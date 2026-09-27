/World Tourism Day: मंदिरांपासून ते स्मशानभूमीपर्यंत… पर्यटनाचे किती प्रकार आहेत? जाणून घ्या

World Tourism Day: पर्यटन म्हणजे केवळ सुट्टी घालवण्यासाठी एखाद्या ठिकाणी जाणे, एवढाच त्याचा अर्थ आता उरलेला नाही. कोणाला इतिहास आणि संस्कृती जवळून अनुभवायची असते, तर कोणाला साहसाची ओढ असते. काही जण धार्मिक स्थळांना भेट देतात, तर काही जण युद्ध, आपत्ती किंवा ऐतिहासिक शोकांतिकांशी संबंधित ठिकाणांना भेट देऊन त्यामागचा इतिहास समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे पर्यटनाचे स्वरूपही काळानुसार आणि प्रवाशांच्या आवडीनुसार बदलत गेले आहे. दरवर्षी २७ सप्टेंबर रोजी जागतिक पर्यटन दिन साजरा केला जातो. पर्यटनाच्या माध्यमातून विविध संस्कृती, प्रदेश आणि लोकांना जोडण्यासोबतच आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्यावर या दिवसाचा भर असतो प्रवासामागचा उद्देश वेगळा असेल, तर पर्यटनाचा प्रकारही वेगळा असतो. धार्मिक यात्रेपासून साहसी पर्यटनापर्यंत आणि खाद्यसंस्कृतीपासून डार्क टूरिझमपर्यंत पर्यटनाच्या अनेक संकल्पना आज प्रचलित आहेत. चला, पर्यटनाचे काही प्रमुख प्रकार समजून घेऊया.
ज्यांना थरार आणि रोमांच आवडतो, त्यांच्यासाठी अॅडव्हेंचर टूरिझम आकर्षणाचे केंद्र ठरते. ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, रिव्हर राफ्टिंग यांसारख्या साहसी उपक्रमांचा यात समावेश होतो. याशिवाय बंजी जंपिंग, स्कायडायव्हिंग, स्कूबा डायव्हिंग आणि पॅराग्लायडिंग यांसारखे अनुभवही अनेक पर्यटक घेतात. मात्र अशा प्रवासात केवळ उत्साह पुरेसा नसतो. हवामान, सुरक्षा व्यवस्था, आवश्यक उपकरणे आणि प्रशिक्षित मार्गदर्शक यांची माहिती घेणे तितकेच महत्त्वाचे असते.
एखाद्या ठिकाणाचा इतिहास, कला, वास्तुकला, परंपरा आणि स्थानिक जीवनशैली समजून घ्यायची असेल, तर कल्चरल आणि हेरिटेज टूरिझम हा त्यासाठीचा योग्य मार्ग आहे. ऐतिहासिक वास्तू, किल्ले, संग्रहालये, प्राचीन मंदिरे, जुनी शहरे आणि स्मारके या पर्यटनाचा भाग असतात. भारतात ताजमहाल, खजुराहोची मंदिरे आणि विविध ऐतिहासिक किल्ले याची उदाहरणे आहेत. स्थानिक खाद्यसंस्कृती, लोककला, संगीत आणि पारंपरिक सण-उत्सवांमधूनही एखाद्या प्रदेशाची ओळख अधिक जवळून समजते.
शैक्षणिक पर्यटनाचा मुख्य उद्देश असतो, प्रवासातून शिकणे. विद्यार्थी संग्रहालये, विज्ञान केंद्रे, ऐतिहासिक स्थळे, विद्यापीठे किंवा संशोधन संस्थांना भेट देण्यासाठी प्रवास करतात. कार्यशाळा, प्रशिक्षण कार्यक्रम किंवा अल्पकालीन अभ्यासक्रमांसाठी केलेला प्रवासही या प्रकारात येतो. वर्गात किंवा पुस्तकांमध्ये शिकलेली माहिती प्रत्यक्ष अनुभवातून समजून घेण्याची संधी अशा पर्यटनामुळे मिळते.
आस्था, श्रद्धा आणि आध्यात्मिक अनुभवासाठी केला जाणारा प्रवास म्हणजे धार्मिक पर्यटन. भारतात धार्मिक पर्यटनाची मोठी परंपरा आहे. वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, तिरुपती यांसारखी तीर्थक्षेत्रे दरवर्षी मोठ्या संख्येने भाविक आणि पर्यटकांना आकर्षित करतात. जगभरातही विविध धर्मांशी संबंधित पवित्र स्थळांना भेट देण्याची परंपरा आहे. काही जण पूजा आणि धार्मिक विधींसाठी प्रवास करतात, तर काही जण शांतता, चिंतन किंवा आध्यात्मिक अनुभवासाठी अशा ठिकाणी जातात. धार्मिक स्थळांना भेट देताना तेथील नियम, परंपरा आणि स्थानिक भावनांचा आदर करणे महत्त्वाचे ठरते.
कामानिमित्त केलेला प्रवास म्हणजे कॉर्पोरेट किंवा बिझनेस टूरिझम. बैठका, परिषद, प्रदर्शनं, व्यापार मेळावे किंवा व्यावसायिक कार्यक्रमांसाठी लोकांना अनेकदा दुसऱ्या शहरात किंवा देशात जावे लागते. या प्रवासाचा मुख्य हेतू व्यावसायिक असला, तरी कामातून वेळ मिळाल्यास स्थानिक पर्यटनस्थळे, खाद्यसंस्कृती किंवा शहराची ओळख करून घेण्याची संधीही मिळू शकते.
काहींसाठी एखाद्या ठिकाणाची खरी ओळख तिथल्या खाण्यापिण्यात दडलेली असते. अशा प्रवासाला गॅस्ट्रोनॉमी किंवा फूड टूरिझम म्हटले जाते. स्थानिक पदार्थ चाखणे, पारंपरिक खाद्यपदार्थांच्या बाजारांना भेट देणे, फूड फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होणे किंवा स्थानिक पाककृती शिकण्यासाठी कुकिंग क्लास घेणे, हे त्याचे काही प्रकार आहेत. एखाद्या प्रदेशातील पदार्थ, मसाले आणि स्वयंपाकाची पद्धत यामधून तेथील इतिहास, संस्कृती आणि जीवनशैलीचीही झलक मिळू शकते.
निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवतानाच पर्यावरणाची काळजी घेण्यावर भर देणारे पर्यटन म्हणजे इको-टूरिझम. राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये, जंगले आणि इतर नैसर्गिक परिसर या प्रकारच्या पर्यटनासाठी लोकप्रिय आहेत. मात्र केवळ जंगलात किंवा एखाद्या नैसर्गिक ठिकाणी जाणे म्हणजे इको-टूरिझम असे नाही. पर्यावरणावर कमीत कमी परिणाम होईल अशा पद्धतीने प्रवास करणे, कचरा न टाकणे, वन्यजीवांपासून सुरक्षित अंतर राखणे आणि स्थानिक समुदायांचा आदर करणे, हे जबाबदार इको-टूरिझमचे महत्त्वाचे भाग आहेत.
पर्यटनाच्या तुलनेने वेगळ्या प्रकारांमध्ये डार्क टूरिझमचा समावेश होतो. युद्धे, नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती, ऐतिहासिक शोकांतिका, स्मृतिस्थळे किंवा जुन्या कब्रस्तानांशी संबंधित ठिकाणांना भेट देणे यामध्ये येते. अशा ठिकाणी जाण्यामागे केवळ कुतूहल नसते. अनेक पर्यटक त्या घटनांचा इतिहास समजून घेण्यासाठी किंवा मृत आणि प्रभावित लोकांच्या स्मृतीचा आदर करण्यासाठी अशी ठिकाणे पाहतात. त्यामुळे अशा पर्यटनात संवेदनशीलता आणि आदर राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. थीम टूरिझम ही त्याहून व्यापक संकल्पना आहे. एखाद्या विशिष्ट आवडीभोवती आखलेला प्रवास म्हणजे थीम टूरिझम. उदाहरणार्थ, चित्रपटांचे शूटिंग झालेली ठिकाणे, ऐतिहासिक घटनांशी संबंधित स्थळे किंवा रहस्यमय आणि भुताटकीच्या कथा असलेली ठिकाणे पाहण्यासाठी केला जाणारा प्रवास.
शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य, विश्रांती आणि निरोगी जीवनशैलीशी संबंधित अनुभवांसाठी केला जाणारा प्रवास म्हणजे हेल्थ आणि वेलनेस टूरिझम. योग, ध्यान, आयुर्वेद, स्पा, मेडिटेशन आणि वेलनेस रिट्रीट्स यांसारख्या अनुभवांसाठी अनेक जण प्रवास करतात. याच्याशी संबंधित असलेला मेडिकल टूरिझम मात्र वेगळा प्रकार आहे. यात उपचार, शस्त्रक्रिया किंवा विशिष्ट वैद्यकीय सेवेसाठी दुसऱ्या शहरात किंवा देशात प्रवास केला जातो. त्यामुळे वैद्यकीय पर्यटनाची योजना करताना संबंधित रुग्णालय, डॉक्टर, सुविधा आणि उपचारांची विश्वासार्ह माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
आज प्रवासाचा अर्थ केवळ नवीन ठिकाणी जाऊन फोटो काढणे किंवा काही दिवस आराम करणे एवढाच राहिलेला नाही. काही जण इतिहास शोधतात, काही संस्कृती अनुभवतात, काही निसर्गाच्या जवळ जातात, तर काही खाद्यपदार्थ किंवा साहसाच्या शोधात निघतात.