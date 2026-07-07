Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /माझ्या बायकोपासून वाचवा, लग्नाच्या पहिल्याच रात्री नवऱ्याने गाठले पोलिस स्टेशन, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले!

'माझ्या बायकोपासून वाचवा', लग्नाच्या पहिल्याच रात्री नवऱ्याने गाठले पोलिस स्टेशन, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले!

केतन अग्रवाल या तरुणाच्या हत्याकाडांची चर्चा असतानाच एक धक्कादायक घटना समोर येत आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 07, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:01 PM IST
'माझ्या बायकोपासून वाचवा', लग्नाच्या पहिल्याच रात्री नवऱ्याने गाठले पोलिस स्टेशन, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले!
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'माझ्या बायकोपासून वाचवा', लग्नाच्या पहिल्याच रात्री नवऱ्याने गाठले पोलिस स्टेशन, कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले!
Siya Goyal Chetan Chaudhary3 min ago
2
National Park14 min ago
3
crime news31 min ago
4
Gold rate 7 July57 min ago
5
Ketan Agarwal1 hr ago