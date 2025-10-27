धावत्या Thar च्या दारात उभा राहून मुतला अन्...; हादरवणारा Video पाहून सारेच थक्क

Man Urinating From Moving Car: उत्तर प्रदेशमधील गुरुग्राम भागातील एक विचित्र व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरतोय. बेजबाबदार आणि लज्जास्पद कृत्य या व्हिडीओमध्ये कैद झालं आहे. एक व्यक्ती धावत्या महिंद्रा थार गाडीतून लघवी करताना या व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. ही घटना बुधवारी रात्री उशिरा वर्दळीचा रस्ता असलेल्या सदर बाजार परिसरात घडली. या एसयूव्हीच्या मागे असलेल्या एका व्यक्तीने घटनेचे चित्रीकरण केले आणि हा व्हिडीओ शेअर केल्यानंतर तो व्हायरल झाला आहे.
सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये, प्रवासी गाडीच्या दरवाजा उघडा ठेवून फूटबोर्डवर उभा असल्याचं दिसत आहे. ज्या कारमधून ही स्टंटबाजी सुरु आहे ती थार गाडी ओल्ड रेल्वे रोडवरून शिवमूर्ती चौकाकडे वेगाने जात असताना दिसत आहे.
ही क्लिप व्हायरल झाल्यामुळे मोठ्याप्रमाणात संताप व्यक्त केला जात आहे. अनेकांनी हा सारा प्रकार लज्जास्पद आणि धक्कादायक असल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा झाल्यानंतर जलद कारवाई करत, गुरुग्राम पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम 281 (निष्काळजीपणे गाडी चालवणे) आणि 296 (अश्लील कृत्ये) अंतर्गत असभ्यता आणि निष्काळजीपणे गाडी चालवल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला आहे. हरियाणाच्या झज्जर जिल्ह्यातील नंबर प्लेट नोंदणीकृत असल्याचा दुजोरा मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी एसयूव्हीच्या नोंदणी तपशीलांचा मागोवा घेण्यास सुरुवात केली.
“हे केवळ अश्लीलतेचे कृत्य नाही तर सार्वजनिक सुरक्षेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे,” असं या परिसरातील एका दुकानदाराने म्हटलं आहे. “असे वर्तन सहन केले जाणार नाही असा स्पष्ट संदेश देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी,” अशी मागणीही स्थानिकांकडून केली जात आहे.
पोलीस तपासानंतर आरोपींची ओळख पटली आणि त्यांना अटक करण्यात आली. यामध्ये कारचा चालक मोहित (23) आणि सहप्रवासी अनुज (25) या दोघांनाही अटक करण्यात आली असून ते झज्जरचे रहिवासी आहेत. मोहितच्या नावावर नोंदणी असलेली थार जप्त करण्यात आली आहे. शुक्रवारी दोघांनाही अटक करण्यात आली. गुरुग्राम पोलिसांचे प्रवक्ते संदीप कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोहितवर यापूर्वी राजस्थानच्या झज्जरमध्ये खून आणि मारामारीच्या दोन गुन्ह्यांसह अनेक गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. तसेच हरियाणाच्या रोहतकमध्ये शस्त्रास्त्र कायद्याअंतर्गत मोहितविरोधात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मोहित डिसेंबर 2022 मध्ये जामिनावर सुटला होता.
“आम्ही व्हिडिओ पडताळणी करत आहोत आणि एसयूव्हीचा नोंदणी क्रमांक स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असे पोलिस प्रवक्त्यांनी सांगितले. “न्यू कॉलनी पोलिस ठाण्यात बीएनएसच्या कलम 281 (निष्काळजीपणे वाहन चालवणे) आणि कलम 296 (अश्लील कृत्ये) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दारू पिऊन गाडी चालवत होते का याचा तपास केला जात आहे,” असे प्रवक्त्यांनी पुढे बोलताना स्पष्ट केले.
Gurugram Shock!
A youth in a Thar SUV seen urinating from a moving car — caught on camera near Sadar Bazar, #Gurugram
The video, filmed by another biker behind the vehicle, has gone #viral #ViralVideo #Thar #RoadRage #HaryanaPolice #GurugramNews #SocialMedia #BREAKING pic.twitter.com/8syMWHouli
— Indian Observer (@ag_Journalist) October 23, 2025
सदर प्रकार हा ड्रिंक अँड ड्राइव्हचा असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. “आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि आम्ही या प्रकरणात त्यांची चौकशी करत आहोत,” असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की अटकेत असलेल्या दोघांव्यतिरिक्त त्यावेळी कारमध्ये इतर अनेक प्रवासी होते. “आम्ही आता सीसीटीव्ही आणि इतर माध्यमातून एसयूव्हीचा मालक आणि सह-प्रवाशांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.