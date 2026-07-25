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‘सरसंघचालकांचा सल्ला नरेंद्र मोदी ऐकतात का? जर ऐकलं असतं तर...’, विरोधकांचा हल्लाबोल; नेमकं हे प्रकरण काय?

मोहन भागवत असं काय म्हणाले की ज्यामुळे विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे? जाणून घ्या भागवत काय म्हणाले आणि त्यावर कोणी काय प्रतिक्रिया दिली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 25, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:34 PM IST
‘सरसंघचालकांचा सल्ला नरेंद्र मोदी ऐकतात का? जर ऐकलं असतं तर...’, विरोधकांचा हल्लाबोल; नेमकं हे प्रकरण काय?
Image Credit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य पीटीआय)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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