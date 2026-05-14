/Work From Home: मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारकडून वर्क फ्रॉम होम देण्याचा निर्णय, अधिकृत परिपत्रकही काढलं; कोणतं राज्य पुढे?

Work From Home: सरकारच्या निर्देशानंतर एका आठवड्यात काही कर्मचारी कार्यालयात येतील, तर दुसऱ्या आठवड्यात तेच कर्मचारी घरून काम करणार आहेत.
Work From Home: इंधन बचत आणि सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्रिपुरा सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ कर्मचाऱ्यांपैकी 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ची परवानगी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीचे आवाहन केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजात मोठा बदल होणार असून कर्मचारी व्यवस्थापनासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
त्रिपुरा सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (Administrative Reforms Department) अधिकृत परिपत्रक जारी करत सरकारी कार्यालयांमध्ये उपस्थिती मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला. या आदेशानुसार गट ‘क’ आणि गट ‘ड’मधील केवळ निम्मे कर्मचारी रोज कार्यालयात उपस्थित राहतील, तर उर्वरित कर्मचारी घरून काम करतील. हा नियम तातडीने लागू करण्यात आला असून पुढील आदेश येईपर्यंत तो कायम राहणार आहे.
केंद्र सरकारकडून इंधन बचत, अनावश्यक खर्च टाळणे आणि साधेपणाने कामकाज करण्यावर भर दिला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर त्रिपुरा सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारी वाहनांचा वापर, कार्यालयातील वीज खर्च आणि प्रवासावरील खर्च कमी करण्यासाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय पुढे आणण्यात आला आहे. वाढत्या इंधन दरांमुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर ताण वाढत असल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
सरकारने विभागप्रमुखांना (HoDs) आठवड्याचा ड्युटी रोस्टर तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका आठवड्यात काही कर्मचारी कार्यालयात येतील, तर दुसऱ्या आठवड्यात तेच कर्मचारी घरून काम करतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात कार्यालयाजवळ राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थितीला प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि इंधन वापर कमी करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
‘वर्क फ्रॉम होम’ म्हणजे पूर्ण मोकळीक नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना फोन, ई-मेल आणि इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे सतत उपलब्ध राहावे लागणार आहे. कोणतीही तातडीची गरज भासल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कार्यालयात हजर राहावे लागेल. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होऊ नये यासाठी प्रशासनाने कठोर अटी लागू केल्या आहेत.
आरोग्य सेवा, आपत्कालीन विभाग, सुरक्षा यंत्रणा आणि अत्यावश्यक कामकाज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच रुग्णालये, आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष आणि तत्सम विभागांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच नियमित उपस्थिती राहणार आहे. सरकारने स्पष्ट केले की नागरिकांच्या दैनंदिन सेवांवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.
हा निर्णय केवळ मंत्रालय किंवा सचिवालयापुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. सार्वजनिक उपक्रम (PSUs), स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्त मंडळे आणि राज्य सरकारच्या अधिनस्त कार्यालयांनाही अशाच प्रकारच्या उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेत खर्च नियंत्रण आणि इंधन बचतीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कोरोना काळानंतर अनेक सरकारी आणि खासगी कार्यालयांनी पुन्हा पूर्णवेळ ऑफिस संस्कृती स्वीकारली होती. मात्र आता इंधन बचत, वाहतूक कोंडी आणि खर्च नियंत्रण या कारणांमुळे पुन्हा ‘हायब्रिड वर्क मॉडेल’ चर्चेत आले आहे. त्रिपुराने घेतलेला निर्णय इतर राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो, अशी चर्चा प्रशासन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये सुरू झाली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, जर या प्रयोगामुळे खर्चात मोठी बचत झाली तर भविष्यात इतर राज्य सरकारेही अशाच पद्धतीचा अवलंब करू शकतात.