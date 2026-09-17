/‘Z’ च्या भागधारकांचा संचालक मंडळावर विश्वास; ५ संचालकांच्या पुनर्नियुक्तीला मंजुरी

मुंबई, १७ सप्टेंबर २०२६: विविध प्लॅटफॉर्म्सवर जागतिक दर्जाचा कंटेन्ट उपलब्ध करून देणारी आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी, 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड' ('Z') ने आज संध्याकाळी आयोजित केलेल्या ४४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) ५ संचालकांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी भागधारकांची मंजुरी मिळवली आहे. भागधारकांकडून मिळालेला हा भक्कम पाठिंबा, कंपनीचे प्रशासन (governance) निकष अधिक बळकट करण्याच्या, भविष्यासाठी व्यवस्थापन टीमला धोरणात्मक मार्गदर्शन करण्याच्या आणि सर्व भागधारकांसाठी अधिक मूल्य निर्माण करण्याच्या संचालक मंडळाच्या क्षमतेवरील त्यांचा विश्वास पुन्हा अधोरेखित करतो.
भागधारकांनी आवश्यक बहुमताने दीपू बन्सल, उत्तम प्रकाश अग्रवाल, पी.व्ही. रमणा मूर्ती आणि शिशिर बाबूभाई देसाई यांची स्वतंत्र संचालक म्हणून, तसेच सौरव अधिकारी यांची बिगर-कार्यकारी संचालक म्हणून पुनर्नियुक्ती मंजूर केली. संचालक मंडळाच्या सदस्यांकडे वित्त, तंत्रज्ञान, संस्थात्मक विकास, जोखीम व्यवस्थापन, प्रशासन, कामकाज (operations), धोरण आणि व्यवसाय परिवर्तन या क्षेत्रांमधील सखोल कौशल्य आणि ज्ञान आहे. यामुळे वेगाने बदलणाऱ्या मनोरंजन क्षेत्रात कंपनीला आपली स्पर्धात्मक स्थिती अधिक सुधारण्यास मदत होईल.
गेल्या आर्थिक वर्षात, कंपनीच्या विकासाच्या उद्दिष्टांनुसार संचालक मंडळाने मजबूत अंतर्गत प्रक्रिया उभारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले आहेत. या प्रक्रियांमुळे प्रशासकीय आराखडे सुधारले, देखरेखीची यंत्रणा अधिक प्रभावी झाली आणि उत्तरदायित्वात वाढ झाली. तसेच, व्यवस्थापन टीमला धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे कंपनीला 'अटेंशन इकॉनॉमी'मध्ये (ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्याच्या अर्थव्यवस्थेत) अधिक हिस्सा मिळवणे शक्य झाले. प्रत्येक सदस्याच्या समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण अनुभवाचा लाभ घेत, कंपनीला मूल्य-वृद्धी करणाऱ्या संधींचा फायदा करून देण्यात मंडळाने (Board) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. व्यवस्थापन टीमसोबतच्या नियमित संवादामधून, मंडळाने कंपनीचा आर्थिक पाया अधिक बळकट करण्याची गरज ओळखली आहे आणि विवेकी देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक भांडवल वाटपाच्या पाऊलांना योग्य दिशा दिली आहे. मंडळाच्या सदस्यांची पुनर्नियुक्ती अनुभव आणि संस्थात्मक ज्ञानाची निरंतरता टिकवून ठेवते, तसेच सर्व भागधारकांसाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करण्याच्या मंडळाच्या वचनबद्धतेला अधिक बळकट करते.
मंडळावर भागधारकांनी दाखवलेल्या विश्वासाबाबत भाष्य करताना, 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड'चे अध्यक्ष आर. गोपालन म्हणाले, "माझ्या सहकारी मंडळाच्या सदस्यांच्या वतीने, मी सर्व सन्माननीय भागधारकांचे मनापासून आभार मानतो. कंपनीचा भविष्यातील पाया मजबूत करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांवर त्यांनी सातत्याने विश्वास आणि भरवसा दर्शविला आहे. मंडळाच्या प्रत्येक सदस्याकडे विविध क्षेत्रांतील अफाट अनुभव आहे, ज्यामुळे आम्हाला व्यवस्थापन टीमला सातत्याने सर्वसमावेशक मार्गदर्शन करणे आणि सर्व बाबींमध्ये प्रभावी प्रशासन यंत्रणा विकसित करणे शक्य होते. संचालकांच्या पुनर्नियुक्तीमुळे आमची धोरणात्मक देखरेख करण्याची सामूहिक क्षमता अधिक बळकट होईल; कारण आम्ही व्यवस्थापन टीमसोबत मिळून कंपनीची महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या प्रक्रियेला गती देत आहोत आणि सर्व भागधारकांसाठी मूल्यवृद्धी करत आहोत."
जुलै २०२६ मध्ये आयोजित कंपनीच्या 'असाधारण सर्वसाधारण सभेत' (Extraordinary General Meeting), भागधारकांनी अतिरिक्त 'ग्रोथ कॅपिटल' (विकासासाठी भांडवल) उभारणीस मंजुरी दिली होती. यामुळे कंपनीला उदयोन्मुख संधींचा लाभ घेणे आणि भविष्यासाठी एक भक्कम पाया उभारणे शक्य झाले आहे. भागधारकांकडून मिळणाऱ्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्यामुळे, कंपनीच्या भविष्यातील विकासाची गती वाढवण्यासाठी आणि सर्व भागधारकांसाठी अधिक मूल्य निर्माण करण्यासाठी मंडळ आणि व्यवस्थापन टीम पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत.