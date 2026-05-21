/अविश्वसनीय! एकचाकी सायकलवरून केरळ ते नेपाळ प्रवास; VIDEO पाहून तुम्हालाही डोळ्यावर बसणार नाही विश्वास

Viral Video : सोशल मीडियावर एक तरुण सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. त्याने केरळ ते नेपाळ असा सायकलवरुन प्रवास सुरु केला आहे. पण थांबा तुम्हाला आश्चर्य वाटेल या सायकलला फक्त एकच चाक आहे. हो, तुम्ही पाहिला का हा व्हिडीओ?
Viral Video : प्रत्येकाला आयुष्यात काहीतरी हटके काही तरी करावंस वाटतं. त्यासाठी ते काही तरी नवीन आणि इतरांपेक्षा आपण काय वेगळं करु शकतात ते ठरवतात. अनेक लोक बाइक राइडवर जातात तर काही लोक कारने जग पालथ घालतात. पण सध्या सोशल मीडियावर ज्या तरुणाने नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय तो सायकलवरून केरळ ते नेपाळ निघाला आहे. त्या तुम्ही म्हणाल त्या काय एवढं...तर थांबा हो तरुण एकचाकी सायकलवरून प्रवास करतोय. अनेकांना साधी दोन चाकी सायकलचा तोलही जमत नाही. हा तरुण चक्क एकचाकी सायकलवरून केरळ ते नेपाळ प्रवास सुरु केला आहे. त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.
या तरुणाचे ध्येय, जिद्द, आत्मविश्वास त्यांना आश्चर्यचकित करतंय. रस्त्यावरून जाताना अनेक लोक त्यांच्याशी संवाद साधून त्याचं तोंडभरून कौतुक करत आहे. त्याच्या या सायकल प्रवासाने ते थक्क झाले आहेत. साधा सायकल चालवताना अनेक वेळा तोल जात असतो. हा तरुण तर एकचाकी सायकलवरुन जबरदस्त प्रवास करतोय.
अवघड शारीरिक स्थिती असो किंवा धोकादायक तोल सांभाळण्याचा प्रयत्न असूनही, तो मुलगा शांतपणे आणि स्थिरपणे सायकल चालवतो, जणू काही हे त्याच्यासाठी अगदी सामान्य बाब आहे. आर्श्चयाची गोष्ट म्हणजे सायकलवरुन मागच्या बाजूला त्याला प्रवासादरम्यान लागणाऱ्या वस्तूची एक बॅगही लावण्यात आली आहे. या सायकलचे ऐक वैशिष्ट्य म्हणजे त्याने एक लहान भारतीय ध्वजही लावला आहे. ज्यामुळे त्याच्या या केरळ ते नेपाळ सायकल प्रवासाला एक भावनिक स्पर्श मिळाला आहे.
When talent defeats fear, even borders become milestones.— Sonika Dutta (@Sonika_dutt) May 20, 2026
A young boy rides a single-wheel bicycle all the way from Kerala to Nepal — proving that courage and passion can take you farther than comfort ever will. pic.twitter.com/uuEMHKWpLy
सोशल मीडियावर या तरुणाचे खूप कौतुक होतंय. ते म्हणतात की, या प्रवासाचे वर्णन धाडसी आणि प्रेरणादायी असं आहे. प्रेक्षकांना सर्वात जास्त प्रभावित करणारी गोष्ट म्हणजे त्या रायडरचा आत्मविश्वास. सामान्य रहदारीतून आणि खडबडीत रस्त्यांवरून जातानाही, तो अजिबात घाबरलेला किंवा विचलित होत नाही.