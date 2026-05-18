/Breaking: क्रिक्रेट विश्वात खळबळ! जगातील सर्वात श्रीमंत BCCI बोर्ड RTI च्या कक्षेबाहेर; केंद्रीय माहिती आयोगाचा मोठा निर्णय, याचा अर्थ काय?

BCCI बोर्ड हे जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड आहे. BCCI बोर्ड RTI च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने हा मोठा निर्णय दिला आहे.
CIC Rules BCCI Outside RTI Ambit: क्रिक्रेट विश्वात खळबळ माजवणारी अपडेट समोर आली आहे. बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. बीसीसीआय ही सरकारी संस्था नाही. या संस्थेला सरकारकडून भरीव निधी मिळत नाही. यामुळे मंडळावर माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्याचे बंधन राहणार नाही असं आयोगाने म्हटले आहे .
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) 'सार्वजनिक प्राधिकरण' मानले जाऊ शकत नाही असा निर्णय देण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) सोमवारी याबाबतचा निर्णय जाहीर केला. माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी यांसदर्भातील आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट संघटनेला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती उघड करण्याच्या बंधनातून कायदेशीररीत्या सूट मिळाली आहे.
क्रीडा मंत्रालयाला आरटीआय अर्ज प्राप्त झाल्यावर बीसीसीआयला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. केंद्रीय बीसीसीआय कोणत्या तरतुदी आणि अधिकारांनुसार भारताचे प्रतिनिधित्व करते. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धांसाठी खेळाडूंची निवड कशा प्रकारे करते अशा प्रकारचे प्रश्न अर्जात विचारण्यात आले होते. यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे अपील होते. तथापि, केंद्रीय माहिती आयोगाने हे अपील फेटाळले होते.
2018 मध्ये याचा वाद सुरु झाला. तत्कालीन माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(एच) अंतर्गत बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले. त्या निर्णयात मंडळाला सार्वजनिक माहिती अधिकारी (पीआयओ) नियुक्त करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र, बीसीसीआयने या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण पुनर्विचारासाठी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पाठवण्यात आले. माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी यावर नवीन निकाल जारी केला आहे. बीसीसीआय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या श्रेणीत येत नाही. यामुळे माहिती अधिकारात माहिती उघड करणे बंधनकारक नाही असा निर्णय त्यांनी दिला.
जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड असलेली बीसीसीआय ही तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत झालेली एक खाजगी आणि स्वायत्त संस्था आहे. संविधानानुसार, संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे या संस्थेची स्थापना झालेली नाही. बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(एच) अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीनुसार, माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदी तिला लागू होत नाहीत असे माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे,