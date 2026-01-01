'बाल्कनी, टेरेस्टवरुन ब्रा, पँटी व्हायच्या गायब...' पोलीस तपासात धक्कादायक प्रकार उघड; 'रात्री झोपताना..'

Womens Undergarments Theft: मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाल येथे कोलार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अमरनाथ कॉलोनीमध्ये एका दूध विक्रेत्याच्या घरात मंगळवारी रात्री अंदाजे बाराच्या सुमारास चोरी झाली. चोराने घराच्या बाल्कनीवर वाळत घातलेल्या महिलांच्या अंतर्वस्त्र म्हणजेच ब्रा आणि पँटीची चोरी केली. घरातील लोकांना चोराची सावली दिसली आणि त्यांनी आरडाओरड केल्याने चोर पळून गेला. पण घाईघाईत त्याचा श्रमिक कार्ड तिथेच पडला, ज्यावर दीपक किंवा दीपेश असे नाव लिहिले होते. हे कार्ड पोलिसांसाठी महत्त्वाचा पुरावा ठरला आणि त्याच्या मदतीने चोराचा माग काढणे शक्य झाले.
दूध विक्रेत्याने लगेच कोलार पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी श्रमिक कार्डवरील नाव आणि पत्त्याच्या आधारे बुधवारी दुपारी चोराच्या घरावर छापा टाकला. घरात शिरताच पोलिसांना एक धक्कादायक दृश्य दिसले – आरोपी दीपक आपल्या अंथरुणावर शांतपणे झोपला होता आणि त्याने चोरी केलेलीच महिलांची अंतर्वस्त्रे स्वतःवर घातलेली होती. ही अवस्था पाहून पोलीस आणि परिसरातील लोकही स्तिमित झाले. स्थानिकांनी या गिरफ्तारीचा व्हिडिओही काढला, जो नंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
दीपकला महिलांची अंतर्वस्त्रे चोरी करण्याची आणि ती स्वतः घालण्याची विचित्र सवय होती. त्याला असे कपडे घातल्यावरच नीट झोप येत असे, असे तपासात समोर आले. चोरी केलेले कपडे तो फक्त चोरून नेऊन ठेवत नव्हता, तर ते वापरतही होता. पोलिसांनी त्याच्या घराची झडती घेतली तेव्हा तिथे अशी अनेक चोरीची अंतर्वस्त्रे सापडली. हा त्याचा पहिला गुन्हा नव्हता; याआधीही त्याने मंदाकिनी कॉलोनीत असाच प्रकार केला होता.
आरोपी दीपक हा तरुण मजुरीचे काम करत असून त्याच्याकडे श्रमिक कार्ड असल्याने त्याची ओळख पटवणे सोपे झाले. तो रात्रीच्या वेळी घरांमध्ये शिरून अशी चोरी करायचा. त्याच्या या वर्तनामागे काही मानसिक आजार असण्याची शक्यता आहे, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये मनोविकार तपासणी आणि समुपदेशनाची गरज असते, जेणेकरून भविष्यात असे प्रकार टाळता येतील. पोलिसानी यासंदर्भात माहिती दिली.
भोपालमध्ये अशी चोरीची प्रकरणे नवीन नाहीत. गेल्यावर्षी मिसरॉड भागात एका चोराने 10 वेगवेगळ्या कॉलोनींमध्ये महिलांची वापरलेली अंतर्वस्त्रे चोरली होती. त्या प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेजही मिळाले होते. आता दीपकच्या बाबतीतही पोलिसांनी अधिक तपास सुरू केलाय. त्याने किती आणि कुठे कुठे असे गुन्हे केले, हे तपासले जात आहे. अशा घटना समाजात खळबळ माजवतात आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न निर्माण करतात.
पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. त्याच्याकडून जप्त केलेली अंतर्वस्त्रे आणि इतर पुरावे गोळा केले जात असल्याची माहिती कोलार ठाण्याचे प्रभारी संजय सोनी यांनी सांगितले. ही घटना उघडकीस आल्याने परिसरातील लोकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. असे विचित्र गुन्हे करणाऱ्यांसाठी फक्त शिक्षा नव्हे तर मानसिक उपचारही आवश्यक आहेत. भोपालसारख्या शहरात असे प्रसंग वाढू नयेत यासाठी पोलीस गस्त वाढवणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.