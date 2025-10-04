English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Crime News: ₹390000000 विम्यासाठी जन्मदात्याचा खून; आई आणि पत्नीलाही संपवलं?

Merath Crime: विमा कंपन्यांना गंडा घालण्यासाठी तो कुटुंबियांच्या नावे मोठमोठे विमे काढत होता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 4, 2025, 09:10 PM IST
Crime News: ₹390000000 विम्यासाठी जन्मदात्याचा खून; आई आणि पत्नीलाही संपवलं?
मेरठ क्राइम

Merath Crime: पैशांसाठी कुणी काय करेल याचा नेम नाही.. मेरठमधील एका तरुणानं विमा कंपन्यांकडून पैसे उकळण्यासाठी चक्क स्वत:च्या कुटुंबातील सदस्यांचा खून केलाय. मित्राच्या मदतीनं वडिलांना तर संपवलंच.. पण जन्मदात्या आईचा आणि पत्नीचाही खून केल्याचा संशय त्याच्यावर आहे. पोलिसांच्या तावडीत सापडलेला हा आहे विशाल सिंघल. विशाल सिंघलनं विमा कंपन्यांना गंडा घालून लाखोंचे पैसे उकळलेत.. पेशानं फोटोग्राफर असलेल्या विशाल सिंघलनं विमा कंपन्यांना गंडा घालण्यासाठी वडिलांचाच खून केलाय.इतकच नाही तर पत्नी आणि आईचाही खून केल्याचा संशय त्याच्यावर आहे. विमा कंपन्यांना गंडा घालण्यासाठी तो कुटुंबियांच्या नावे मोठमोठे विमे काढत होता.आणि त्यानंतर त्यानं कुटुंबातील एकेका व्यक्तीला मारण्याचा सपाटाच लावला.त्यानं मित्राच्या मदतीनं स्वत:च्या वडिलांचा खून केला.

अपघाती मृत्यूची नोंद

वडिलांचा खून केल्यानंतर त्यानं अपघाती मृत्यूची नोंद केली आणि  विमा कंपन्यांकडून 39 कोटी रुपयांचा दावा केला.एका कंपनीने त्याला दीड कोटी रुपये दिलेही.. मात्र निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीनं पैसे देण्याआधी चौकशी केली आणि त्यानंतर विशालचं पितळ उघड पडलं..GFX IN कंपनीने वडिलांचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आणि हॉस्पिटलच्या नोंदींची तुलना केली. दोन्ही अहवालांमधील जखमा देखील जुळत नव्हत्या. या संशयाच्या आधारे, कंपनीने हापूरमध्ये गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी आरोपी विशाल सिंघल आणि त्याच्या मित्राला अटक केली. आणि चौकशीत दोघांनी वडिलांचा खून केल्याचं कबूल केलं.

धक्कादायक माहिती समोर 

चौकशीत आणखी धक्कादायक माहिती समोर आलीये.. विशालची आई, वडील आणि पत्नी यांचा आठ वर्षात मृत्यू झाला होता.. 2016 मध्ये पत्नीचं आणि 2017 मध्ये आईचं निधन झालं होतं... पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्यानं 80 लाख रुपये तर आईच्या मृत्यूनंतर 22 लाख रुपये त्यानं विमा कंपन्यांकडून उकळले होते.. या दोघींचा मृत्यूही रस्ते अपघातात झाल्याचं त्यानं दाखवलं होतं.

लाच दिल्याचं उघडकीस

सुरूवातीला शेजा-यांनी विशालच्या कथेचं समर्थन केलं.मात्र विशालनं साक्षीदारांना जबाब देण्यासाठी त्यांना लाचही दिल्याचं उघडकीस आलं.. त्याचा पॅनकार्ड, आधार कार्ड यातही तफावत आढळून आली. अपघाताशी संबंधीत महत्त्वाची कागदपत्रंही त्यानं दिली नव्हती.विमा कंपन्यांच्या तक्रारीनंतर हापूर पोलिसांनी त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केलीये. 

आपला कारनामा कुणाला कळू नये याची विशालनं पुरेपूर काळजी घेतली होती.मात्र  शेवटी तो पोलिसांच्या तावडीत सापडलाच.. पैशांसाठी जन्मदात्यांच्या जीवावर उठलेल्या या नराधमाला आता काय शिक्षा मिळणार याकडे सा-यांचं लक्ष लागलयं.  

FAQ

प्रश्न: विशाल सिंघलने विमा कंपन्यांकडून पैसे उकळण्यासाठी काय केले?

उत्तर: विशाल सिंघलने कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने मोठमोठी विमा धोरणे काढली आणि त्यानंतर अपघाती मृत्यू दाखवून विमा कंपन्यांकडून पैसे उकळले. त्याने मित्राच्या मदतीने वडिलांचा खून केला आणि अपघाती मृत्यूची नोंद करून ३९ कोटी रुपयांचा दावा केला. एका कंपनीने त्याला १.५ कोटी रुपये दिले, तर पत्नीच्या (८० लाख) आणि आईच्या (२२ लाख) मृत्यूनंतरही त्याने असेच फसवणूक केली.

प्रश्न: विशाल सिंघलला कसे पकडले गेले आणि चौकशीत काय उघडकीस आले?

उत्तर: निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीने दावा तपासला तेव्हा पोस्टमॉर्टम अहवाल आणि हॉस्पिटल नोंदींमधील जखमांच्या विसंगती आढळल्या. यानंतर कंपनीने हापूर पोलिसांत तक्रार दाखल केली. चौकशीत विशाल आणि त्याच्या मित्राने वडिलांचा खून कबूल केला. तसेच, गेल्या ८ वर्षांत आई, वडील आणि पत्नींचा मृत्यू अपघाती दाखवून फसवणूक केल्याचेही समोर आले. शेजाऱ्यांना लाच देऊन साक्षीदार बनवले आणि कागदपत्रांमध्ये तफावत आढळली.

प्रश्न: विशाल सिंघल प्रकरणाचा निकाल काय होईल?

उत्तर: पैशासाठी कुटुंबातील सदस्यांचा खून करणाऱ्या विशाल सिंघलवर हापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, तो आणि त्याचा मित्र अटकेत आहेत. विमा फसवणूक आणि खूनाचे आरोप असल्याने त्याला कठोर शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. विमा कंपन्यांनी उकळलेले पैसे वसूल करण्यासाठीही कारवाई होईल, आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार त्याच्या कारभाराची पूर्ण तपासणी होईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
young manMeerut killedfamily membersextort moneinsurance companies

