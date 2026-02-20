English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
  • AI समिटमध्ये युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचं टी - शर्ट काढून आंदोलन; अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराला विरोध

AI समिटमध्ये युथ काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचं टी - शर्ट काढून आंदोलन; अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराला विरोध

AI Summit: दिल्लीतील एआय समिटमध्ये युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आगळवेगळं आंदोलन करत सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. देशविदेशातील पाहुण्यांसमोर अमेरिकेशी व्यापार कराराला विरोध करण्यासाठी त्यांनी टी-शर्ट काढून आपला निषेध व्यक्त केला. 

नेहा चौधरी | Updated: Feb 20, 2026, 05:53 PM IST
Youth Congress Protest at AI Summit : नवी दिल्लीत एआय समिट सुरु असून इथे देशविदेशातील पाहुणे आले आहेत. भारत मंडपम इथे या समिटमध्ये शुक्रवारी युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधून घेतलं. या समिटमध्ये भारत - अमेरिकामध्ये व्यापारी करार होणार आहे. याच भारत - अमेरिका करारच्या विरोधात युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी विरोध करण्यासाठी आंदोलन केलं. या कराराला विरोध दर्शविण्यासाठी युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी देशविदेशातील पाहुण्यासमोर टी - शर्ट काढून निषेध व्यक्त केला. 

हे आंदोनल करत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणाबाजी केली. PM इज कॉम्प्रमाईज्ड अशा घोषणाबाजी करत असतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडीओमध्ये 15 - 20 युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा एक ग्रुप पांढरे टी शर्ट धरुन उभे असलेले दिसत आहेत. 

या टी शर्टवर तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं फोटो होते. युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलेल्या या गोंधळानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत मंडपमध्ये काँग्रेस कार्यकर्ते कसे घुसले याचा पोलिसांकडून तपास सुरु आहे. कारण या एआय समिटमध्ये फक्त पास किंवा क्यूआर कोड असलेल्यांनाच प्रवेश आहे. या काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असं सांगण्यात आलंय. 

दरम्यान एआय समिटमधील काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या या आंदोलनावर भाजपने टीका केलीय. भाजपचे प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर म्हटलंय की, काँग्रेससाठी एआय म्हणजे अँटी इंडिया, ते एक काँग्रेस नाही तर अँटी नॅशनल काँग्रेस आहे. तसंच त्यांनी आरोप केला आहे की, हे आंदोलन काँग्रेस राहुल गांधींच्या इशारावर करण्यात आलं आहे. हे आंदोलन म्हणजे भाजप किंवा पंतप्रधानांचा निषेध नाही तर भारताच्या कामगिरीचा निषेध आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
congressartificial intelligencedelhinarendra modiकांग्रेस

