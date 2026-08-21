'लग्नाच्या पहिल्या रात्रीच त्याने अर्धा...', बहिणीची पतीने हत्या केल्यानंतर Youtuber प्रज्ञाचे धक्कादायक खुलासे, म्हणाली 'तो रोज...'

लखनऊमध्ये पतीने पत्नीची दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या केली. यानंतर त्याने बहिणीची हत्या करुन आत्महत्या केली. पती एसबीआय बँकेत फील्ड ऑफिसर म्हणून कार्यरत होता, तर पत्नी दिव्या मिश्राही बँकेत कर्मचारी होती. दिव्या मिश्रा ही युट्यूबर प्रज्ञा मिश्राची बहीण होती. बहिणीच्या हत्येनंर प्रज्ञाने अनेक धक्कादायक दावे आणि खुलासे केले आहेत.
फेसबुक पोस्टमध्ये प्रज्ञाने लिहिलं आहे की, "आज दिव्याचे शवविच्छेदन होऊ शकले नाही. उद्या सकाळी 9 ते 10 दरम्यान ते केले जाणार आहे. आईला हे सांगण्याचे धाडस अजूनही मला झालेले नाही. दिव्याची प्रकृती गंभीर आहे असे खोटे सांगून मी आईला शेजारी झोपवले आहे. सत्य बोलणे किती कठीण असते, याची जाणीव मला पहिल्यांदाच होत आहे. ती शवविच्छेदन गृहातील फ्रीझरमध्ये पडून आहे; पण हे सत्य सांगण्याचे धाडस मी करू शकले नाही."
प्रज्ञा म्हणाली, "बहिणीच्या पतीने स्टेटसमध्ये माझे नाव लिहिले आहे की, मला सर्व काही माहित आहे. होय, मला माहित होते की मारेकरी माझ्या बहिणीशी क्रूरपणे वागायचा, त्यामुळेच तिला त्याच्यापासून वेगळे व्हायचे होते. ब्लिंकिटमधून मागवलेला कोणताही टोमॅटो खराब निघाला तर तो टोमॅटो खराब झाला की तू कशाला ब्लिंकिट केलेस असे म्हणत तिला मारहाण करायचा".
प्रज्ञाने सांगितले की, माझ्या बहिणीच्या म्हणण्यानुसार, तिची पती आणि त्याच्या बहिणीने तिच्या आईला एवढी मारहाण केली होती की आजारी आई मरण पावली. दिव्याला फक्त त्याच्यापासून वेगळे व्हायचे होते. माझ्या बहिणीने मला सांगितले होते की, पतीचे कौटुंबिक न्यायालयात समुपदेशकाशी भांडणही झाले होते. लग्नाच्या रात्री त्याने घरातील खर्चाची यादी तयार केली होती आणि निम्मा खर्च उचलण्याची अट ठेवली होती. जे माझ्या बहिणीने आनंदाने स्वीकारले असा दावा तिने केला आहे.
दिव्याच्या बहिणीने सांगितले की, गेल्या वर्षभरापासून दिव्याने खर्चातील आपला वाटा देणे बंद केले होते. एखाद्या मनोरुग्ण खुन्याच्या दृष्टीने पाहता, ही फसवणूक वाटली असावी. माझ्या बहिणीने मला सांगितले होते की तिचा पती एक मनोरुग्ण आहे, पण मला त्या गोष्टीची तीव्रता पूर्णपणे समजली नव्हती. ती माझ्याशी जितकं बोलली होती, तेवढीच मला माहिती होती. इतके सर्व होऊनही, ती उपवास करण्याची तयारी करत होती. तिने आपल्या हातावर असलेला त्याच्या नावाचा टॅटूही तिने मिटवला नव्हता. मनातून तिला परिस्थिती सुधारावी असे वाटत होते आणि तो मनोरुग्ण माणूस आपली वागणूक सुधारेल, अशी तिला आशा होती.
बँकेबाहेरील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हत्येचा क्षण कैद झाला आहे. यामध्ये, गुन्हा घडत असताना बँकेचे कर्मचारी जीव वाचवण्यासाठी पळ काढत आहेत. बँकेचाच कर्मचारी असलेल्या त्या मारेकऱ्याला तीन रिव्हॉल्वर्स कुठून मिळाली? त्याला ती कोणी पुरवली? इतका भयंकर गुन्हा करण्यासाठी त्याला कोणी प्रवृत्त केले? असे प्रश्न दिव्याने विचारले आहेत.
प्रज्ञा मिश्रा म्हणाली की, "मारेकऱ्याला कार चालवता येत नव्हती, मग तो कारने ये-जा करत होता हा सिद्धांत कुठून आला? तो हत्या करण्यासाठी रिक्षाने आला होता आणि त्याच वाहनातून पळून गेला, ज्यावरून यात दुसऱ्या कोणातरी व्यक्तीचा सहभाग असल्याचे सूचित होते. तो रिक्षाचालक कोण होता? सर्वजण मृत पावल्यानंतर ज्याला फायदा होऊ शकतो, अशी एखादी व्यक्ती नक्कीच असणार. पोलिसांनी याचा तपास करणे आवश्यक आहे."
प्रज्ञाने हेही सांगितले की, काही दिवसांपूर्वी तणावामुळे दिव्याचा अपघात झाला होता, ज्यात तिचा हात आणि पाय मोडले होते. सुमारे दीड महिन्यानंतरच तिने पुन्हा ऑफिसला जाण्यास सुरुवात केली होती. ती अजूनही लंगडत चालत होती; किंबहुना, आज घरातून बाहेर पडतानाही ती लंगडतच होती.
तिने पुढे सांगितले की, दिव्याला ओळखणाऱ्या प्रत्येकाला तिने सहन केलेल्या छळाची कल्पना आहे. आमच्या डोळ्यांत पाणी आहे. ही केवळ चर्चा करण्याची वेळ नाही, पण हे सर्व तुमच्यासमोर मांडणे आवश्यक आहे. यात तीन सीसीटीव्ही क्लिप्स आहेत: एका क्लिपमध्ये दिव्या घरातून बाहेर पडताना दिसते, तर दुसऱ्या क्लिपमध्ये ती लंगडत असतानाच मारेकऱ्याचा प्रतिकार करताना दिसते.