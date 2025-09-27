मॉरिशस, मालदीव, थायलंड आणि... जगातील 'या' 58 देशांमध्ये भारतीयांना फक्त पासपोर्ट दाखवून मिळतो प्रवेश; व्हिसा फ्री एन्ट्री

Travel in 58 Countries Without Visa: भारतीय पासपोर्ट असेल तर 58 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवास मिळू शकतो. या 58 देशांची यादी कमी लोकांना माहिती आहे. फक्त थायलंड आणि मलेशिया सारख्या देशांमध्ये व्हिसा-मुक्त किंवा व्हिसा-ऑन-अरायव्हल व्हिसासह भेट दिली जाऊ शकते. हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 नुसार, भारतीय नागरिक व्हिसाशिवाय 58 देशांमध्ये प्रवास करू शकतात.
या यादीतील काही सर्वात लोकप्रिय ठिकाणांमध्ये इंडोनेशिया, मॉरिशस, केनिया, मालदीव आणि थायलंड यांचा समावेश आहे, जे त्यांच्या सुंदर नैसर्गिक लँडस्केप आणि संस्कृतीसाठी ओळखले जातात. शिवाय, लाओस, मादागास्कर, फिजी आणि झिम्बाब्वे सारखे देश अनोखे आणि वेगळे अनुभव देतात.
आग्नेय आशिया: इंडोनेशिया आणि थायलंड त्यांच्या रंगीबेरंगी संस्कृती आणि सुंदर लँडस्केप्ससाठी प्रसिद्ध आहेत.
आफ्रिका : केनिया आणि झिम्बाब्वे उत्कृष्ट वन्यजीव सफारी आणि सुंदर निसर्गसौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे.
ओशनिया: फिजी आणि पलाऊ बेटे त्यांच्या नैसर्गिक समुद्रकिनारे आणि विविध सागरी जीवनासाठी ओळखली जातात.
शेजारील देश: भूतान आणि नेपाळ हे अद्वितीय संस्कृती आणि परंपरा असलेले सहज पोहोचण्यायोग्य देश आहेत.
ही वेगवेगळ्या खंडांवर स्थित देश आणि बेटांची यादी आहे. यापैकी काही लहान बेट देश आहेत, तर काही आफ्रिका आणि आशियामध्ये आहेत:
आफ्रिकेतील देश - अंगोला, बुरुंडी, केनिया, मोझांबिक, नामिबिया, इथिओपिया, सोमालिया, टांझानिया, झिम्बाब्वे, सेशेल्स, मॉरिशस, मादागास्कर, सेनेगल, सिएरा लिओन, गिनी-बिसाऊ, जिबूती, केप वर्दे.
आशियातील देश - भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, म्यानमार, थायलंड, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, इराण, कझाकस्तान, कंबोडिया, लाओस, मकाऊ (चीनचा भाग), कतार, जॉर्डन, मंगोलिया, तिमोर-लेस्टे.
कॅरिबियन (कॅरिबियन समुद्रातील बेट देश) - बार्बाडोस, डोमिनिका, ग्रेनाडा, हैती, जमैका, सेंट किट्स आणि नेव्हिस, सेंट लुसिया, सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, मोंटसेराट (यूकेचा भाग), ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे.
पॅसिफिक महासागरातील (ओशनिया) लहान बेट देश म्हणजे फिजी, सामोआ, वानुआतु, तुवालू, किरिबाटी, मार्शल बेटे, मायक्रोनेशिया, पलाऊ, कुक बेटे, नियू, कोमोरोस बेटे.
दुसरे म्हणजे बोलिव्हिया (दक्षिण अमेरिकेत).
भारताभोवती अनेक देश भारतीय नागरिकांना व्हिसा-मुक्त प्रवेश किंवा सोप्या प्रवेश प्रक्रिया देतात, ज्यामुळे प्रवास करणे सोपे होते. नेपाळची भारताशी खुली सीमा आहे, त्यामुळे तुम्ही व्हिसा किंवा इतर कोणत्याही गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेशिवाय थेट भेट देऊ शकता. भूतानला व्हिसाची आवश्यकता नाही; तुम्हाला फक्त प्रवेश परवाना आवश्यक आहे, जो सहज मिळू शकतो. श्रीलंका भारतीय नागरिकांना आगमनानंतर व्हिसा देते.
प्रवेशाविषयी माहिती मिळवा - काही देश प्रवास करण्यापूर्वी तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथोरायझेशन (ETA) मिळवण्याची आवश्यकता असू शकते किंवा तुम्हाला आगमनानंतर व्हिसा आवश्यक असू शकतो.
पासपोर्टची वैधता तपासा. लक्षात ठेवा की तुमचा पासपोर्ट तुमच्या परतीच्या तारखेपासून किमान 6 महिने वैध असणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही व्हिसाशिवाय एखाद्या देशात प्रवास करत असाल, तर तुम्हाला तेथे जास्तीत जास्त किती दिवस राहण्याची परवानगी आहे ते नक्की शोधा. जास्त काळ राहिल्याने समस्या निर्माण होऊ शकतात.
FAQ
1 हेन्ले पासपोर्ट इंडेक्स २०२५ नुसार भारतीय पासपोर्ट धारकांना किती देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवास करता येतो?
2. या यादीतील काही लोकप्रिय आणि अनोखे पर्यटन स्थळे कोणती आहेत?
3 वेगवेगळ्या खंडांनुसार या देशांची विभागणी कशी आहे?
