Marathi News
Payal Gaming Private Video: पायल गेमिंगचा MMS व्हिडीओ लीक? 'चेहऱ्यावरील तीळावरुन...'

Payal Gaming Video: पायल धारे उर्फ पायल गेमिंग ही भारतातील सर्वांत लोकप्रिय महिला गेमर आणि यूट्यूबर आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 17, 2025, 03:18 PM IST
Payal Gaming Video: एक्स, टेलिग्राम आणि इंस्टाग्रामवर अशा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध गेमर पायल गेमिंगचा कथित व्हिडीओ लीक झालाय. दुबईतून 1 मिनिट 20 सेकंदाचा अश्लील एमएमएस व्हिडिओ व्हायरल झालाय. या व्हिडीओचे स्क्रीनशॉट्स, थंबनेल्स आणि डाउनलोड लिंक्स शेअर केल्या जात आहेत. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

पायल गेमिंग कोण आहे?

पायल धारे उर्फ पायल गेमिंग ही भारतातील सर्वांत लोकप्रिय महिला गेमर आणि यूट्यूबर आहे. तिच्या यूट्यूब चॅनेलवर 4.5 दशलक्षाहून अधिक सबस्क्रायबर्स आणि इंस्टाग्रामवर 4.2 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. ती बीजीएमआय (BGMI), पबजी आणि जीटीए सारखे गेम्स स्ट्रीम करते. एस8यूएल ई-स्पोर्ट्सशी जोडलेली असून, तिने अनेक पुरस्कार जिंकले आहेत. फराह खान, समंथा रुथ प्रभु सारख्या स्टार्ससोबत काम केलंय. सध्या ती दुबईत असून तिने या प्रकरणावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ही अफवा तिच्या लोकप्रियतेमुळे पसरलीय पण सत्य वेगळे असल्याचे तिचे चाहते सांगतायत.

व्हिडिओमागचं सत्य काय?

पायल गेमिंगच्या नावे व्हायरल होणारा कथित व्हिडिओ बनावट असल्याचे अनेक विश्वसनीय संस्थांनी म्हटलंय. व्हिडिओतील महिलेच्या चेहऱ्यावरील तीळची जागा पायलच्या खऱ्या फोटोंशी जुळत नाही. आवाज आणि हालचालीही अस्वाभाविक आहेत, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. बहुतेक लिंक्स क्लिकबेट किंवा मालवेअर असलेल्या साइट्सकडे नेतात. पायलच्या अधिकृत अकाऊंटवर याबाबत काही उल्लेख नाही आणि ती सध्या दुबईत सुट्टीवर असल्याची माहिती समोर येतेय.

चाहते आले सपोर्टला

पायलच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर मोठी मोहीम चालवलीय. व्हिडिओमध्ये दिसणारी व्यक्ती पायल नाही आणि हा पूर्णपणे एआय-जनरेटेड फेक व्हिडिओ आहे. पुरावा नसताना कोणाच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत अफवा पसरवू नका, असे आवाहन पायलच्या चाहत्यांनी केलंय. व्ह्यूज मिळवण्यासाठी किंवा बदनाम करण्यासाठी असा बनावट कंटेंट तयार केला जात, असेही ते म्हणत आहेत. 

डिजिटल सुरक्षेस धोका

असेच डीपफेक व्हिडिओ प्रसिद्ध व्यक्तींना बदनाम करण्यासाठी आणि फसवणुकीसाठी बनवले जातात. अशा लिंक्सवर क्लिक केल्यास फोन किंवा कॉम्प्युटरमध्ये व्हायरस येऊ शकतो किंवा वैयक्तिक माहिती चोरीली जाऊ शकते. अलिकडच्या काळात अनेक सेलिब्रिटींना असेच लक्ष्य केले गेले. अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि शेअर करू नका, कारण यामुळे डिजिटल गुन्हे वाढतात, असा सल्ला देण्यात आलाय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Tags:
Payal Gaming MMS leak videoPrivate Video Leakmms leakPayal Dhare private video viral

