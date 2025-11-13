English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पॉर्न व्हिडीओ बघितला म्हणून...; नवा स्कॅमचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ, एक लाखाहून अधिक रुपयांची फसवणूक

पुन्हा एक नवा स्कॅम समोर आला आहे. पोलिसांकडून व्हॉट्सअ‍ॅप नंबरवर बनावट नोटिसा येत अटकीची धमकी देण्यात येते. काय आहे हा नवा स्कॅम जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 13, 2025, 03:23 PM IST
पॉर्न व्हिडीओ बघितला म्हणून...; नवा स्कॅमचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ, एक लाखाहून अधिक रुपयांची फसवणूक

तुम्ही जर पॉर्न व्हिडीओ पाहत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सध्या सोशल मीडियावर एक मोठ्या घोटाळा समोर आला आहे. हा नवा सायबर स्कॅम लोकांना फसवण्यासाठी बनावट पोलीस असल्याचा भासवला जातो. हा स्कॅम जाणून घ्या अन्यथा तुम्हाला पैशांचा मोठा चुना लागेल. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे नवा स्कॅम?

सायबर स्कॅमर्सनी लोकांना फसवण्याचे आता नवीन मार्ग शोधून काढला आहे. या स्कॅममध्येही ते तोतया पोलीस बनून लोकांना घाबरवतात. यासाठी यंदा त्यांनी पॉर्न व्हिडीओची मदत घेतली आहे. पॉर्न व्हिडीओ पाहत असाल तर त्यांना घाबरून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. यामध्ये हे ठग सायबर पोलीस असल्याचा भासास करतात. पोलीस म्हटलं की लोक घाबरतात आणि त्यांना पैसे देतात. समाजात त्यांचा अपमान होऊ नये म्हणून ते सहजपणे गुंडांच्या जाळ्यात अडकले जातात आणि लाखो रुपये त्यांना देतात. 

इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, ऋषी (नाव बदलले आहे) व्हॉट्सअ‍ॅपवर कॉल आलेल्या लोकांपैकी एक असून त्याला पोलिसाचा फोन येतो. ते फोनवर सांगतात आमची तुमच्यावर नजर आहे. तुमचा इंटरनेट डेटा ट्रॅक करण्यात आला आहे. तुम्ही पॉर्न व्हिडीओ पाहत असाल तर तुम्हाला अटक करण्यात येईल. ऋषी पुढे सांगितलं की, या गुन्हातर्गंत त्याच्याकडून एका महिन्यात एक लाखाहून अधिक रुपये घेतले गेले आहेत. ठगांनी ऋषीला एक बँक खातेही उघडले जे त्याच्या फोन नंबरशी जोडलेले होते. बऱ्याच लोकांना व्हॉट्सअ‍ॅपवर बनावट नोटिसा पाठवत असा पैसा उकळण्यात आला आहे. 

तुमच्यासोबत पण असं झालं तर काय करणार?

कॉल त्वरित डिस्कनेक्ट करुन नंबर ब्लॉक करा
पैसे, कागदपत्रे किंवा ओटीपी चुकूनही शेअर करु नका
कॉल लॉग, चॅट्स, फेक नोटीस इत्यादींचे स्क्रीनशॉट काढून ठेवा
cybercrime.gov.in किंवा 1930 वर तक्रार करा
संचार साथी पोर्टलवर नंबरवर याची माहिती द्या

अजय सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, भारतातील कोणतेही सायबर पोलीस व्हॉट्सअ‍ॅपकडून नोटीस पाठवत नाहीत किंवा पैसे मागत नाहीत. खऱ्या प्रकरणात नोटीस सभागृहात येते आणि कायद्याचा मार्ग अवलंबला जातो. शंका असल्यास, आपल्या स्थानिक पोलीस किंवा सायबर सेलशी संपर्क साधा, अशी सुचना करण्यात आली आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
new scamfake cyber police scamscamसायबर स्कॅमस्कॅम

इतर बातम्या

आता थंडीतही मिळेल मऊ आणि चमकदार त्वचा, अशा प्रकारे करा घरच्...

Lifestyle