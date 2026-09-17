Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /‘Z’ च्या भागधारकांचा संचालक मंडळावर विश्वास; ५ संचालकांच्या पुनर्नियुक्तीला मंजुरी

‘Z’ च्या भागधारकांचा संचालक मंडळावर विश्वास; ५ संचालकांच्या पुनर्नियुक्तीला मंजुरी

विविध प्लॅटफॉर्म्सवर जागतिक दर्जाचा कंटेन्ट उपलब्ध करून देणारी आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी, 'झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड' ('Z') ने आज संध्याकाळी आयोजित केलेल्या ४४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) ५ संचालकांच्या पुनर्नियुक्तीसाठी भागधारकांची मंजुरी मिळवली आहे. 

Written ByPrashant Jadhav
Published: Sep 17, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:36 PM IST
‘Z’ च्या भागधारकांचा संचालक मंडळावर विश्वास; ५ संचालकांच्या पुनर्नियुक्तीला मंजुरी
Image Credit: ‘Z’ च्या भागधारकांचा संचालक मंडळावर विश्वास; ५ संचालकांच्या पुनर्नियुक्तीला मंजुरी

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुण्यातील 727 ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकाच्या हातात; महाराष्ट्रतील 17,000 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज
2
3
4
5