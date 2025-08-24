रील बनवणं जीवावर बेतलं! दुदुमा धबधब्यावर युट्यबूरचा बुडून मृत्यू, नदीच्या प्रवाहाने केला घात

ओडिशातील कोरापूट येथील दुदुमा धबधब्यात २२ वर्षीय युट्यूबर वाहून गेला. मिळालेल्या माहितीनुसार, गंजम जिल्ह्यातील बेरहमपूर येथील रहिवासी असलेला युट्यूबर सागर टुडू. तो त्याचा मित्र अभिजीत बेहेरासोबत कोरापूटला भेट देण्यासाठी आला होता आणि वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांचे व्हिडिओ बनवत होता आणि ते त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर अपलोड करत होता.
Tragedy at Duduma Waterfall: YouTuber Swept Away by Sudden Currents
English Version
Filming Adventure Ends in Disaster
A 22-year-old YouTuber, Sagar Tudu from Berhampur, went missing after being swept away by powerful… pic.twitter.com/DfYn5cUAGF
— Lt Col Ashish Devliyal (Retd) (@AshishDevliyal1) August 24, 2025
या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे, शनिवारी दुपारी सागर धबधब्याच्या जवळील एका खडकावर उभा होता आणि ड्रोन कॅमेऱ्याने रील रेकॉर्ड करत होता. त्यानंतर मचकुंड धरणातून पाणी सोडण्यात आले, कारण परिसरात मुसळधार पाऊस पडत होता. पाणी सोडल्यामुळे धबधब्यातील पाण्याची पातळी अचानक वाढली आणि जोरदार प्रवाह सुरू झाला.
यादरम्यान, युट्यूबर सागर ज्या खडकावर उभा होता तो पाण्याने वेढला गेला होता. काही काळ तो संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत होता परंतु जोरदार प्रवाहात तो वाहून गेला. तिथे उपस्थित असलेल्या पर्यटकांनी आणि स्थानिकांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना यश आले नाही. माहिती मिळताच, माचकुंडा पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि बचावकार्य सुरू केले. तथापि, अद्याप त्यांचा कोणताही पत्ता लागलेला नाही.
#WATCH | भद्रक, ओडिशा: भारी बारिश के कारण अखुआपाडा में बैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। pic.twitter.com/lRalx8j4go
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 24, 2025
त्याच वेळी, भद्रक जिल्ह्यातील अखुआपाडाजवळ बैतरणी नदीची पाण्याची पातळी धोक्याच्या चिन्हापेक्षा जास्त वाढत आहे. नदीची सध्याची पातळी १८.१२ मीटर आहे, जी १७.८३ मीटरच्या इशारा पातळीपेक्षा जास्त आहे आणि लवकरच ती १८.३३ मीटरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे, या वाढीचा थेट परिणाम सखल भागांवर होत आहे. हा धोका लक्षात घेऊन, जिल्हा प्रशासनाने अलर्ट जारी केला आहे आणि तयारी तीव्र केली आहे, तर विशेषतः धामनगर, चांदबळी आणि भंडारीपोखरीसारख्या भागात पिके आणि वस्त्यांना संभाव्य धोका लक्षात घेऊन सुरक्षिततेचे उपाय केले जात आहेत.