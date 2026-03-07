पतीसमोर पत्नीचे हात-पाय बांधले, सासरे दीर आणि भावोजीने केलं दुष्कर्म; खरंच महिला सुरक्षित आहेत का?

Hardoi Women Crime News : 8 मार्च रोजी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनापूर्वी महिलांच्या हक्कांवर आणि सुरक्षिततेवर चर्चा सुरू असताना, वास्तव वेगळे आहे. बाह्य जग तर सोडाच, अनेक ठिकाणी घरगुती हिंसाचार सुरूच आहे. लोणार परिसरात महिलेचे हातपाय दोरीने बांधलेले आणि तोंडात कापड कोंबून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. घरात संशयास्पद परिस्थितीत खाटेला बांधलेले आढळलेल्या महिलेच्या सासरच्या लोकांना घटनास्थळी आढळले नाही, परंतु तिने त्यांच्यावर खळबळजनक आरोप केले आहेत. महिलेचा दावा आहे की तिचे सासरे, दीर आणि नणदेच्या नवऱ्याने तिच्या पतीच्या समोर तिच्यावर बलात्कार केला. पोलिस घरगुती वादामुळे मारहाण आणि हातपाय बांधल्याचे कारण देत आहेत.
थेहापूर येथील एका महिलेने तिच्या पतीसोबत सतत वाद सुरू असल्याचे सांगितले. तिच्या पतीचे दुसऱ्या महिलेशी प्रेमसंबंध आहेत, म्हणून तो तिला सोडून जाऊ इच्छितो. असे असूनही, ती तिच्या मुलांसह घरी राहते. गुरुवारी रात्री तिचे सासरे, दीर आणि नणदेच्या नवऱ्याने तिच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. महिलेचे हातपाय खोलीतील एका खाटेला दोरीने बांधले आणि तोंडात कापडाचा बोळा भरले, तिघांनीही तिच्यावर बलात्कार केला.
घटनेच्या वेळी तिचा पती उपस्थित होता, परंतु त्याने तिला वाचवले नाही. ती बेशुद्ध पडल्यानंतर, आरोपी तिला खोलीत बांधून सोडून पळून गेले. शुक्रवारी सकाळी शेजारच्या एका मुलीने तिच्या घरी येऊन महिलेला खोलीत बांधलेले पाहिले आणि तिच्या कुटुंबाला कळवले.
हे कळताच, परिसरातील लोक घटनास्थळी धावले. शेजाऱ्यांनी महिलेला रुग्णवाहिकेद्वारे पाली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवले. कोणीतरी महिलेला दोरीने बांधलेले चित्रीकरण केले आणि ते इंटरनेटवर प्रसारित केले. उपचारादरम्यान शुद्धीवर आल्यानंतर, महिलेने रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना तिच्यावरील अत्याचार कथन केले.
डॉक्टरांनी तिला मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात पाठवले. या संदर्भात, हरपालपूरचे सीओ सत्येंद्र सिंह म्हणाले की, महिलेवर तिच्या सासू, सासरे, मेहुणे आणि मेहुणी यांनी हल्ला केला. तिचे हात आणि पाय बांधल्यानंतर आणि तोंडात कापड भरल्यानंतर ती बेशुद्ध पडली. तिला उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. तक्रारीच्या आधारे, संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला जाईल आणि तपासानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.