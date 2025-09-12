22 वर्षीय YouTuber ने स्वत:ला संपवलं; शेवटच्या व्हिडीओत सांगितलं कारण; 'आई-बाबा, मी इतका..'

YouTuber Ends Life: उत्तराखंडमधील हल्द्वानी जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथील 22 वर्षीय युट्यूबर श्रीजल जोशीने आत्महत्या केली आहे. आत्महत्येआधी त्याने युट्यूबवर अपलोड केलेल्या व्हिडिओमध्ये धक्कादायक कारण सांगितले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हल्द्वानी जिल्ह्यातील हीरा नगर भागात श्रीजल जोशी वास्तव्यास होता. युट्यूबर श्रीजल जोशीने सोमवारी सायंकाळी स्वतःच्या राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. धक्कादायक बाब म्हणजे आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला आणि तो युट्यूबवर अपलोड केला, ज्यामध्ये त्याने त्याच्या मृत्यूचे कारण सांगितले.
श्रीजल जोशीने या व्हिडीओमध्ये, "अफवा पसरवणं, उलट सुलट चर्चा करणं ही लोकांची कामं आहेत. काही महिन्यांपूर्वी मी काही मेडिकल चाचण्या केल्या. मला स्लीप डिस्कचा त्रास असल्याचं चाचण्यांमधून समोर आलं. मी अनेक पद्धतीचे उपचार घेतले तरी माझ्या पाठीचं दुखणं काही कमी झालं नाही. तीन ते चार दिवसांपूर्वी मी घरात शिड्यांवरुन उतरत असताना मी पडलो आणि त्यावेळी सर्व भार माझ्या मणक्यावर आलं. त्यावेळी झालेल्या वेदना इतक्या होत्या की एवढ्या वेदना होऊ शकतात याच मी विचारही केला नव्हता. त्यानंतर हा त्रास वाढत गेला. या तणावामुळे मला 2024 मध्ये आयबीएसचा त्रास झाला होता," असं व्हिडीओत सांगितलं आहे.
पुढे बोलताना श्रीजल जोशीने, "मी या त्रासापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी अनेक गोष्टी केल्या. व्यायम, औषधाच्या गोळ्या खाणं, मसाज घेणं सारं काही केलं तरी त्रास कमी झाला नाही. लोक म्हणतील की आजार एवढा काय मनावर घेतला. मात्र असं तुमच्यासोबत होऊ नये असं मला वाटतं. पाठीच्या कण्याचा त्रास तुमच्या पायापर्यंत जातो. पायातील संवेदना जातात आणि तुमच्याला चालायलासुद्धा त्रास होतो. मागच्या वर्षी एकही असा दिवस गेला नाही की मी रात्री रडलो नाही. रात्री झोपण्यापूर्वी मला पेनकिलर खावी लागायची. जेवलो नाही तरी मला पेनकिलर खावी लागायची. डॉक्टरांना दाखवलं तरी त्यांच्याकडे काही सोल्यूशन नसायचं. मला राहून राहून आधीच्या वेदना आठवताय. मी मानसिक दृष्ट्या इतका सक्षम नाही की पु्न्हा हे सारं सहन करु शकेन," असंही म्हटलं आहे.
व्हिडओच्या शेवटी, "मी जो काही निर्णय घेतोय तो माझा स्वत:चा आहे. यामध्ये माझं कुटुंब, माझे मित्र, माझे नातेवाईक किंवा माझे कोणतेही सहकारी याला जबाबदार नाहीत. मी फार प्रयत्न केले. पण आता मला यापुढे हे सारं सहन करता येणार नाही. शेवटी मी आई-बाबांची माफी मागतो. मला माहितीये की तुम्हाला या गोष्टीचा फार त्रास होईल. तुम्हाला फार वाईट वाटेल. याने तुम्हाला फार वेदना होतील. मात्र मला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मी एवढा कणखर नाही की हे सारं सहन करु शकतो," असं श्रीजल जोशी म्हणालाय.
यूट्यूबर सृजल जोशी ने किया सुसाइड, यू ट्यूब पर अपलोड वीडियो में बताई चौकाने वाली वजह
उत्तराखंड क़े ज़िला हल्द्वानी के हीरा नगर इलाके से सनसनीखेज़ मामला सामने आया है। यूट्यूबर सृजल जोशी ने गत दिवस अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चौंकाने वाली बात यह रही कि आत्महत्या से… pic.twitter.com/l9M3EbQOW3
स्थानिक लोकांच्या मते, कुटुंबातील सदस्य खोलीत पोहोचले तेव्हा श्रीजलचा मृतदेह फासावर लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, युट्यूबरने अपलोड केलेल्या व्हिडिओचीही चौकशी सुरू आहे. त्यात सांगितलेल्या गोष्टींची चौकशी केली जाईल आणि त्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. या घटनेने हल्द्वानीतील तरुणांना मोठा धक्का बसला आहे. श्रीजलचे फॉलोअर्स सोशल मीडियावर तीव्र शोक व्यक्त करताना दिसत आहे.