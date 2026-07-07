'माझ्या बायकोपासून वाचवा', लग्नाच्या पहिल्याच रात्री नवऱ्याने गाठले पोलिस स्टेशन, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले!

देशभरात सध्या केतन अग्रवाल हत्याकांडाची चर्चा आहे. अशातच उत्तरप्रदेशमध्ये एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. लग्नाच्या पहिल्याच दिवशी नवविवाहितेने पतीसोबत जे केलं ते पाहून पोलिसही हादरले आहेत. या घटनेने कुटुंबीयांनाही मोठा धक्का बसला आहे.
लग्नाच्या पहिल्याच दिवशी विवाहितेने पतीला जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. माझे दुसऱ्यावर प्रेम आहे, अशी थेट कबुलीही तिने पतीसमोर दिली आहे. तसंच, मला त्याच्यासोबतच राहायचं आहे, असंही म्हटलं आहे. पत्नीने पहिल्याच दिवशी अशी धमकी दिल्याने पतीच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्यानंतर घाबरलेल्या पतीने थेट पोलिस ठाणेच गाठले. त्यानंतर पोलिसांच्या समोरच लिखित स्वरुपात लिहून घेतले त्यानंतर तरुणी तिच्या प्रियकरासोबत निघून गेली. त्यानंतरही युवकाने हत्येची शंका बोलून दाखवत सुरक्षेची मागणी केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणाचे लग्न 25 जून रोजी मेरठ येथे राहणाऱ्या तरुणीसोबत झाले होते. लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी जेव्हा तरुण त्याच्या खोलीत गेला तेव्हा वधूने म्हटलं की, ती लग्नासाठी तयार नव्हती. कुटुंबाच्या दबावामुळं तिने हे लग्न केले. माझं दुसऱ्या व्यक्तीवर प्रेम आहे आणि मला त्याच्यासोबतच राहायचं आहे, असं तिने म्हटलं होतं. तसंच, मला स्पर्श केला तर त्याचे परिणाम वाईट होतील अशी धमकीदेखील दिली होती. तसंच, हत्येचीही धमकी दिली. त्यानंतर कुटुंबासमोरच तिच्या प्रियकरासोबत फोनवर बोलत असायची.
घडलेला सगळा प्रकार तरुणाने त्याच्या आईला आणि मुलीच्या कुटुंबीयांना सांगितला. त्यानंतर तरुणीच्या कुटुंबीयांनी तिला प्रियकरासोबत जायला सांगितले. या सगळ्या प्रकारानंतर तिच्या प्रियकराला बोलवण्यात आले. दोन्ही पक्षाकडून चर्चा झाल्यानंतर नवरदेवाने पोलिसांना लिखित स्वरुपात निवेदन देत. तरुणी तिच्या इच्छेने प्रियकरासोबत जात असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच, तिच्याविरोधात कोणतीही कायदेशीर कारवाई नको असल्याचंही म्हटलं आहे.
महिला पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अरुणा राय यांनी सांगितले की, त्या तरुणीचे समुपदेशन करण्यात आले. चौकशीदरम्यान, तिने आपल्या प्रियकरासोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि सांगितले की, तिचे लग्न तिच्या कुटुंबीयांच्या संमतीने ठरवण्यात आले होते. यानंतर, भविष्यातील कोणताही कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये एक लेखी करार करण्यात आला. या करारानंतर, ती तरुणी आपल्या प्रियकरासोबत निघून गेली. त्या तरुणानेही स्वतःसाठी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली आहे.