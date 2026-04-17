BREAKING: महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक लोकसभेत नामंजूर; मोदी सरकारला मोठा धक्का; 54 मतं पडली कमी

Women Reservation Bill Fails Lok Sabha Test: मोदी सरकारला लोकसभेत मोठा धक्का बसला आहे. महिला आरक्षणाशी संबंधित 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झालं आहे. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (Delimitation) संबंधित विधेयकांवर लोकसभेत मतदान पार पडलं. यावेळी केवळ 298 मतं विधेयकाच्या बाजूने पडली. विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी माहिती दिली की, एकूण 528 मतं नोंदवली गेली; ज्यामधील 298 मतं विधेयकाच्या बाजूने, तर 230 मतं विरोधात पडली.
मतदानाच्या पहिल्या फेरीत एकूण 489 मतं पडली होती, ज्यामध्ये 278 बाजूने आणि 211 मते विरोधात होती. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची, म्हणजेच 352 मतांची आवश्यकता होती. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास 54 मतांनी विधेयक पडलं किंवा नामंजूर झालं आहे. दरम्यान लोकसभेचं कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे.
#WATCH | The Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 fails to pass in Lok Sabha
House adjourned till tomorrow. pic.twitter.com/cNJkxLhu9p
— ANI (@ANI) April 17, 2026
दरम्यान याआधी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरुन झालेल्या चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र विरोधकांनी यावर अनेक शंका उपस्थित करत आक्षेप नोंदवले.
"हा मुद्दा महिला आरक्षणाबाबतचा नसून लोकशाहीचा होता. महिला आरक्षणाची सांगड मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (delimitation) घालण्याला आम्ही कधीच संमती देऊ शकत नाही. हे विधेयक मंजूर होणे शक्यच नव्हते. आपल्या देशातील लोकशाहीचा हा एक मोठा विजय आहे," अशी प्रतिक्रिया प्रियांका गांधींनी दिली आहे. "हाथरस, उन्नाव आणि मणिपूर येथील घटनांबाबत ज्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, तेच आता 'महिलाविरोधी मानसिकते'बद्दल बोलत आहेत?," अशी टीकाही त्यांनी केली.
#WATCH | Delhi | After The Constitution (One Hundred and Thirty-First Amendment) Bill, 2026 fails to pass in Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "This was not about women's reservation but democracy. We can never agree to linking delimitation with women's…
— ANI (@ANI) April 17, 2026
राहुल गांधी म्हणाले की, "संविधानावरील हा हल्ला आम्ही परतवून लावला आहे. आम्ही हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हे महिला आरक्षण विधेयक नसून, भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा प्रयत्न आहे".
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "We have defeated this attack on the Constitution. We have clearly said that this is not a women's reservation bill, but it is a way to change India's political structure."
— ANI (@ANI) April 17, 2026
अमित शाह यांनी विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन करताना म्हटलं होतं की, सभागृहात 543 खासदार सदस्य म्हणून उपस्थित असतात. काही संसदीय मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्या 49 लाखांपर्यंत आहे, तर काही मतदारसंघांमध्ये ही संख्या केवळ 60 हजार आहे. अनेक मतदारसंघांचा विस्तार इतका प्रचंड झाला आहे की, तेथील खासदाराला आपल्या मतदारसंघातील मतदारांना प्रत्यक्ष भेटणंही शक्य होत नाही. मतदारांच्या काही अपेक्षा असतात; त्यांना आपल्या खासदाराला भेटण्याची इच्छा असते.
I would like to appeal to all Members of Parliament…
Please reflect upon your conscience, remembering the women in your own families.
The legislation to ensure women’s reservation in legislative bodies is a significant opportunity to do justice to women of our nation.
Please…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 17, 2026
"जे लोक या विधेयकाला विरोध करत आहेत, त्यांनी मला हे समजावून सांगावे की, 49 लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एखाद्या खासदाराने आपल्या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता नेमकी कशी करायची? ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच, संविधानामध्ये ठराविक कालावधीनंतर 'मतदारसंघ पुनर्रचना' (Delimitation) करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
राहुल गांधींनी मात्र हे सरकारचं ढोंग असल्याचं सांगत आक्षेप नोंदवला होता. हे विधेयक महिलांच्या हिताचा विचार करुन मांडण्यात आलेलं नाही असं त्यांनी म्हटलं.