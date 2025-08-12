English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

World Elephant Day 2025: गोष्ट भारतातल्या 'बेवड्या' हत्तीची... महुतामुळे त्याला दारुचं व्यसन लागलं अन् मग...

World Elephant Day 2025 Special: एका हत्तीला दारुची सवय लागली असं तुम्हाला सांगितलं तर मस्करी वाटेल, पण खरोखर असा प्रकार भारतात घडला असून या हत्तीने काय केलं आणि पुढे त्याचं व्यसन सोडवण्यासाठी काय प्रताप करावे लागले याबद्दल जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Aug 12, 2025, 06:28 PM IST
World Elephant Day 2025: गोष्ट भारतातल्या 'बेवड्या' हत्तीची... महुतामुळे त्याला दारुचं व्यसन लागलं अन् मग...
नेमकं या हत्तीसोबत घडलं काय एका मुलाखतीत सांगितलं (फोटो सौजन्य - youtube/@SarvaKaahi वरुन साभार)

World Elephant Day 2025 Special: आज 12 ऑगस्ट म्हणजेच जागतिक हत्ती दिन! सध्या कोल्हापूरमधून गुजरातमधील वनतारा येथे पाठवण्यात आलेल्या माधुरी हत्तीणीची राज्यात जोरदार चर्चा आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्याने अधिक चांगली देखभाल होईल या हेतूने अनेक दशकं कोल्हापूरमध्ये राहिल्यानंतर या हत्तीणीला वनतारामध्ये पाठवण्यात आलं असलं तरी तिला परत आणण्यासाठी दबाव वाढत असून स्थानिक कोल्हापुरकरांचीही तशीच मागणी आहे. माधुरी चर्चेत असली तरी हत्तींचं संगोपन हा माधुरीच्या विषयाच्या आधीपासूनच फार मोठा विषय असून त्यात अनेकजण संपूर्ण ताकदीनं काम करत आहेत. अशाच लोकांपैकी एक म्हणजे, एलिफंट विप्सरर आनंद शिंदे! हत्तीशी संवाद साधणारा अवलिया अशी ओळख असलेल्या आनंद यांनी स्वत:चं आयुष्य हत्तीसाठी वाहून घेतलं आहे. अर्थात हत्तीसंदर्भात एवढं काम करत असल्याने त्यांच्याकडे हत्तींसंदर्भातील अनेक किस्से आहेत. वेगवेगळ्या मुलाखतींमध्ये ते हे किस्से सांगत असतात. यापैकी सर्वात चर्चेत राहिलेला किस्सा म्हणजे दारुचं व्यसन लागलेला हत्ती, त्याने घातलेला धुमाकूळ अन् मग त्यावर कसं नियंत्रण मिळवलं हा सारा घटनाक्रम...

कोणी सांगितला हा किस्सा?

दारुचं व्यसन लागलेल्या माणसाबद्दलचे अनेक तुम्ही यापूर्वी किस्से ऐकले असतील. मात्र एखाद्या हत्तीला दारुचं व्यसन लागल्याचं तुम्ही कधी ऐकलंय का? आता हत्तीसारख्या एवढ्या अवाढव्य प्राण्याला दारुचं व्यसन लागल्यावर काय होणार? याचा विचार तुम्ही करुच शकता. मात्र मुळात हत्तीला दारुचं व्यसन कसं लागलं? असा प्रश्नही तुम्हाला पडला असणार. तर या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं डॉक्टर मंजिरी पुराणिक यांनी 'सर्व काही' या युट्यूब चॅनेलवर घेतलेल्या मुलाखतीमध्ये आनंद शिंदेंनी साधारण वर्षभरापूर्वी दिलेल्या मुलाखतीमधून या हत्तीचा किस्सा सांगताना दिलेली.

हत्तीला दारुचं व्यसन लागलं कसं?

दारुचं व्यसन लागलेला हत्तीचा सामना आनंद शिंदे आणि त्यांच्या टीमने केरळमधील कोल्लम जिल्ह्यात केलेला. हत्तीला दारुचं व्यसन कसं लागलं असा प्रश्न पडला असेल तर या हत्तीची काळजी घेणाऱ्या महुताने हत्तीला पाण्यामधून हळूहळू दारु देण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे ठराविक वेळेला हत्तीला दारु मिळाली नाही तर तो हिंसक व्हायचा, असं आनंद शिंदेंनी सांगितलं.

"एका माणसाने मजा म्हणून हत्तीच्या पाण्यात बुचभर दारू हत्तीच्या पाण्याच्या बादलीत टाकली. नंतर त्याने ते प्रमाण वाढवलं. मग त्या हत्तीला याची सवय झाली. मात्र एक दिवस त्याने हत्तीला दारु दिली नाही. मग त्या हत्तीने त्याचे घरदार, बॅकयार्ड सगळं उद्धवस्त करुन टाकलं," असं आनंद शिंदेंनी या 'बेवड्या' हत्तीचा किस्सा कथन करताना सांगितलं. 

आनंद शिंदेंकडे हा हत्ती कधी आला?

"हत्तीला दारुचं व्यसन लागल्याची गोष्ट वनखात्याच्या लक्षात आली. वनखात्याला कल्पना नसताना हा व्यक्ती हत्तीला गुपचूप दारु देत होता. हत्तीने नासधूस केल्यानंतर प्रकरण समोर आल्यावर या व्यक्तीला अटक करण्यात आली. हत्तीला एलिफंट सेंटरमध्ये पाठवलं," असं आनंद शिंदे म्हणाले. विशेष म्हणजे या सेंटरमध्ये आल्यावरही हत्तीला संध्याकाळी सात वाजता दारुची तल्लफ लागल्याने प्रमाणे तो वागण्यामधून आता मद्य हवं असं दर्शवायचा. "संध्याकाळी सात झाले की तो एक टक एका दिशेला बघत शांतपणे उभा राहायचा," असं आनंद शिंदे म्हणाले.

त्याची दारु कशी सोडवली?

या हत्तीची दारु आनंद शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यशस्वीपणे सोडवली. "त्याने जो चढता क्रम लावला. तो आम्ही उतरता क्रम लावला. सहा महिने लागले पण हत्तीची दारु सुटली," असं आनंद शिंदेंनी सांगितलं.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarva Kaahi (@sarvakaahi)

इतरही बरीच रंजक माहिती

आनंद शिंदे हे ट्रंकॉल फाउंडेशनच्या माध्यमातून हत्तींचे संरक्षण आणि संवर्धनाचे काम करतात. त्यांनी वरील किस्स्याशिवाय हत्तांसंदर्भातील अनेक रंजक गोष्टी या मुलाखतीच सांगितल्या. ज्यामध्ये हत्ती स्वत:ला एकमेकांच्या नावाने हाक मारतात इथपासून ते हत्ती आणि तिच्या बाळांचं एकत्र राहणं किती महत्त्वाचं असतं याबद्दल आनंद शिंदे यांनी अगदी उदाहरणांसहीत माहिती दिली. 

FAQ

1: हत्तीला दारूचं व्यसन कसं लागलं?

उत्तर: केरळमधील कोल्लम जिल्ह्यात एका महुताने मजा म्हणून हत्तीच्या पाण्यामध्ये हळूहळू दारू मिसळण्यास सुरुवात केली. यामुळे हत्तीला दारूची सवय लागली आणि ठराविक वेळी दारू मिळाली नाही तर तो हिंसक व्हायचा.

2: हत्तीने काय धुमाकूळ घातला?

उत्तर: एकदा दारू न मिळाल्याने हत्तीने महुताचं घरदार आणि बॅकयार्ड उद्ध्वस्त केलं.

3: हत्तीला कधी आणि कुठे पाठवण्यात आलं?

उत्तर: हत्तीच्या दारूच्या व्यसनाची माहिती वनखात्याला समजल्यानंतर, महुताला अटक झाली आणि हत्तीला एलिफंट सेंटरमध्ये पाठवण्यात आलं.

Tags:
World elephant DayWorld Elephant Day 2025Elephant Whispereranand shindealcohol

इतर बातम्या

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे वंशज कोण? सध्या ते काय क...

महाराष्ट्र बातम्या