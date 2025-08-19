English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
World Photography Day 2025: भारतातील 'या' पाच ठिकाणी मिळेल फोटोग्राफीचा ‘परफेक्ट शॉट’! एकदा तरी आवर्जून द्या भेट!

Best Destinations in India for Photography: जर तुम्हाला फोटोग्राफीची आवड असेल तर भारतातील अशी काही ठिकाणांची माहिती जाणून घ्या ज्याचं सौंदर्य अगदी स्वर्गासारखं आहे. वर्ल्‍ड फोटाेग्राफी डे निमित्त (World Photography Day 2025) तुम्ही ही ठिकाणे एक्सप्लोर करू शकता.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 19, 2025, 11:20 AM IST
Best Places in India for Photography: दरवर्षी 19 ऑगस्ट रोजी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे साजरा केला जातो. हा एक असा खास दिवस असतो जो प्रत्येक छायाचित्रकाराच्या मेहनतीला आणि दृष्टीकोनाला साजरा करतो.  आज फोटोग्राफी ही केवळ एक कला किंवा छंद उरलेली नाही, तर भावना व्यक्त करण्याचं आणि आठवणी जपण्यासाठी उत्तम माध्यम बनली आहे. या दिवशी अनेक फोटोप्रेमी नवीन ठिकाणी जाऊन निसर्ग, लोकजीवन आणि विविध क्षण आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करतात. जर तुम्हालाही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून जग पाहण्याची आवड असेल, तर भारतात अशी अनेक ठिकाणं आहेत, जी तुम्हाला तुमच्या लेंसमधून परफेक्ट शॉट घेण्यासाठी मदत करतील. चला जाणून घेऊयात भारतातली अशी पाच 5 सर्वोत्तम ठिकाणं, जिथे तुम्ही तुमच्या कॅमेऱ्यात बेस्ट पाहतो टिपू शकता. 

1. कोडाइकनाल, तमिळनाडू

दक्षिण भारतातील एक अत्यंत सुंदर हिल स्टेशन म्हणजे कोडाइकनाल. पश्चिम घाटात वसलेलं हे ठिकाण हिरव्या डोंगररांगा, निसर्ग आणि धुक्याने वेढलेला आसमंत यासाठी ओळखलं जातं. फोटोग्राफीसाठी खास ठिकाण म्हणजे ‘डॉल्फिन नोज’ पॉईंट, जिथून सूर्योदयाचे दृश्य विलोभनीय भासतं. तुमच्या फ्रेममध्ये या क्षणाला कैद करू शकता. 

2. लडाख

फोटोग्राफर्सच्या स्वप्नातलं ठिकाण म्हणजे लडाख. इथे तुम्हाला सापडतील शांत आणि निळसर लेक, थरारक डोंगरदऱ्या, तिबेटी संस्कृतीची झलक आणि मस्त रस्ते बघायला मिळतील. तिथला प्रत्येक क्लिक हा एक कथानक सांगतो. पांगॉन्ग लेक, नुब्रा व्हॅली, आणि मगनेटिक हिलसारखी ठिकाणं खास आहेत जिथे तुम्ही फोटोग्राफी करू शकता.

3. श्रीनगर, जम्मू आणि काश्मीर

‘धरतीवरचं स्वर्ग’ म्हणून ओळखलं जाणारं श्रीनगर म्हणजे सौंदर्याचा जीवंत नमुना आहे. येथे डल लेकवर शिकाऱ्यातून सूर्योदय किंवा सूर्यास्त पाहताना मिळणारा प्रकाश आणि प्रतिबिंब, कोणत्याही फोटोग्राफरचं स्वप्न असतं. हरीत बागा, हिमाच्छादित डोंगर, पाइन वृक्ष, आणि स्थानिक जीवनशैली  हे सर्व एका फ्रेममध्ये मिळवणं ही एक कलाच आहे.

4. लोणावळा, महाराष्ट्र

मुंबई-पुण्याच्या जवळचं वीकेंड डेस्टिनेशन म्हणजे लोणावळा, पावसाळ्यात तर हे स्वर्गासारखं भासतं. धुक्याचं साम्राज्य, हिरवळ, धबधबे, आणि ट्रेकिंग पॉइंट्स प्रत्येक गोष्ट फोटोसाठी बेस्ट दृश्य आहे. जर सकाळी लवकर उठून पहाटेच्या सूर्यकिरणांमध्ये तुम्ही कॅमेरा क्लिक केला, तर तुम्हाला निसर्गाचं सोनं झालेलं रूप टिपता येईल.

5. व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स, उत्तराखंड

जर तुम्ही तुमचं प्रोफेशनल पोर्टफोलिओ तयार करत असाल, तर उत्तराखंडमधली व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे. रंगीत फुलांनी व्यापलेली ही दरी, हिमालयाच्या कुशीत वसलेली असून, तिची तुलना थेट स्वित्झर्लंडशी केली जाते. येथे फोटोग्राफीसह ट्रेकिंगचाही अद्वितीय अनुभव तुम्हाला मिळतो.

फोटोग्राफी म्हणजे क्षणांचा संग्रहालय असतो. भारतात अशी अनेक ठिकाणं आहेत, जी तुमच्या प्रत्येक क्लिकमागची एक गोष्ट सांगेल.  वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025 च्या निमित्ताने, एक नवीन ठिकाण शोधा, तुमचा कॅमेरा घ्या आणि त्या क्षणांना अमर करा. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

