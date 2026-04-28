English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • भारतात पेट्रोल डिझेल चहा, कॉफीसारखे स्वस्त होणार! इंधन प्रणाली बदलणार, मुंबई, दिल्लीत ट्रायल सुरु, भारताचा जबरदस्त प्लान पाहून संपूर्ण जग अंचबित

भारतात पेट्रोल डिझेल चहा, कॉफीसारखे स्वस्त होणार! इंधन प्रणाली बदलणार, मुंबई, दिल्लीत ट्रायल सुरु, भारताचा जबरदस्त प्लान पाहून संपूर्ण जग अंचबित

भारतात इंधन प्रणाली बदलणार आहे. भारत सरकारने तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जबरदस्त प्लान बनवला आहे. अनेक ठिकाणी याची ट्रायल सुरु आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास भारतात पेट्रोल डिझेल चहा, कॉफीसारखे स्वस्त होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 28, 2026, 08:26 PM IST
भारतात पेट्रोल डिझेल चहा, कॉफीसारखे स्वस्त होणार! इंधन प्रणाली बदलणार, मुंबई, दिल्लीत ट्रायल सुरु, भारताचा जबरदस्त प्लान पाहून संपूर्ण जग अंचबित

E25 Petrol : अरब देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तेल साठे उपलब्ध असल्याने येथे पेट्रोल डिझेल पाण्यापेक्षा स्वस्त दरात मिळते. येत्या काही वर्षात भारतही या देशांच्या यादीत सामील होणार आहे.  भारत सरकारने तेलावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जबरदस्त प्लान बनवला आहे. E25 Petrol प्रणाली आणि इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी खास योजना आखल्या आहेत. यामुळे पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी होणार आहे. भारताने स्वदेशी इंधन निर्मीतीत मोठा टप्पा गाठला आहे. यामुळे देशाची इंधन प्रणाली बदलणार आहे. मुंबई, दिल्लीसारख्या शहरात याची ट्रायल सुरु आहे. या प्रयोग यशस्वी झाल्यास भारतात भारतात पेट्रोल डिझेल चहा, कॉफीसारखे स्वस्त होऊ शकते असं तज्ञ गमतीने म्हणत आहेत. जाणून घेऊया ही नवी इंध प्रमाली नेमकी आहे तरी काय?

Add Zee News as a Preferred Source

इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला बसला आहे. जगभरात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक देश इंधन टंचाईच्या समस्येचा सामना करत आहेत. अशात भारताने या समस्येशी सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची तयारी सुरु केली आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास भारताचे पेट्रोल डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. ई 20 पेट्रोलसह वाहतूक व्यवस्था हळूहळू विद्युत ऊर्जेवर आणण्याची रणनीती आता आखली जात आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांना केवळ शहरांपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांचा वापर लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी वाढवण्याचा  प्रयत्न सुरू आहेत. जर हे मॉडेल यशस्वी झाले, तर त्यामुळे महामार्गांवरील पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.  पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी महामार्गांवर ठराविक अंतरावर चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जात आहेत. यामुळे जलद चार्जिंग, अखंड वीजपुरवठ्यासह  चालकांना  सुधारित सुविधा उपलब्ध होणार असून लांबचा प्रवास सुलभ होणार आहे. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, जर देशाने 2030 पर्यंत 20 टक्के इलेक्ट्रिक गतिशीलतेचे आपले लक्ष्य गाठले, तर अंदाजे 6 कोटी वाहने पेट्रोल आणि डिझेलऐवजी अक्षय ऊर्जेवर चालू शकतील. देशात ट्रक आणि बस सर्वाधिक तेल वापरतात आणि प्रदूषणात त्यांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे, या अवजड वाहनांना इलेक्ट्रिकमध्ये रूपांतरित केल्यास इंधनाचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.

E25 Petrol चा वापर

एप्रिलपासून देशभरात E20 Petrol अर्थात 20 टक्के इथेनॉल आणि 80 टक्के पेट्रोल विकणे अनिवार्य केल्यानंतर, आता सरकार E25 Petrol अर्थात 25 टक्के इथेनॉल आणि 75 टक्के पेट्रोल आणत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने यासाठी संपूर्ण तयारी केली असून, ती आता अंतिम टप्प्यात आहे. सध्या E25 Petrol सर्व वाहनांमध्ये टाकता येणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन, येत्या काही दिवसांत देशातील काही पेट्रोल पंपांवर प्रायोगिक तत्त्वावर (पायलट प्रोजेक्ट) याची सुरुवात केली जाणार आहे.  दिल्ली आणि एनसीआरमधील सर्व शहरांव्यतिरिक्त, गुरुग्राम, नोएडा, फरिदाबाद, गाझियाबाद, तसेच मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई आणि बंगळूरु यांसारख्या इतर मोठ्या शहरांंमध्ये E25 Petrol ची ट्रायल केली जणार आहे. 

सरकार किंमत कमी ठेवू शकते

तेल कंपन्यांच्या संमतीच्या अधीन राहून E25 Petrol  प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सुरुवातीला किंचित कमी किंमतील हे इंधन विकू शकते.  या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी आयओसी आणि बीपीसीसह विविध तेल कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे. या उत्पादनाची विक्री दिल्लीतील पुसा इन्स्टिट्यूटमध्ये आणि राजधानीतील इतर काही पेट्रोल पंपांवर सुरू होऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत काही पेट्रोल पंपांवर लोकांना ई-25 पेट्रोल मिळायला सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
world is shocked to see the tremendous plan of Indiafuel system will change in IndiaE25 PetrolElectric Vehiclesई पेट्रोल

