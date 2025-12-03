English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तू नक्की सिंगल आणि व्हर्जिन...'; भारतातील या विद्यापीठात अनेक विद्यार्थिनींचा लैंगिक छळ, Whatsapp चॅट व्हायरल

Crime News: भारतातील एक विद्यापीठात एक नाही तर तीन शिक्षकांना निलंबित करण्यात आलं. या तीन प्राध्यापकांवर लैंगिक छळ आणि अनुचित वर्तन केल्याच समोर आलं आहे. एका विद्यार्थिनीने प्राध्यापकांने व्हॉट्सअॅप चॅटवर आक्षेपार्ह आणि अश्लील संभाषणे केल्याचा पुरावा दाखवल्यानंतर एकच खळबळ माजली. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 3, 2025, 07:47 PM IST
Crime News: भारतातील हरियाणातील जींद या शहरातील चौधरी रणबीर सिंग विद्यापीठ एका गंभीर प्रकरणामुळे प्रकाशझोतात आलं आहे. या विद्यापीठातील इंग्रजी विभागातील तीन प्राध्यापकांवर विद्यार्थिनींसोबत लैंगिक छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसंच या तीन प्राध्यापकांनी अनुचित वर्तन केल्याचे आरोप अनेक विद्यार्थिंनी केला आहे. एका विद्यार्थींनी तर प्राध्यपकांनी पाठवलेले अश्लील आक्षेपार्ह व्हॉट्सअॅप चॅट उघड केले आहेत. 

काय आहे चॅटमध्ये?

विद्यार्थिंनीचे हे व्हॉट्सअॅप चॅट व्हायरल झाले आहे. या चॅटमध्ये शरीरावर, कपड्यांवर आणि वैयक्तिक आयुष्यावर आक्षेपार्ह टिप्पण्या आहेत. तसंच तिला प्राध्यपकाने तू कुमारी आहेस का? शिवाय तू सिंगल आहेस का? असा प्रश्नही विचारला होता. रात्री उशिरा व्हॉट्सअॅपवर व्हिडीओ कॉल आणि अश्लील चॅट करायचे. जर त्यांनी नकार दिला तर विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यांकन गुण आणि त्यांचे निकाल खोटे करण्याची धमकी ते प्राध्यापक द्यायचे असा आरोप विद्यार्थिंनी केला आहे. एका प्राध्यापकावर समाजातील राखीव वर्ग - एससी, बीसी आणि ओबीसी बद्दल अपमानास्पद टिप्पण्या केल्याचा आरोप विद्यार्थिंनी केला आहे. 

दरम्यान हे प्रकरण समोर आल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करत तिन्ही प्राध्यापकांना निलंबित करण्यात आलं. तसंच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कुलगुरूंनी सांगितलं की जर आरोप सिद्ध झाले तर या प्राध्यापकांना देशात कुठेही काम करण्याची परवानगी नसणार आहे. कुलगुरूंनी हे शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत कलंक असून दोषींना कठोर शिक्षा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. 

तर मंगळवारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (ABVP) विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये आरोपी प्राध्यापकांचे पुतळे जाळून  निषेध केला. ABVP नेते रोहन सैनी यांनी सांगितलं की, 27 नोव्हेंबर रोजी इंग्रजी विभागातील 50 हून अधिक विद्यार्थिनींनी कुलगुरूंची भेट घेऊन हे प्रकरण समोर आलं. त्यानंतर ही कारवाई अखेर करण्यात आली. 

