पत्नी आहेत. यातील बहुतेक दावे पुरुषाने नाकारले, असा दावा केला की ते कधीही जोडपे म्हणून एकत्र राहिले नव्हते आणि जास्तीत जास्त ते एक अवैध संबंध होते. वर्षानुवर्षे वादविवादानंतर, न्यायालयाने अखेर असा निर्णय दिला की त्यांच्या नात्याला लग्नाची कायदेशीर मान्यता नाही.
न्यायालयाने म्हटले की केवळ एकत्र वेळ घालवणे आणि संयुक्तपणे मालमत्ता खरेदी करणे हे वैवाहिक संबंध नाही. न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली आणि हा निर्णय दिला. व्यवसायाने अभियंता असलेल्या महिलेने दावा केला की तिचे एका विवाहित प्राध्यापकाशी संबंध होते ज्याने तिला लैंगिक संबंध करण्यास भाग पाडले. प्राध्यापक विवाहित असूनही तिने त्याच्याशी लग्न केले होते. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, प्राध्यापकाने त्यांच्या पत्नीला मानसिक रुग्ण म्हणून दाखवून तिची सहानुभूती मिळवली. पुणे सत्र न्यायालयाने तिला दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर, तिने उच्च न्यायालयात अपील केले.