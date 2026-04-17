BREAKING: महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक लोकसभेत नामंजूर; मोदी सरकारला मोठा धक्का; 54 मतं पडली कमी

Women Reservation Bill Fails Lok Sabha Test: मोदी सरकारला लोकसभेत मोठा धक्का बसला आहे. महिला आरक्षणाशी संबंधित 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झालं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 17, 2026, 08:14 PM IST
Women Reservation Bill Fails Lok Sabha Test: मोदी सरकारला लोकसभेत मोठा धक्का बसला आहे. महिला आरक्षणाशी संबंधित 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झालं आहे. महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (Delimitation) संबंधित विधेयकांवर लोकसभेत मतदान पार पडलं. यावेळी केवळ 298 मतं विधेयकाच्या बाजूने पडली. विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी माहिती दिली की, एकूण 528 मतं नोंदवली गेली; ज्यामधील 298 मतं विधेयकाच्या बाजूने, तर 230 मतं विरोधात पडली. 

मतदानाच्या पहिल्या फेरीत एकूण 489 मतं पडली होती, ज्यामध्ये 278 बाजूने आणि 211 मते विरोधात होती. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची, म्हणजेच 352 मतांची आवश्यकता होती. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास 54 मतांनी विधेयक पडलं किंवा नामंजूर झालं आहे. दरम्यान लोकसभेचं कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित करण्यात आलं आहे. 

दरम्यान याआधी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरुन झालेल्या चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र विरोधकांनी यावर अनेक शंका उपस्थित करत आक्षेप नोंदवले.  

'विधेयक मंजूर होणे शक्यच नव्हते'

"हा मुद्दा महिला आरक्षणाबाबतचा नसून लोकशाहीचा होता. महिला आरक्षणाची सांगड मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (delimitation) घालण्याला आम्ही कधीच संमती देऊ शकत नाही. हे विधेयक मंजूर होणे शक्यच नव्हते. आपल्या देशातील लोकशाहीचा हा एक मोठा विजय आहे," अशी प्रतिक्रिया प्रियांका गांधींनी दिली आहे. "हाथरस, उन्नाव आणि मणिपूर येथील घटनांबाबत ज्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, तेच आता 'महिलाविरोधी मानसिकते'बद्दल बोलत आहेत?," अशी टीकाही त्यांनी केली. 

राहुल गांधी म्हणाले की, "संविधानावरील हा हल्ला आम्ही परतवून लावला आहे. आम्ही हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हे महिला आरक्षण विधेयक नसून, भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा प्रयत्न आहे".

अमित शाहांनी काय आवाहन केलं होतं?

अमित शाह यांनी विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन करताना म्हटलं होतं की, सभागृहात 543 खासदार सदस्य म्हणून उपस्थित असतात. काही संसदीय मतदारसंघांमध्ये मतदारांची संख्या 49 लाखांपर्यंत आहे, तर काही मतदारसंघांमध्ये ही संख्या केवळ 60 हजार आहे. अनेक मतदारसंघांचा विस्तार इतका प्रचंड झाला आहे की, तेथील खासदाराला आपल्या मतदारसंघातील मतदारांना प्रत्यक्ष भेटणंही शक्य होत नाही. मतदारांच्या काही अपेक्षा असतात; त्यांना आपल्या खासदाराला भेटण्याची इच्छा असते. 

"जे लोक या विधेयकाला विरोध करत आहेत, त्यांनी मला हे समजावून सांगावे की, 49 लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एखाद्या खासदाराने आपल्या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता नेमकी कशी करायची? ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच, संविधानामध्ये ठराविक कालावधीनंतर 'मतदारसंघ पुनर्रचना' (Delimitation) करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. 

राहुल गांधींचा विरोध

राहुल गांधींनी मात्र हे सरकारचं ढोंग असल्याचं सांगत आक्षेप नोंदवला होता. हे विधेयक महिलांच्या हिताचा विचार करुन मांडण्यात आलेलं नाही असं त्यांनी म्हटलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

