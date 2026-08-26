'झी २४ घंटा'च्या 'सरकार १०० दिन' परिषदेत बंगालच्या राजकीय नेत्यांची महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा

कोलकाता : भाजपच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगाल सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यकाळाच्या पूर्ततेनिमित्त 'झी २४ घंटा'ने 'सरकार १०० दिन' या भव्य परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आणि सहा कलमी कृती आराखडा मांडला.
या परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी अधिक स्वावलंबी राज्यासाठी आपली दूरदृष्टी मांडली आणि अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. यामध्ये औद्योगिक पुनरुज्जीवन, प्रशासकीय निर्णय आणि कथित भ्रष्टाचार यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या तीन विशेष समित्यांच्या स्थापनेचा समावेश होता. या परिषदेने पश्चिम बंगालचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ, तसेच वरिष्ठ राजकीय नेते, आमदार आणि इतर मान्यवरांना राजसमोरील आव्हाने, धोरणात्मक प्राधान्यक्रम आणि भविष्यातील वाटचाल यांवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. पश्चिम बंगालच्या जडणघडणीवर परिणाम करणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या कार्यक्रमात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
"'कामगिरीचे मूल्यमापन १०० दिवसांत होऊ शकत नाही. आता जखमा भरून काढण्याची वेळ आहे. सत्तेवर आल्यावर माझ्या लक्षात आले की मागील सरकारने राज्याला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले होते. आता बंगालला स्वावलंबी बनावे लागेल," असे मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी 'झी २४ घंटा'च्या परिषदेत सांगितले.
या परिषदेचे एक मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे तीन विशेष समित्यांची घोषणा. उद्योग, वाणिज्य आणि उपक्रम मंत्री तापस रॉय हे उद्योग बंद पडण्याच्या कारणांचा अभ्यास करणाऱ्या आणि नवीन औद्योगिक आराखडा तयार करणाऱ्या समितीचे प्रमुख असतील. तर, मागील प्रशासनाच्या काळातील कथित भ्रष्टाचार आणि धोरणात्मक निर्णयांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या इतर दोन समित्यांचे नेतृत्व अर्थमंत्री स्वप्न दासगुप्ता आणि मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल करतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी 'झी २४ घंटा'च्या 'सरकारर १०० दिन' या परिषदेत दिली.
औद्योगिक विकासाबाबत बोलताना, अधिकारी यांनी 'झी २४ घंटा'च्या व्यासपीठावरून रतन टाटा यांच्या पश्चिम बंगालमधून बाहेर पडण्यामागच्या परिस्थितीची आठवण करून दिली. तसेच, त्यांचे सरकार असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी काम करेल जिथे व्यवसाय कोणत्याही अडथळ्याशिवाय चालू शकतील, असेही त्यांनी सांगितले. सुरक्षा आणि सीमा व्यवस्थापनाबाबत बोलताना, अधिकारी यांनी सीमावर्ती भागात बीएसएफची (BSF) भूमिका अधिक बळकट करण्यावर भर दिला. तसेच, त्यांनी जाधवपूर विद्यापीठातील घडामोडींवर—ज्यात कथित देशविरोधी घोषणांचाही समावेश होता—भाष्य केले आणि अतिरेकी किंवा नक्षलवादी विचारसरणीला मिळणाऱ्या कथित पाठिंब्याला आपला विरोध दर्शविला.
या परिषदेत पश्चिम बंगालचे पर्यटन मंत्री शंकर घोष यांनीही आपले विचार मांडले. त्यांनी 'प्रगतीमधील भागीदारी' (Partnership in Progress) आणि 'सर्वांसाठी पर्यटन' (Tourism for All) या संकल्पनांवर आधारित पर्यटन क्षेत्राचा विस्तार करण्याच्या राज्याच्या योजनांची माहिती दिली. राज्याच्या नगरविकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी शहरी प्रशासन आणि पायाभूत सुविधांसमोरील आव्हानांवर प्रकाश टाकला, तर कॅबिनेट मंत्री दिलीप घोष यांनी 'झी २४ घंटा'च्या (Zee 24 Ghanta) या परिषदेत पश्चिम बंगालमध्ये केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा केली.
नवीन सरकारची १०० दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित या 'झी २४ घंटा'च्या 'मेगा कॉन्क्लेव्ह'मध्ये केवळ या कालावधीचा आढावा घेण्यापलीकडे जाऊन, पश्चिम बंगालचे भविष्य घडवणाऱ्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले. उद्योग आणि रोजगार ते कल्याणकारी योजना, शिक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रशासन अशा विविध विषयांवरील सत्रांतून अनेक दृष्टिकोन मांडले गेले आणि राज्यासमोरील तात्कालिक आव्हाने तसेच दीर्घकालीन प्राधान्यक्रमांचे विश्लेषण करण्यात आले.
वरिष्ठ राजकीय नेते, मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि इतर मान्यवरांच्या सहभागातून, 'झी २४ घंटा'च्या 'सरकार १०० दिन' या मेगा कॉन्क्लेव्हने राज्याच्या राजकीय आणि सार्वजनिक धोरणांच्या क्षेत्रातील महत्त्वाचे दृष्टिकोन एका व्यासपीठावर आणले. ही परिषद पश्चिम बंगालसमोरील प्राधान्यक्रमांवर चर्चा, घोषणा आणि संवाद साधण्याचे माध्यम ठरली; त्याचबरोबर राज्याच्या पुढील वाटचालीस आकार देणारे वाद-संवाद आणि निर्णय यांची जवळून माहिती प्रेक्षकांना मिळाली.