'आपकी शादी भी...', भाजपात गेलेल्या राघव चड्ढांना केजरीवालांच्या पक्षाने परिणीतिवरुन सुनावलं; 'आपको कोई...'

Raghav Chadha Parineeti Chopra Marriage Issue: खासदार राघव चड्ढा यांच्यासहीत आम आदमी पार्टीचे एकूण सात खासदारांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केल्यापासून भाजपा आणि आपमध्ये विस्तवाचा खडा पडला आहे. दोन्ही पक्षांकडून दावे-प्रतिदावे केले जात असतानाच आता या प्रकरणामध्ये थेट राघव चड्ढा यांची पत्नी आणि अभिनेत्री परिणीति चोप्राच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे परिणीति चोप्राचा उल्लेख करत राघव चड्ढांवर खासगी आयुष्यावरुन दिल्लीतील एका माजी मंत्र्याने टोला लगावला आहे.
राघव चड्ढांनी पक्ष सोडल्यानंतर तीन दिवसांनी भाजपाची निवड का केली याबद्दल मतप्रदर्शन करणारा एक व्हिडीओ जारी केला आहे. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी आपमध्ये 'टॉक्सिक वातावरण' आहे, असा दावा चड्ढा यांनी केला आहे. म्हणजेच पक्षामध्ये काम करताना अडचणी येत असून येथील वातावरण फार दूषित झालेलं आहे, असं चड्ढा यांना म्हणायचं होतं. याच मुद्द्यावरुन आता आपच्या माजी मंत्र्याने चड्ढांचा समाचार घेताना थेट त्यांच्या लग्नावर भाष्य केलं आहे.
आपचे दिल्लीमधील माजी मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी राघव चड्ढांवर टीका करताना त्यांच्या लग्नाचा उल्लेख केला आहे. भारद्वाज यांनी चड्ढांवर वैयक्तिक टिप्पणी केली आहे. पक्षाने राघव चड्ढांसाठी काय काय केलं याचा पाढा वाचताना भारद्वाज यांनी, "पार्टीने तुम्हाला ओळख, पद, स्टेटस असं सर्व काही दिलं. याच गोष्टींमुळे तुमचं लग्नही शक्य झालं," अशा शब्दांमध्ये चड्ढांना सुनावलं. एवढ्यावरच न थांबताना, तुम्हाला आम आदमी पार्टीने राज्यसभेचं सदस्य बनवल्याने तुमचं लग्न होऊ शकलं. तुम्ही राज्यसभेचे सदस्य होता म्हणून लग्न झालं नाही तर तुम्हाला कोणी विचारलंही नसतं, असा टोला भारद्वाज यांनी लगावला आहे.
“आपकी शादी भी इसलिए हो पाई है क्योंकि आप इस पार्टी के द्वारा राज्यसभा के अंदर मेंबर बनाए गए। आप राज्यसभा के मेंबर थे, वरना आपको कोई नहीं पूछता।” असं विधान भारद्वाज यांनी राघव चड्ढांवर निशाणा साधताना केलं आहे. आज पार्टी सोडताना तुम्ही षड्यंत्र रचत आहात. हे फारच खेदजनक आहे, असंही भारद्वाज यांनी म्हटलं आहे.
आम आदमी पक्षाच्या सात खासदारांनी पक्षांतर केल्यामुळे राज्यसभेत भाजपची संख्या वाढली असतानाच येत्या जूननंतर भाजपचे संख्याबळ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जून महिन्यात राज्यसभेचे 22 खासदार निवृत्त होत आहेत. रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंग यांच्यासह राज्यसभेच्या 22 खासदारांचा कार्यकाळ येत्या जूनमध्ये संपत आहेत. यात माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, शक्तीसिंग गोहिल आणि दिग्विजय सिंग या नेत्यांचा समावेश आहे. नऊ राज्यांतील 22 खासदारांपैकी आंध्र प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक या तीन राज्यांतील प्रत्येकी चार जण निवृत्त होणार आहेत. राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातील प्रत्येकी तीन, तर मेघालय, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश व झारखंड येथून प्रत्येकी एका खासदाराचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. भाजपचे (12), काँग्रेसचे (4) खासदाराचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे.