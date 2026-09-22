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24 तास पोलीस बंदोबस्त असलेल्या सुरक्षित ठिकाणी तरुणीवर सामूहिक बलात्कार; घटनास्थळी एन्काऊंटर; पोलीस अधिकारी जखमी

दिल्लीत सर्वात सुरक्षित जागी तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.  घटनास्थळी पोलिसांनी एन्काऊंटर केला. यात पोलीस अधिकारी जखमी झाले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 22, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:24 PM IST
24 तास पोलीस बंदोबस्त असलेल्या सुरक्षित ठिकाणी तरुणीवर सामूहिक बलात्कार; घटनास्थळी एन्काऊंटर; पोलीस अधिकारी जखमी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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