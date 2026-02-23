'तुला आई होण्याचा लायकीच सोडणार नाही' शिवमने गर्लफ्रेंडला नेमकी कशाची शिक्षा दिली? भाषेमुळे कसा वाचला जीव?

डेटिंग मॅच, लिव्ह-इन रिलेशनशिप, संशय आणि नंतर भयानक छळ - त्रिपुरातील 19 वर्षीय तरुणी, जी गुरुग्राममध्ये शिक्षणासाठी आली होती, दिल्लीतील रुग्णालयात उपचार घेत आहे आणि तिचा लिव्ह-इन पार्टनर, दिल्लीतील शिवम, याला तिच्यावर अत्याचार केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे. शिवमने तिला गुरुग्राममधील एका पेइंग गेस्ट निवासस्थानात बंद केले, स्टीलच्या बाटल्यांनी मारहाण केली, तिच्या गुप्तांगांवर सॅनिटायझर ओतले आणि तिला जाळण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप आहे. महिलेच्या कुटुंबाने शिवमला न्याय आणि कठोर शिक्षेची मागणी केली आहे. गुरुग्राममध्ये त्रिपुरातील एका 19 वर्षीय तरुणीवर तिच्या फ्लॅटमेटने अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. महिलेच्या आईने रविवारी सांगितले की तिच्या मुलीने 16 फेब्रुवारी रोजी तिला फोन करून तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराचे वर्णन केले होते आणि तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती.
आईने सांगितले की 16 फेब्रुवारी रोजी रात्री 10 वाजता तिच्या मुलीने तिला फोनवरून फोन करून म्हटले की, "माझ्याकडे वेळ नाही, मला मारले जाईल." तिने सांगितले की शिवम नावाचा एक माणूस गेल्या तीन दिवसांपासून तिला मारहाण करत होता आणि जाळत होता. पीडितेच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी शिवमने तिला तीन दिवस एका खोलीत बंद ठेवले. त्याने तिचे गुप्तांग जाळले, तिच्यावर लघवी केली आणि चाकूने अनेक ठिकाणी कापले.
पीडित मुलगी बायोटेक्नॉलॉजी शिकण्यासाठी गुरुग्राममध्ये आली होती. ती शिवमला डिजिटल पद्धतीने भेटली होती. शिवमने लग्नाच्या बहाण्याने तिच्यावर बलात्कारही केला. पोलिसांनी बादशाहपूर पोलिस स्टेशन परिसरात गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपास सुरू केला आहे.
एफआयआरनुसार, 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी आरोपीने पीडितेवर क्रूरपणे हल्ला केला. त्याने तिच्या डोक्यावर स्टीलच्या बाटलीने वार केले आणि तिचे डोके भिंती आणि फर्निचरवर आपटले. त्याने तिला मातीच्या भांड्यानेही वार केले आणि जंतुनाशक द्रव ओतून तिचे गुप्तांग जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्याने पीडितेच्या पायांवर चाकूने हल्ला केला आणि तिला चालता येणार नाही किंवा आई होऊ देणार नाही अशी धमकी दिली. आरोपीने तिच्या नग्नतेचे व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचा आरोपही पीडितेने केला.
18 फेब्रुवारीच्या रात्री पीडितेने आरोपीचा फोन वापरला. आरोपीला भाषा समजत नसल्याने तिने तिच्या आईला सर्व काही बंगालीमध्ये सांगितले. तिच्या आईने ताबडतोब ११२ वर कॉल केला. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि पीडितेला सरकारी रुग्णालयात दाखल केले. एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम 115, 118(1), 118(2), 127(2), 69 आणि 351(2) समाविष्ट आहेत.