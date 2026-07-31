/YesMadam च्या CEO ची अनोखी प्रेमकहाणी! विमानतळावर अवघ्या 90 सेकंदांची भेट ठरली खास

कामाचा ताण, सततच्या बैठका आणि प्रवास यामुळे अनेकांना आपल्या जोडीदारासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. मात्र, वेळ कमी असला तरी नात्यातील जिव्हाळा कायम ठेवता येतो, हे YesMadam चे सह-संस्थापक आणि CEO आदित्य आर्य यांनी नुकत्याच शेअर केलेल्या अनुभवातून दिसून आले. त्यांच्या या पोस्टची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत आहे.
आदित्य आर्य यांनी लिंक्डइनवर एक फोटो शेअर करत सांगितले की, एका दिवशी ते आणि त्यांची पत्नी गरिमा शर्मा यांच्या फ्लाइट्सची वेळ अशी जुळली की दोघांना विमानतळावर केवळ दीड मिनिट एकत्र घालवता आले. एकाची फ्लाइट नुकतीच लँड झाली होती, तर दुसऱ्याची उड्डाणासाठी तयारी सुरू होती. या काही क्षणांत दोघांनी एकमेकांचा हात धरला, काही शब्दांची देवाणघेवाण केली आणि पुन्हा आपापल्या प्रवासाला निघाले. वेळ कमी असला तरी ती भेट त्यांच्यासाठी खूप खास ठरल्याचे आदित्य यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले.
आदित्य यांनी विनोदी शैलीत सांगितले की, आता त्यांच्या आयुष्यात पारंपरिक डेट्सपेक्षा विमानतळावरील अशा छोट्या भेटीच जास्त होतात. सततच्या कामाच्या धावपळीत आणि प्रवासात मिळणारे काही क्षणच त्यांच्यासाठी एकमेकांसोबतचा मौल्यवान वेळ ठरतात.
पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, लग्नाच्या वेळी त्यांनी आयुष्य असा वेग घेईल, याची कल्पनाही केली नव्हती. मात्र, पती-पत्नीने मिळून व्यवसाय उभारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्या आयुष्याची गती बदलली. YesMadam उभारताना प्रत्येक मिनिटाचे महत्त्व त्यांनी शिकले आणि हाच दृष्टिकोन वैयक्तिक आयुष्यातही उपयोगी ठरला. गेली नऊ वर्षे काम आणि नाते या दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल राखण्याचा ते प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदित्य यांच्या पोस्टवर पत्नी आणि YesMadam च्या सह-संस्थापक गरिमा शर्मा यांनीही प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी लिहिले की, अनेकांना त्यांचे आयुष्य वेगळे किंवा धावपळीचे वाटू शकते, पण त्यांच्यासाठी हाच खरा रोमँस आहे. त्यांच्या या प्रतिक्रियेलाही सोशल मीडियावर मोठी पसंती मिळत आहे.
आदित्य आणि गरिमा यांच्या या अनुभवाने अनेकांना प्रेरणा दिली आहे. व्यस्त दिनचर्येतही नात्यासाठी वेळ काढण्याचा प्रयत्न महत्त्वाचा असल्याचे अनेकांनी म्हटले. तर काहींनी, प्रेम हे एकत्र घालवलेल्या तासांवर नाही, तर त्या क्षणांमधील जिव्हाळा आणि आपुलकीवर टिकून असते, अशा भावना व्यक्त केल्या.