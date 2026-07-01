सुदीप नागपूरकर यांची Zee Entertainment' मध्ये 'चीफ सेल्स ऑफिसर' म्हणून नियुक्ती; 'क्रिएटर इकॉनॉमी'वर असणार लक्ष

मुंबई : डिजिटल कमाईची यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि विकासाला गती देण्यासाठी, आघाडीची कंटेंट आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनी 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड' (‘Z’) ने सुदीप नागपूरकर यांची 'चीफ सेल्स ऑफिसर - सोशल प्लॅटफॉर्म्स, क्रिएटर इकॉनॉमी आणि पार्टनरशिप्स' म्हणून नियुक्ती जाहीर केली आहे. या भूमिकेत, सुदीप नोएडा येथून काम करतील आणि ‘Z’ चे 'चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर – ॲडव्हर्टाइजमेंट रेव्हेन्यू' संदीप मेहरोत्रा यांना रिपोर्ट करतील.
'अटेंशन इकॉनॉमी' (ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेणारी अर्थव्यवस्था) ग्राहकांच्या वर्तणुकीत बदल घडवत असताना, ब्रँड्स अशा एकात्मिक परिसंस्थेच्या शोधात आहेत जी कंटेंट, क्रिएटर्स, कम्युनिटीज (समुदाय) आणि कॉमर्स (व्यापार) यांच्यात अर्थपूर्ण संवाद किंवा सहभाग (engagement) सक्षम करेल. हा बदल ओळखून, ‘Z’ एक मजबूत डिजिटल परिसंस्था उभारण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. ही परिसंस्था कंपनीची कंटेंटमधील ताकद, तंत्रज्ञान क्षमता आणि धोरणात्मक भागीदारींचा वापर करून सोशल प्लॅटफॉर्म्स, क्रिएटर नेटवर्क्स आणि उदयोन्मुख डिजिटल माध्यमांवरून कमाईच्या नवीन संधी निर्माण करेल.
सुदीप त्यांच्या क्षेत्रातील सखोल ज्ञान आणि अनुभवाचा वापर करून, धोरणात्मक भागीदारींवर विशेष लक्ष देत डिजिटल मालमत्तेतून कमाई करण्याच्या क्षमता वाढवतील. नाविन्यपूर्ण कमाईचे उपाय विकसित करण्यासाठी आणि कंपनीसाठी महसुलाच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सुदीप प्लॅटफॉर्म्स, क्रिएटर्स, ब्रँड्स आणि जाहिरातदारांसोबत जवळून काम करतील. तसेच, वेगाने विस्तारणाऱ्या क्रिएटर इकॉनॉमी परिसंस्थेमध्ये कंपनीची उपस्थिती अधिक मजबूत करणाऱ्या धोरणात्मक सहयोगांना चालना देण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
या नियुक्तीबद्दल बोलताना, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे 'चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर – ॲडव्हर्टाइजमेंट रेव्हेन्यू' संदीप मेहरोत्रा म्हणाले, "वेगाने बदलणाऱ्या या क्षेत्रात, आशय (content), तंत्रज्ञान आणि वाणिज्य यांचा संगम प्रेक्षकांशी संवाद साधण्याच्या आणि त्यातून महसूल निर्मितीच्या (monetization) नवनवीन संधी उपलब्ध करून देत आहे. विस्तारणाऱ्या 'क्रिएटर इकॉनॉमी' आणि सोशल प्लॅटफॉर्म्समधून निर्माण होणाऱ्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी, सक्षम क्षमता असलेली आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करणारी महसूल-प्रणाली (revenue ecosystem) विकसित करण्यावर आमचा भर आहे. आमच्या डिजिटल प्रवासाला गती मिळत असताना सुदीप यांचे स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. धोरणात्मक भागीदारी विकसित करण्याचा आणि महसूल निर्मितीच्या धोरणांना चालना देण्याचा त्यांचा अनुभव डिजिटल क्षेत्रात आमच्या क्षमता अधिक बळकट करेल."
झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे 'चीफ सेल्स ऑफिसर – सोशल प्लॅटफॉर्म्स, क्रिएटर इकॉनॉमी अँड पार्टनरशिप्स' सुदीप नागपूरकर यांनी पुढे सांगितले, "क्रिएटर इकॉनॉमी आणि सोशल प्लॅटफॉर्म्समुळे प्रेक्षक ज्या प्रकारे आशय शोधतात, पाहतात आणि त्याशी संवाद साधतात, त्या पद्धतींमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. यामुळे ब्रँड्सना ग्राहकांशी अधिक अस्सल, संदर्भपूर्ण आणि परिणाम-केंद्रित अनुभवांद्वारे जोडले जाण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. 'झी'च्या डिजिटल विकासाच्या प्रवासातील एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर या प्रवासात सामील होताना मला खूप उत्साह वाटत आहे. नाविन्यपूर्ण महसूल-निर्मिती मॉडेल्स तयार करण्यासाठी, महसुलाचे नवीन स्रोत शोधण्यासाठी आणि सर्व भागधारकांसाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करणारी भविष्यासाठी सज्ज अशी प्रणाली विकसित करण्यासाठी मी क्रिएटर्स, प्लॅटफॉर्म्स, जाहिरातदार आणि भागीदारांसोबत काम करण्यास उत्सुक आहे."
सुदीप यांच्याकडे ग्राहक तंत्रज्ञान (Consumer Technology), B2B SaaS, किरकोळ विक्री (Retail) आणि FMCG अशा विविध क्षेत्रांमधील १६ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी भारतातील विविध प्रदेशांमध्ये काम केले आहे आणि व्यवसायांना भारतातून जागतिक स्तरावर निर्यात करण्यास सक्षम केले आहे. यापूर्वी ते गुगल इंडियाशी (Google India) संबंधित होते, जिथे त्यांनी 'हेड ऑफ इंडस्ट्री – FMCG' म्हणून काम केले आणि मोठ्या ग्राहक-केंद्रित कंपन्यांमध्ये विपणन-विषयक परिवर्तन (marketing transformation) घडवून आणले. त्यांनी नॅशनल इन्स्ट्रुमेंट्स (एमर्सन) सोबतही काम केले असून, याद्वारे त्यांनी सल्लामसलत-आधारित विक्री (consultative sales) आणि व्यवसाय विकासामध्ये सखोल नैपुण्य प्राप्त केले आहे.
सुदीप यांची नियुक्ती ही कंपनीच्या धोरणात्मक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. याद्वारे कंपनी सोशल प्लॅटफॉर्म्स आणि क्रिएटर नेटवर्क्सच्या वाढत्या प्रभावाचा वापर करून, दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारी विकसित करण्यासाठी आणि संपूर्ण व्यवसायात मूल्य निर्मिती वाढवण्यासाठी एक वैविध्यपूर्ण व भविष्यासाठी सज्ज अशी महसूल-निर्मिती प्रणाली उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.