/गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर यामाहाची ग्राहकांना खास भेट; XSR155, FZ रेंज आणि हायब्रिड स्कूटर्सवर आकर्षक ऑफर्स

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील दुचाकी खरेदीदारांसाठी Yamaha Motorने विशेष सणासुदीच्या ऑफर्सची घोषणा केली आहे. नवीन यामाहा बाइक किंवा स्कूटर घरी आणण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना कंपनीने विमा आणि फायनान्सशी संबंधित फायदे देऊ केले आहेत. यामाहाच्या हायब्रिड स्कूटर पोर्टफोलिओमध्ये Fascino 125 Fi Hybrid, RayZR 125 Fi Hybrid आणि RayZR 125 Fi Hybrid Street Rally यांचा समावेश आहे. याशिवाय XSR155 आणि FZ सीरिजमधील निवडक मोटरसायकल्सवरही ही विशेष ऑफर लागू आहे.
गणेशोत्सवाच्या काळात ग्राहकांचा वाहन खरेदीचा खर्च कमी करण्यासाठी यामाहाने विशेष विमा योजना आणली आहे.
विम्यासोबतच यामाहाने ग्राहकांसाठी कमी डाउन पेमेंटची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात नवीन वाहन खरेदी करण्याचा आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
Fascino 125 Fi Hybrid, RayZR 125 Fi Hybrid आणि RayZR 125 Fi Hybrid Street Rally: डाउन पेमेंट 3,999 रुपयांपासून.
FZ, FZ-S, FZ-X आणि XSR155: डाउन पेमेंट 6,999 रुपयांपासून
यामाहाच्या या विशेष गणेशोत्सव ऑफर्स मर्यादित कालावधीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील अधिकृत यामाहा डीलरशिप्सवर उपलब्ध असतील. ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीचे मॉडेल निवडून विशेष विमा आणि फायनान्स योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने नवीन दुचाकी खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी या ऑफर्समुळे यामाहा बाइक किंवा स्कूटरची मालकी घेण्याची संधी अधिक आकर्षक होणार आहे.
( Disclaimer: अटी व शर्ती लागू. फायनान्स आणि विमा लाभ संबंधित नियम व पात्रतेनुसार उपलब्ध. )