रील बनवणं जीवावर बेतलं! दुदुमा धबधब्यावर युट्यबूरचा बुडून मृत्यू, नदीच्या प्रवाहाने केला घात

हल्ली रीलच्या नादात लोकं आपल्या जीवाशी खेळत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सोशल मीडियावर असाच एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 24, 2025, 08:24 PM IST
ओडिशातील कोरापूट येथील दुदुमा धबधब्यात २२ वर्षीय युट्यूबर वाहून गेला. मिळालेल्या माहितीनुसार, गंजम जिल्ह्यातील बेरहमपूर येथील रहिवासी असलेला युट्यूबर सागर टुडू. तो त्याचा मित्र अभिजीत बेहेरासोबत कोरापूटला भेट देण्यासाठी आला होता आणि वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांचे व्हिडिओ बनवत होता आणि ते त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर अपलोड करत होता.

ही संपूर्ण घटना व्हायरल व्हिडिओमध्ये कैद

या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, शनिवारी दुपारी सागर धबधब्याच्या जवळील एका खडकावर उभा होता आणि ड्रोन कॅमेऱ्याने रील रेकॉर्ड करत होता. त्यानंतर मचकुंड धरणातून पाणी सोडण्यात आले, कारण परिसरात मुसळधार पाऊस पडत होता. पाणी सोडल्यामुळे धबधब्यातील पाण्याची पातळी अचानक वाढली आणि जोरदार प्रवाह सुरू झाला.

तरुणाच्या शोधात बचाव कार्य सुरू

यादरम्यान, युट्यूबर सागर ज्या खडकावर उभा होता तो पाण्याने वेढला गेला होता. काही काळ तो संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत होता परंतु जोरदार प्रवाहात तो वाहून गेला. तिथे उपस्थित असलेल्या पर्यटकांनी आणि स्थानिकांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना यश आले नाही. माहिती मिळताच, माचकुंडा पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि बचावकार्य सुरू केले. तथापि, अद्याप त्यांचा कोणताही पत्ता लागलेला नाही.

भद्रकमध्ये बैतरणी नदीची पाण्याची पातळी वाढली

त्याच वेळी, भद्रक जिल्ह्यातील अखुआपाडाजवळ बैतरणी नदीची पाण्याची पातळी धोक्याच्या चिन्हापेक्षा जास्त वाढत आहे. नदीची सध्याची पातळी १८.१२ मीटर आहे, जी १७.८३ मीटरच्या इशारा पातळीपेक्षा जास्त आहे आणि लवकरच ती १८.३३ मीटरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे, या वाढीचा थेट परिणाम सखल भागांवर होत आहे. हा धोका लक्षात घेऊन, जिल्हा प्रशासनाने अलर्ट जारी केला आहे आणि तयारी तीव्र केली आहे, तर विशेषतः धामनगर, चांदबळी आणि भंडारीपोखरीसारख्या भागात पिके आणि वस्त्यांना संभाव्य धोका लक्षात घेऊन सुरक्षिततेचे उपाय केले जात आहेत.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

