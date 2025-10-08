English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमात योग, संगीत आणि संगणकसारखे विषय; शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय!

yoga music and computers in the syllabus: अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमात व्यावसायिक विषयांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 8, 2025, 02:42 PM IST
अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमात योग, संगीत आणि संगणकसारखे विषय; शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय!
योगा आणि संगीत

yoga music and computers in the syllabus: नव्या शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. योगा, संगीत असे विषय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी उपयुक्त असतात. आता अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमात योग, संगीत आणि संगणक विषयांचा समावेश होणार आहे. कोणी घेतलाय हा ऐतिहासिक निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

गुजरात सरकारने शिक्षण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण पाऊल उचलत अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमात व्यावसायिक विषयांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतलाय. हा बदल शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून अकरावीत आणि 2027-28 पासून बारावीत लागू होणार आहे. विद्यार्थ्यांना पारंपारिक शिक्षणासोबत कौशल्य-आधारित ज्ञान मिळावे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

नवीन विषयांचा समावेश

गुजरात शिक्षण विभागाने सामान्य प्रवाहातील गट 4 अंतर्गत योग, आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण, ललित कला, संगीत, संगणक अभ्यास आणि इतर व्यावसायिक विषयांचा पर्यायी विषय म्हणून समावेश केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे विषय निवडण्याची संधी मिळणार आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगतता

हा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार घेण्यात आला आहे. NEP मधील माध्यमिक स्तरावर व्यावसायिक शिक्षणाच्या एकीकरणावर भर देणाऱ्या धोरणाला पाठबळ देण्यासाठी हा उपक्रम आहे.
मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला.विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे असल्याची प्रतिक्रिया आदिवासी विकास आणि शिक्षणमंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया यांनी दिली.

पर्यायी विषयांचे स्वरूप

हे विषय पर्यायी स्वरूपात उपलब्ध असतील, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या रुची आणि भविष्यातील करिअरच्या दृष्टिकोनातून योग्य विषय निवडता येतील. यामुळे शिक्षण अधिक लवचिक आणि विद्यार्थीकेंद्रित होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. 

GSHSEB चे निर्देश

गुजरात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (GSHSEB) सर्व संलग्न शाळांना 2025-26 सत्रासाठी वार्षिक तपासणी अहवाल 15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत ऑनलाइन सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अहवाल सादर करण्यासाठी शाळा त्यांचा निर्देशांक क्रमांक आणि पासवर्ड वापरू शकतात, यासंबंधी माहिती gseb.org किंवा ir.gseb.org वर उपलब्ध आहे.हा निर्णय विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी आणि शिक्षणाला व्यावहारिक बनवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असे म्हटले जात आहे.

FAQ

प्रश्न: गुजरात सरकारने अकरावी आणि बारावीच्या अभ्यासक्रमात कोणत्या नवीन विषयांचा समावेश केला आहे?

उत्तर: गुजरात शिक्षण विभागाने सामान्य प्रवाहातील गट 4 अंतर्गत योग, आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण, ललित कला, संगीत, संगणक अभ्यास आणि इतर व्यावसायिक विषयांचा पर्यायी विषय म्हणून समावेश केला आहे. हे विषय शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून अकरावीत आणि 2027-28 पासून बारावीत लागू होतील.

प्रश्न: या नवीन विषयांचा समावेश करण्यामागील उद्देश काय आहे?

उत्तर: या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना पारंपारिक शैक्षणिक ज्ञानासोबत व्यावहारिक आणि कौशल्य-आधारित शिक्षण प्रदान करणे आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या मार्गदर्शनानुसार, हे विषय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडी आणि करिअरच्या दृष्टिकोनातून योग्य शिक्षण निवडण्यास मदत करतील.

प्रश्न: GSHSEB ने शाळांना कोणते निर्देश दिले आहेत आणि अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत काय आहे?

उत्तर: गुजरात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (GSHSEB) सर्व संलग्न शाळांना 2025-26 शैक्षणिक वर्षासाठी वार्षिक तपासणी अहवाल 15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत ऑनलाइन सादर करण्यास सांगितले आहे. शाळा त्यांचा निर्देशांक क्रमांक आणि पासवर्ड वापरून gseb.org किंवा ir.gseb.org या संकेतस्थळांवर अहवाल सादर करू शकतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Gujaratgshsebvocational subjectEducation News in marathiEducation Marathi News

इतर बातम्या

'चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकण्यामागे...' रोहित शर्माकड...

स्पोर्ट्स