पॉर्न व्हिडीओ बघितला म्हणून...; नवा स्कॅमचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ, एक लाखाहून अधिक रुपयांची फसवणूक

तुम्ही जर पॉर्न व्हिडीओ पाहत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सध्या सोशल मीडियावर एक मोठ्या घोटाळा समोर आला आहे. हा नवा सायबर स्कॅम लोकांना फसवण्यासाठी बनावट पोलीस असल्याचा भासवला जातो. हा स्कॅम जाणून घ्या अन्यथा तुम्हाला पैशांचा मोठा चुना लागेल.
सायबर स्कॅमर्सनी लोकांना फसवण्याचे आता नवीन मार्ग शोधून काढला आहे. या स्कॅममध्येही ते तोतया पोलीस बनून लोकांना घाबरवतात. यासाठी यंदा त्यांनी पॉर्न व्हिडीओची मदत घेतली आहे. पॉर्न व्हिडीओ पाहत असाल तर त्यांना घाबरून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. यामध्ये हे ठग सायबर पोलीस असल्याचा भासास करतात. पोलीस म्हटलं की लोक घाबरतात आणि त्यांना पैसे देतात. समाजात त्यांचा अपमान होऊ नये म्हणून ते सहजपणे गुंडांच्या जाळ्यात अडकले जातात आणि लाखो रुपये त्यांना देतात.
इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, ऋषी (नाव बदलले आहे) व्हॉट्सअॅपवर कॉल आलेल्या लोकांपैकी एक असून त्याला पोलिसाचा फोन येतो. ते फोनवर सांगतात आमची तुमच्यावर नजर आहे. तुमचा इंटरनेट डेटा ट्रॅक करण्यात आला आहे. तुम्ही पॉर्न व्हिडीओ पाहत असाल तर तुम्हाला अटक करण्यात येईल. ऋषी पुढे सांगितलं की, या गुन्हातर्गंत त्याच्याकडून एका महिन्यात एक लाखाहून अधिक रुपये घेतले गेले आहेत. ठगांनी ऋषीला एक बँक खातेही उघडले जे त्याच्या फोन नंबरशी जोडलेले होते. बऱ्याच लोकांना व्हॉट्सअॅपवर बनावट नोटिसा पाठवत असा पैसा उकळण्यात आला आहे.
कॉल त्वरित डिस्कनेक्ट करुन नंबर ब्लॉक करा
पैसे, कागदपत्रे किंवा ओटीपी चुकूनही शेअर करु नका
कॉल लॉग, चॅट्स, फेक नोटीस इत्यादींचे स्क्रीनशॉट काढून ठेवा
cybercrime.gov.in किंवा 1930 वर तक्रार करा
संचार साथी पोर्टलवर नंबरवर याची माहिती द्या
अजय सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, भारतातील कोणतेही सायबर पोलीस व्हॉट्सअॅपकडून नोटीस पाठवत नाहीत किंवा पैसे मागत नाहीत. खऱ्या प्रकरणात नोटीस सभागृहात येते आणि कायद्याचा मार्ग अवलंबला जातो. शंका असल्यास, आपल्या स्थानिक पोलीस किंवा सायबर सेलशी संपर्क साधा, अशी सुचना करण्यात आली आहे.