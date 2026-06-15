इन्स्टाग्रामवरून फोटो चोरुन AI ने बनवायचा नग्न व्हिडिओ; मोबाईलमध्य सापडला 200 मुलींचा डेटा,ब्लॅकमेल करुन...'

AI Technology Cyber Crime: बिहारमधील बेगुसराय येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून महिलांचे बनावट अश्लील फोटो तयार केल्याचा आणि त्याद्वारे ब्लॅकमेलिंग केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात एका तरुणाला अटक केली असून त्याच्याकडून अनेक डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावरील फोटो वापरून महिलांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याने या घटनेने सायबर सुरक्षेबाबत नव्या चिंता निर्माण केल्या आहेत.
आरोपी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून महिलांचे फोटो डाउनलोड करत होता. त्यानंतर AI आधारित सॉफ्टवेअर आणि एडिटिंग साधनांचा वापर करून त्या फोटोंमध्ये फेरफार करण्यात येत होता, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे. महिलांचे चेहरे वापरून बनावट आणि आक्षेपार्ह स्वरूपातील फोटो तयार केली जात होते. हे फोटो पाहिल्यानंतर सामान्य व्यक्तीला ती खरी असल्याचा भास होईल, इतक्या कौशल्याने त्यांचे संपादन करण्यात आले होते.सायबर तज्ज्ञांच्या मते, AI तंत्रज्ञानामुळे अशा प्रकारच्या फसवणुकीची प्रकरणे वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर वैयक्तिक फोटो शेअर करताना नागरिकांनी अधिक सावध राहण्याची गरज आहे.
बनावट फोटो तयार केल्यानंतर आरोपी संबंधित महिलांशी संपर्क साधत होता. हे फोटो इंटरनेटवर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन त्यांच्याकडून पैशांची मागणी केली जात होती. काही महिलांना मानसिक दबावाखाली आणण्याचाही प्रयत्न करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.सायबर गुन्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची ब्लॅकमेलिंग ही गंभीर बाब मानली जाते. पीडित व्यक्तीच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का बसण्याची भीती निर्माण करून आर्थिक फायदा मिळवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे पोलिसांचे प्राथमिक निरीक्षण आहे.
या प्रकरणातील पीडित महिलांपैकी एका महिलेने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर सायबर सेल आणि स्थानिक पोलिसांनी संयुक्त तपास सुरू केला. आरोपीच्या मोबाईल फोन, कॉम्प्युटर आणि इतर डिजिटल उपकरणांची तपासणी करण्यात आली.तपासादरम्यान संशयास्पद फोटो, एडिटिंग सॉफ्टवेअर आणि विविध सोशल मीडिया अकाउंट्सशी संबंधित माहिती मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. डिजिटल फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मदतीने पुराव्यांचे विश्लेषण सुरू असून आणखी काही पीडित महिलांचा शोध घेतला जात आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदल घडत असले तरी त्याचा गैरवापरही वाढत आहे. बनावट फोटो, डीपफेक व्हिडिओ आणि खोटी माहिती तयार करण्यासाठी AI चा वापर केल्याची अनेक उदाहरणे देशभरात समोर येत आहेत.तज्ज्ञांच्या मते, अशा गुन्ह्यांमुळे केवळ व्यक्तींची प्रतिमा खराब होत नाही तर मानसिक त्रास, सामाजिक दबाव आणि आर्थिक नुकसानही होऊ शकते. त्यामुळे सायबर कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
पोलिसांनी नागरिकांना सोशल मीडियावर वैयक्तिक माहिती आणि फोटो शेअर करताना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही प्रकारची ब्लॅकमेलिंग, धमकी किंवा संशयास्पद ऑनलाइन हालचाल आढळल्यास तात्काळ सायबर हेल्पलाइन किंवा पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे सांगण्यात आले आहे.तसेच अशा घटनांमध्ये घाबरून न जाता कायदेशीर मदत घेणे महत्त्वाचे असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. AI तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही तपास यंत्रणांनी दिला आहे.