  • भारत
  • मला माहितीये तो माझा नाही, आईला शेवटचा मेसेज पाठवून YouTuber ने संपवलं जीवन; माझं प्रेम...

'मला माहितीये तो माझा नाही,' आईला शेवटचा मेसेज पाठवून YouTuber ने संपवलं जीवन; 'माझं प्रेम...'

Hyderabad Youtuber Ends Life: कोमाली ही आंध्र प्रदेशच्या विशाखापट्टणमची रहिवासी आहे. ती आपल्या घऱात मृतावस्थेत आढळली, जिथे मागील 11 वर्षांपासून एकटी राहत होती.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 26, 2026, 04:57 PM IST
'मला माहितीये तो माझा नाही,' आईला शेवटचा मेसेज पाठवून YouTuber ने संपवलं जीवन; 'माझं प्रेम...'

Hyderabad Youtuber Ends Life: हैदराबादमध्ये 21 वर्षीय युट्यूबर आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी बोनू कोमाली मृतावस्थेत आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. हैदराबादमधील तिच्या भाड्याच्या खोलीत ती मृतावस्थेत आढळली. टोकाचं पाऊल उचलण्याआधी तरुणीने आपल्या आईला प्रेम व्यक्त करणारा आणि काळजी दर्शवणारा एक संदेश पाठवला होता, ज्यामुळे हा खुलासा झाला. आईने फोन केल्यानंतरही कोमाली उत्तर देत नव्हती. यानंतर कुवेतमध्ये नोकरी करणाऱ्या तिच्या आईने तिच्या मित्रांना तिची चौकशी करण्यास सांगितलं. ज्यानंतर तिने आत्महत्या केल्याचं निष्पन्न झालं. 

कोमलीचे मित्र-मैत्रीण हैदराबादच्या मणिकोंडा येथील तिच्या फ्लॅटमध्ये पोहोचले होते.पण त्यांना दरवाजा आतून बंद असल्याचं आढळलं. त्यांनी ताबडतोब पोलिसांना माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले असता दरवाजा तोडून आत गेले. यावेळी 21 वर्षीय तरुणी मृतावस्थेत आढळली.

आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमची रहिवासी असलेल्या कोमालीने विज्ञान शाखेची पदवी घेत असताना हैदराबादमध्ये राहून काम करत होती. ती एक युट्यूबर देखील होती जिथे ती दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित कंटेंट पोस्ट करत असे.

कोमालीला डायरी लिहिण्याची सवय  होती, ज्यामधूनही काही खुलासे झाले आहेत. आत्महत्येआधी तिने डायरीत, आपण अजूनही तीन वर्षं ज्याच्याशी नात्यात होतो त्याची वाट पाहत आहे असं लिहिलं होतं. 

"मला सगळं विसरुन पुढे जाण्यास भीती वाटत आहे. कारण तो परत आला तर काय? अशी चिंता मला सतावत आहे. मला माहितीये की, मी जाऊ दिलं पाहिजे. तो माझा नाही हे मला माहिती आहे. मला माहितीये की, तो माझ्यासाठी थांबण्यासही तयार नाही. पण माझ्या मनातील एक भाग अद्यापही त्याची वाट पाहत आहे. अजून त्याला आशा असून, तो एक दिवस माझी निवड करेल असा विचार करत आहे," असं तिने डायरीत लिहिलं आहे. तो पुन्हा माझा शोध घेत येईल या आशेपोटी पुढे जाणं अशक्य वाटत असल्याचं तिचं म्हणणं होतं. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोमाली तीन वर्षांपासून 27 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आणि सहकारी युट्यूबरच्या नात्यात होती. पण नंतर ते विभक्त झाले होते. तिने सहा महिन्यांपूर्वीही आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता अशी माहिती मिळत आहे.

आत्महत्या करण्याच्या काही तास आधी, तिने आई बी सत्य वरलक्ष्मी यांना एक संदेश पाठवला होता. "मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते आई" असं तिने मेसेजमध्ये लिहिलं होतं. तसंच धाकट्या भावाची काळजी घेण्यास सांगितलं होतं. पोलिसांनी तिच्या अपार्टमेंटमध्ये प्रवेश केला तेव्हा घटनास्थळी एक शिडी आणि साडी आढळली.

तिचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आला आहे. पोलिसांनी संशयास्पद मृत्यूचा गुन्हा नोंदवला आहे आणि संपूर्ण परिस्थिती समजून घेण्यासाठी डिजिटल पुरावे गोळा केले आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहेत. 

कोमालीने जीवनशैली, दैनंदिन व्लॉग आणि वैयक्तिक अनुभवांवर यूट्यूब व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. तिरुमला पदयात्रेचा तिचा अलिकडचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. ती तिची वैयक्तिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मंदिरात गेली होती. ती तिची शेवटची पोस्ट ठरली.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

