AI समिटमध्ये युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचं टी - शर्ट काढून आंदोलन; अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराला विरोध

Youth Congress Protest at AI Summit : नवी दिल्लीत एआय समिट सुरु असून इथे देशविदेशातील पाहुणे आले आहेत. भारत मंडपम इथे या समिटमध्ये शुक्रवारी युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधून घेतलं. या समिटमध्ये भारत - अमेरिकामध्ये व्यापारी करार होणार आहे. याच भारत - अमेरिका करारच्या विरोधात युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी विरोध करण्यासाठी आंदोलन केलं. या कराराला विरोध दर्शविण्यासाठी युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशविदेशातील पाहुण्यासमोर टी - शर्ट काढून निषेध व्यक्त केला.
हे आंदोनल करत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणाबाजी केली. PM इज कॉम्प्रमाईज्ड अशा घोषणाबाजी करत असतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडीओमध्ये 15 - 20 युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा एक ग्रुप पांढरे टी शर्ट धरुन उभे असलेले दिसत आहेत.
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराला विरोध करण्यासाठी नवी दिल्लीतील AI समिटमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं टी - शर्ट काढून आंदोलन#Congress #MarathiNewsTodayLive #AISummit pic.twitter.com/qZ7IRcioPy
या टी शर्टवर तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं फोटो होते. युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलेल्या या गोंधळानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत मंडपमध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते कसे घुसले याचा पोलिसांकडून तपास सुरु आहे. कारण या एआय समिटमध्ये फक्त पास किंवा क्यूआर कोड असलेल्यांनाच प्रवेश आहे. या काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असं सांगण्यात आलंय.
#WATCH | Delhi | Attendees of the AI event around Union Minister Ashwini Vaishnaw recount Indian Youth Congress protest, an attendee says, "This should not have happened, doing a protest during the AI summit does not send a good impression..."
Another attendee says, "... Guests… pic.twitter.com/NeogHRdA1C
दरम्यान एआय समिटमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या या आंदोलनावर भाजपने टीका केलीय. भाजपचे प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर म्हटलंय की, काँग्रेससाठी एआय म्हणजे अँटी इंडिया, ते एक काँग्रेस नाही तर अँटी नॅशनल काँग्रेस आहे. तसंच त्यांनी आरोप केला आहे की, हे आंदोलन काँग्रेस राहुल गांधींच्या इशारावर करण्यात आलं आहे. हे आंदोलन म्हणजे भाजप किंवा पंतप्रधानांचा निषेध नाही तर भारताच्या कामगिरीचा निषेध आहे.