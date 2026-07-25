/‘सरसंघचालकांचा सल्ला नरेंद्र मोदी ऐकतात का? जर ऐकलं असतं तर...’, विरोधकांचा हल्लाबोल; नेमकं हे प्रकरण काय?

सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिल्लीतील 'विश्व मंगल्य सभे'च्या कार्यक्रमात तरुणाईसंदर्भात केलेल्या विधानावरुन विरोधीपक्षांनी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोहन भागवत यांनी केलेल्या विधानावरुन विरोधकांनी सरकारला आणि पंतप्रधानांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलाय. मोहन भागवत नेमकं काय बोलले? त्यावर विरोधकांनी काय म्हटलंय पाहूयात...
'विश्व मंगल्य सभे'च्या कार्यक्रमात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी, "आम्ही तरुण असताना आज्ञेचे पालन करत होतो. आता तसे राहिलेले नाही. नवीन पिढी प्रश्न विचारते. आपल्याला त्यांना त्यामागील कारणं समजावून सांगावी लागतात," असं म्हटलं. एवढ्यावर न थांबताना पुढे, "आपल्याला त्यांच्यावर खूप प्रेम करायला हवे. आपल्याला त्यांच्यासोबत वेळ घालवायला हवा. आपल्याला त्यांच्याशी संवाद साधायला हवा. आजकाल कुटुंबांमध्येही संवाद थांबला आहे," असंही मोहन भागवत म्हणाले.
यावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी, "त्यांनी सरळ खावे आणि प्रधान यांचा राजीनामा मागवा. थेट राजीनामा मागवा. प्रवचन झोडण्याचा काळ नसून थेट राजीनामा मागा," असं म्हटलं आहे.
काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी मोहन भागवत एवढ्या उशीरा का बोलले असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. "ते इतका उशिरा का बोलले? सरकारचा रिमोट कंट्रोल तुम्ही आहात. पोरांचं नुकसान झालं पण तुम्ही इतके दिवस शांत का?" असा सवाल पटोले यांनी विचारला आहे. "ते राम मंदिराच्या घोळात गुंतलेले त्यामुळे इतक्या उशिरा त्यांनी बोलावं वाटलं, खरं तर हाच चर्चेचा विषय आहे," असा टोलाही पटोलेंनी लगावला.
मोहन भागवतांच्या या विधानावरुन काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. "सरसंघचालकांचा सल्ला नरेंद्र मोदी ऐकतात का? जर ऐकलं असतं तर या देशातील तरुणांची अशी वाताहात झाली नसती," असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला. "या तरुणांचं रोष पाहून मोहन भागवत यांना आता काय उपरती आली का? तरुणांचं ऐकावं म्हणून? रोजगार हिरावला जात होता. पेपर लीक होते, परदेशातील नोकरी संपत होत्या परदेशात भारतीय तरुणांना नोकरी मिळत नव्हती तेव्हा हेच मोदी सरकार त्याला जबाबदार होतं आणि आहे," असंही वडेट्टीवार म्हणाले. "भागवत आज देशातील तरुण रस्त्यावर आल्यावर भडकले आहेत. देशामध्ये आता तरुणाईला भविष्य सुरक्षित वाटत नाही. अशावेळी मोहन भागवत यांना केंद्र सरकारला मोदींना सल्ला द्यावासा वाटतो. आता हातात काही राहिलं नाही. ज्या तरुणांच्या भरोश्याव मोदी खुर्चीत बसले. तोच तरुण या देशाच्या पंतप्रधानाची खुर्ची हलवल्याशिवाय राहणार नाही असं वातावरण देशात निर्माण झाल्यावर याची उपरती मोहन भागवत यांना झाली असावी," असंही वडेट्टीवार म्हणाले.
संघावर बोलण्याची संजय राऊतांची पात्रता नाही, अशी टीका भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केली आहे. "‘तमाम हिंदू बांधवांनो’ विसरणाऱ्यांनी संघावर बोलू नये. तरुणाई संघ आणि मोदींसोबत आहेत. राऊतांच्या मागे नाही. काँग्रेसच्या नादात हिंदुत्व सोडलं; आता संघावर टीका करत आहेत," असं बन म्हणाले. तर भाजपाच्या आशिष शेलार यांनी, "मी विश्लेषण करून प्रतिक्रिया देण्याएवढा मोठा नाही. राजकीय पोळी भाजणाऱ्यांकडे पालकवर्ग लक्ष देणार नाही," असा विश्वास व्यक्त केला.