‘तेरे साथ S*x करना है..’, '15 मिनिटात तयार हो, मी..'; CMO चा कॉल! आईच्या मदतीने तिने...

Yamunanagar CMO Case: हरियाणातील यमुना नगरमध्ये एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एका महिला डॉक्टरने मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणजेच सीएमओवर गंभीर आरोप केले आहेत. स्थानिक पोलिसांनी तिच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करुन घेतला आहे. महिला डॉक्टरच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल झाल्यानंतरपासून आरोपी फरार आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत असून त्याने आपला फोनही बंद ठेवल्याने त्याचा ठावठिकाणा अद्याप सापडलेला नाही.
विविध प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पीडित महिला डॉक्टरने पोलिस अधीक्षकांना भेटून सीएमओविरुद्ध तक्रार केल्यानंतर विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी मॅजिस्ट्रेटसमोर तिचा जबाब नोंदवला आहे. यमुना नगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये तैनात असलेल्या एका महिला डॉक्टरने सीएमओ डॉ. मनजीत सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. डॉक्टर सिंग मागील अनेक दिवसांपासून मला त्रास देत होते आणि माझ्याशी लैंगिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्नही करत होते, असं पीडितेने म्हटलं आहे. महिला डॉक्टर सर्व पुराव्यांसह स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवण्यासाठी आली होती. तिने पेन ड्राइव्हमध्ये काही डिजीटल संवादांचे पुरावे पोलिसांकडे सादर केले आहेत.
पीडित महिला डॉक्टरच्या तक्रारीत, सीएमओ मनजीत सिंग वारंवार माझ्याशी वारंवार असभ्य आणि अश्लील वर्तन करत होते. आपल्या संभाषणात या वरिष्ठ पदावरील सहकाऱ्याने असे शब्द वापरले जे कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्यासाठी अत्यंत आक्षेपार्ह ठरतात. सीएमओचे विचार आणि वागणं एवढं विचित्र होतं की पीडितेला त्यांच्या कार्यालयात जाण्यास भीती वाटू लागली होती. सीएमओंच्या कार्यालयात जावं लागणार असा विचार मनात आला तरी ती अस्वस्थ व्हायची.
तक्रारीत, महिला डॉक्टरने म्हटले आहे की आरोपी तिला अनेकदा विनाकारण त्याच्या ऑफिस केबिनमध्ये बोलावायचा. अनेकदा भेटीदरम्यान किंवा कॉलवरुन तो पीडितेबद्दल जातीवाचक टिप्पणी देखील करायचा. 20 सप्टेंबर रोजी, सीएमओने तिला अनेक वेळा फोन केला. तिने तिच्या आईला सर्व काही सांगितले आणि तिने तिच्याशी झालेले संपूर्ण संभाषण रेकॉर्ड केले. महिला डॉक्टरने सांगितले की तिने ही रेकॉर्डींग पुरावा म्हणून पेन ड्राइव्हमधून पोलिसांकडे सादर केली आहे.
आईच्या मदतीने या महिला डॉक्टरने रेकॉर्ड केलेल्या फोन कॉलवर सीएमओने केलेली विधानं रेकॉर्ड झाली आहे. "आता नाही तर कधीच नाही. मी 10 ते 15 मिनिटांत तयार होईन. तू का घाबरत आहेस? पुन्हा कोणत्याही कामासाठी येऊ नकोस. मी तुला मदत करणार नाही," असं सीएमओ पीडितेला फोनवर सांगताना ऐकू येत आहे. मला तुझ्याशी लैंगिक संबंध ठेवायचे आहेत, असंही सीएमओ या महिलेला सांगतो. तसेच या ऑफरबद्दल आपण कोणाशीही बोलू इच्छित नाही, असंही या सीएमओने महिला डॉक्टरला सांगितलं. महिला डॉक्टरने सीएमओला गप्पांमध्ये गुंतवणून ठेवण्यासाठी या साऱ्या तयार झाल्यानंतर सुरक्षिततेची खात्री देण्याची विनंती केली.
यमुनानगर येथील महिला पोलिस स्टेशनमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती कायदा (1989) च्या कलम 75(2), 78 बीएनएस आणि 3(1) (1) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सीएमओ डॉ. मनजीत सिंग गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरार आहेत.