Explained: कोविडनंतर येतोय जगातला सर्वात मोठा 'एनर्जी लॉकडाउन'? कशी आहे जगाची तयारी?

Energy lockdown 2026: इराण आणि मध्य पूर्वातील युद्धामुळे जगातील सर्वात महत्वाचा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' मार्ग बंद झाला आहे. यातून जगाचा 20 टक्के तेल पुरवठा होतो. आता तेलाची किंमत 112 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली आहे. अमेरिकेत गॅस 5 डॉलर प्रति गॅलन झाला. भारतातही 80 टक्के तेल याच मार्गातून येतं. परिणामी ट्रक, जहाजे, कारचे खर्च वाढले आणि सर्व वस्तू महाग होत चालल्या आहेत. खतेही याच मार्गाने येतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त खर्च करावा लागेल आणि अन्नही महाग होईल. ही कोविडनंतरची सर्वात मोठी आर्थिक आपत्ती ठरू शकते का? याबद्दल सविस्तर समजून घेऊया.
Global oil markets are facing a historic supply disruption amid the war in the Middle East, pushing up prices for consumers.
— International Energy Agency (@IEA) March 20, 2026
जगातील अनेक देश आधीच तयारीला लागले आहेत. जपानमध्ये इंधन रेशनिंग लागू केलं आहे आणि ऊर्जा वाउचर वाटले जात आहेत. दक्षिण कोरियातही रेशनिंग चालू आहे. बांग्लादेश, फिलिपिन्स आणि श्रीलंकेत पेट्रोलसाठी लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाने लोकांना 'अनावश्यक प्रवास कमी करा' असं सांगितलं आहे. पाकिस्तान तर आधीच आर्थिक संकटात आहे, आता हे संकट आणखी वाढलं आहे. हे सर्व कोविड काळातल्या नियमांसारखं वाटतंय – 'केवळ गरजेच्या कामासाठी बाहेर पडा'. पण यावेळी कोणतीही आधी चेतावणी दिली जात नाहीये.
— Reuters (@Reuters) March 21, 2026
भारत सरकारने मात्र चांगली तयारी केली आहे. भारताने रशिया आणि अमेरिकेकडून तेल पुरवठा वाढवला आहे, ज्यामुळे होर्मुज मार्गावर अवलंबून राहणं कमी झालं आहे. सरकारने 'प्लॅन बी' सक्रिय केला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचे साठे पुरेसे आहेत असं सांगितलं आहे. त्यामुळे भारतात तेल संकटाची तीव्रता इतर देशांच्या तुलनेत कमी राहील. पण तरीही किंमती वाढणार आणि वाहतूक महाग होणार याची भीती आहे.
युनायटेड एअरलाइन्सने या आठवड्यात 5 टक्के उड्डाणे रद्द केली आहेत. जगातील इतर एअरलाइन्सही उड्डाणे कमी करत आहेत. हवाई प्रवास महाग आणि कमी होईल. सरकारे सांगत आहेत की 'बेवजह प्रवास करू नका'. हे शब्द कोविड काळातल्या 'केवळ आवश्यक कामासाठी बाहेर' या भाषेसारखेच आहेत. याचा अर्थ असा की, विमानाने फिरायला जाणं किंवा अनावश्यक सफरी आता कठीण होणार आहे.
— Rapid Report (@RapidReport2025) March 20, 2026
20 मार्च 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) ने 'Sheltering from Oil Shocks' नावाचा 10 मुद्द्यांचा प्लॅन जाहीर केला. हा प्लॅन सरकारांसाठी ब्लूप्रिंट आहे. यात सांगितलं आहे की, मध्य पूर्व युद्धामुळे तेल पुरवठ्यात मोठा व्यत्यय आला आहे. आता किंमती वाढल्या आहेत.
गाडीच्या नंबर प्लेटनुसार दिवस ठरवणे, सर्व हायवेवर वेग मर्यादा कमी करणे, हवाई प्रवास कमी करणे, गॅस स्टोव्हऐवजी इलेक्ट्रिक स्टोव्ह वापरणे, शक्य तिथे घरून काम करणे. हे सल्ले नाहीत, तर सरकारांसाठी तयार योजना आहेत. कोविडमध्ये हे काम आले होते, आता ऊर्जा संकटातही काम येईल, असे IEA चे म्हणणे आहे.
रॉयटर्सने 21 मार्चला सांगितलं की, इराण युद्धामुळे जगाला जास्त पैसे द्यावे लागतील आणि वापर कमी करावा लागेल. रॅपिड रिपोर्टनेही म्हटलं की, IEA कोविडसारखे लॉकडाउन उपाय सुचवत आहे – घरून काम करा, उड्डाणे सोडा. तज्ज्ञ म्हणतात, हे लॉकडाउन नाही असे सरकारे म्हणतील पण परिणाम एकच – बिना परवानगी घराबाहेर पडता येणार नाही. ट्रान्सपोर्ट, उड्डाणे आणि शेती महाग होईल. हळूहळू रेशनिंग आणि वेग मर्यादा लागू होतील.
हे संकट कायमस्वरूपी होऊ शकते. डिजिटल परमिट सिस्टम येऊ शकते, ज्यात गाडी, प्रवास आणि घरगुती उपकरणे नियंत्रित होतील. जपान, दक्षिण कोरिया आधीच रेशनिंग करत आहेत. जर तेल किंमती आणखी वाढल्या तर पूर्ण जगात 'ऊर्जा लॉकडाउन' सारखी स्थिती निर्माण होईल. सरकारकडून याला 'ऊर्जा सुरक्षा' म्हटले जाईल पण लोकांसाठी ते कोविडसारखंच असेल. म्हणून सावध राहा, अनावश्यक प्रवास टाळा आणि सरकारच्या सूचनांचे पालन करा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.