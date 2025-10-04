Crime News: ₹390000000 विम्यासाठी जन्मदात्याचा खून; आई आणि पत्नीलाही संपवलं?

Merath Crime: पैशांसाठी कुणी काय करेल याचा नेम नाही.. मेरठमधील एका तरुणानं विमा कंपन्यांकडून पैसे उकळण्यासाठी चक्क स्वत:च्या कुटुंबातील सदस्यांचा खून केलाय. मित्राच्या मदतीनं वडिलांना तर संपवलंच.. पण जन्मदात्या आईचा आणि पत्नीचाही खून केल्याचा संशय त्याच्यावर आहे. पोलिसांच्या तावडीत सापडलेला हा आहे विशाल सिंघल. विशाल सिंघलनं विमा कंपन्यांना गंडा घालून लाखोंचे पैसे उकळलेत.. पेशानं फोटोग्राफर असलेल्या विशाल सिंघलनं विमा कंपन्यांना गंडा घालण्यासाठी वडिलांचाच खून केलाय.इतकच नाही तर पत्नी आणि आईचाही खून केल्याचा संशय त्याच्यावर आहे. विमा कंपन्यांना गंडा घालण्यासाठी तो कुटुंबियांच्या नावे मोठमोठे विमे काढत होता.आणि त्यानंतर त्यानं कुटुंबातील एकेका व्यक्तीला मारण्याचा सपाटाच लावला.त्यानं मित्राच्या मदतीनं स्वत:च्या वडिलांचा खून केला.
वडिलांचा खून केल्यानंतर त्यानं अपघाती मृत्यूची नोंद केली आणि विमा कंपन्यांकडून 39 कोटी रुपयांचा दावा केला.एका कंपनीने त्याला दीड कोटी रुपये दिलेही.. मात्र निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीनं पैसे देण्याआधी चौकशी केली आणि त्यानंतर विशालचं पितळ उघड पडलं..GFX IN कंपनीने वडिलांचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आणि हॉस्पिटलच्या नोंदींची तुलना केली. दोन्ही अहवालांमधील जखमा देखील जुळत नव्हत्या. या संशयाच्या आधारे, कंपनीने हापूरमध्ये गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनी आरोपी विशाल सिंघल आणि त्याच्या मित्राला अटक केली. आणि चौकशीत दोघांनी वडिलांचा खून केल्याचं कबूल केलं.
चौकशीत आणखी धक्कादायक माहिती समोर आलीये.. विशालची आई, वडील आणि पत्नी यांचा आठ वर्षात मृत्यू झाला होता.. 2016 मध्ये पत्नीचं आणि 2017 मध्ये आईचं निधन झालं होतं... पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्यानं 80 लाख रुपये तर आईच्या मृत्यूनंतर 22 लाख रुपये त्यानं विमा कंपन्यांकडून उकळले होते.. या दोघींचा मृत्यूही रस्ते अपघातात झाल्याचं त्यानं दाखवलं होतं.
सुरूवातीला शेजा-यांनी विशालच्या कथेचं समर्थन केलं.मात्र विशालनं साक्षीदारांना जबाब देण्यासाठी त्यांना लाचही दिल्याचं उघडकीस आलं.. त्याचा पॅनकार्ड, आधार कार्ड यातही तफावत आढळून आली. अपघाताशी संबंधीत महत्त्वाची कागदपत्रंही त्यानं दिली नव्हती.विमा कंपन्यांच्या तक्रारीनंतर हापूर पोलिसांनी त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केलीये.
आपला कारनामा कुणाला कळू नये याची विशालनं पुरेपूर काळजी घेतली होती.मात्र शेवटी तो पोलिसांच्या तावडीत सापडलाच.. पैशांसाठी जन्मदात्यांच्या जीवावर उठलेल्या या नराधमाला आता काय शिक्षा मिळणार याकडे सा-यांचं लक्ष लागलयं.
