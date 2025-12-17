Payal Gaming Private Video: पायल गेमिंगचा MMS व्हिडीओ लीक? 'चेहऱ्यावरील तीळावरुन...'

Payal Gaming Video: एक्स, टेलिग्राम आणि इंस्टाग्रामवर अशा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध गेमर पायल गेमिंगचा कथित व्हिडीओ लीक झालाय. दुबईतून 1 मिनिट 20 सेकंदाचा अश्लील एमएमएस व्हिडिओ व्हायरल झालाय. या व्हिडीओचे स्क्रीनशॉट्स, थंबनेल्स आणि डाउनलोड लिंक्स शेअर केल्या जात आहेत. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
पायल धारे उर्फ पायल गेमिंग ही भारतातील सर्वांत लोकप्रिय महिला गेमर आणि यूट्यूबर आहे. तिच्या यूट्यूब चॅनेलवर 4.5 दशलक्षाहून अधिक सबस्क्रायबर्स आणि इंस्टाग्रामवर 4.2 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. ती बीजीएमआय (BGMI), पबजी आणि जीटीए सारखे गेम्स स्ट्रीम करते. एस8यूएल ई-स्पोर्ट्सशी जोडलेली असून, तिने अनेक पुरस्कार जिंकले आहेत. फराह खान, समंथा रुथ प्रभु सारख्या स्टार्ससोबत काम केलंय. सध्या ती दुबईत असून तिने या प्रकरणावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ही अफवा तिच्या लोकप्रियतेमुळे पसरलीय पण सत्य वेगळे असल्याचे तिचे चाहते सांगतायत.
पायल गेमिंगच्या नावे व्हायरल होणारा कथित व्हिडिओ बनावट असल्याचे अनेक विश्वसनीय संस्थांनी म्हटलंय. व्हिडिओतील महिलेच्या चेहऱ्यावरील तीळची जागा पायलच्या खऱ्या फोटोंशी जुळत नाही. आवाज आणि हालचालीही अस्वाभाविक आहेत, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. बहुतेक लिंक्स क्लिकबेट किंवा मालवेअर असलेल्या साइट्सकडे नेतात. पायलच्या अधिकृत अकाऊंटवर याबाबत काही उल्लेख नाही आणि ती सध्या दुबईत सुट्टीवर असल्याची माहिती समोर येतेय.
पायलच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर मोठी मोहीम चालवलीय. व्हिडिओमध्ये दिसणारी व्यक्ती पायल नाही आणि हा पूर्णपणे एआय-जनरेटेड फेक व्हिडिओ आहे. पुरावा नसताना कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत अफवा पसरवू नका, असे आवाहन पायलच्या चाहत्यांनी केलंय. व्ह्यूज मिळवण्यासाठी किंवा बदनाम करण्यासाठी असा बनावट कंटेंट तयार केला जात, असेही ते म्हणत आहेत.
असेच डीपफेक व्हिडिओ प्रसिद्ध व्यक्तींना बदनाम करण्यासाठी आणि फसवणुकीसाठी बनवले जातात. अशा लिंक्सवर क्लिक केल्यास फोन किंवा कॉम्प्युटरमध्ये व्हायरस येऊ शकतो किंवा वैयक्तिक माहिती चोरीली जाऊ शकते. अलिकडच्या काळात अनेक सेलिब्रिटींना असेच लक्ष्य केले गेले. अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि शेअर करू नका, कारण यामुळे डिजिटल गुन्हे वाढतात, असा सल्ला देण्यात आलाय.