/झी एंटरटेनमेंटची देशभरात दमदार कामगिरी; 18.6 टक्के मार्केट शेअरचा नवा उच्चांक

देशभरातील प्रेक्षकांना दर्जेदार मनोरंजनाचा अनुभव देणाऱ्या Zee Entertainment Enterprises Ltd. (झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड) ने आपल्या रेखीय (Linear TV) व्यवसायात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. कंपनीने 2026 च्या 22 व्या आठवड्यात (Week 22) शहरी भारतातील 15 वर्षांवरील प्रेक्षकांमध्ये 18.6 टक्के मार्केट शेअर मिळवत गेल्या 48 आठवड्यांतील सर्वोच्च कामगिरी नोंदवली आहे. कंपनीच्या ओम्नी-चॅनल कंटेंट धोरणामुळे विविध भाषिक बाजारपेठांमध्ये प्रेक्षकसंख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. मागील तिमाहीच्या तुलनेत कंपनीच्या व्ह्यूअरशिपमध्ये 120 बेसिस पॉइंट्सची वाढ झाली असून त्यामध्ये Zee TV आणि Zee Cinema या प्रमुख हिंदी वाहिन्यांचा मोठा वाटा राहिला आहे.
हिंदी मनोरंजन वाहिनी झी टीव्हीने हिंदी स्पीकिंग मार्केटमध्ये (HSM) सलग 17 आठवडे प्राइमटाइममध्ये आघाडी कायम राखली आहे. वाहिनीवरील Ganga Mai Ki Betiyan, Vasudha आणि Tum Se Tum Tak या मालिकांनी आपल्या प्रकारात पहिल्या तीन स्थानांवर कब्जा केला आहे. याशिवाय Tu Hi Re Dil Mein आणि Dilon Ki Ram Leela या नव्या मालिकांद्वारे झी टीव्ही आपली पकड अधिक मजबूत करण्याच्या तयारीत आहे.
चित्रपट वाहिनी झी सिनेमाने आठवडा 22 मध्ये 27 टक्के व्ह्यूअरशिप वाढ नोंदवत आपले अव्वल स्थान कायम राखले. Akhanda 2 – Thaandavam, Kishkindhapuri आणि Dil Madharaasi या चित्रपटांच्या वर्ल्ड टेलिव्हिजन प्रीमियरमुळे वाहिनीला मोठा प्रतिसाद मिळाला.
मराठी बाजारपेठेत Zee Marathi ही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी मनोरंजन वाहिनी ठरली आहे. वाहिनीचा मार्केट शेअर आर्थिक वर्ष 2026 च्या चौथ्या तिमाहीतील 33.9 टक्क्यांवरून वाढून ताज्या आठवड्यात 38.8 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या तीन वर्षांत (मे 2023 ते मे 2026) झी मराठीच्या प्रेक्षकसंख्येत तब्बल 82 टक्के वाढ झाली आहे. तसेच वाहिनीच्या पाच मालिका टॉप 10 क्रमवारीत स्थान मिळवत विविध वेळापट्ट्यांमध्ये आघाडीवर राहिल्या आहेत. मराठी चित्रपट वाहिन्यांच्या समूहानेही 57.8 टक्के मार्केट शेअर मिळवत नेतृत्व कायम ठेवले आहे.
पूर्व भारतात Zee Bangla ही कोलकात्यातील सर्व प्रकारच्या वाहिन्यांमध्ये क्रमांक एकची वाहिनी ठरली आहे. Sa Re Ga Ma Pa आणि Didi No. 1 यांसारख्या कार्यक्रमांमुळे नॉन-फिक्शन विभागातही वाहिनीने नेतृत्व कायम ठेवले आहे. ओडिया बाजारपेठेत Zee Sarthak सलग सहाव्या वर्षी अव्वल स्थानावर आहे. दक्षिण भारतात Zee Kannada ने सलग आठव्या वर्षी जीईसी विभागात नेतृत्व कायम ठेवले आहे. Sa Re Ga Ma Pa Lil Champs आणि Jodi No. 1 या कार्यक्रमांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच Zee Telugu ने 2020 नंतर प्रथमच गेल्या पाच आठवड्यांपैकी दोन आठवड्यांत क्रमांक एक जीईसी वाहिनी होण्याचा मान मिळवला आहे. Zee Tamil आणि Zee Keralam यांनीही आपल्या बाजारपेठेत लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे.
कंपनीचे मुख्य कंटेंट अधिकारी Raghavendra Hunsur म्हणाले की, प्रेक्षकांच्या बदलत्या आवडीनिवडी समजून घेत स्थानिक संस्कृतीशी नाळ जोडणाऱ्या, भावनिकदृष्ट्या प्रभावी आणि दर्जेदार कथा सादर करण्यावर झीचा भर आहे. स्पर्धात्मक वातावरणातही प्रेक्षकांनी झीच्या कंटेंटला पसंती दिली, हीच आमच्या कथाकथनाच्या सामर्थ्याची खरी पावती असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, कंपनीने नुकत्याच सुरू केलेल्या Unite8 Sports या ब्रँडअंतर्गत चार क्रीडा वाहिन्यांच्या लाँचमुळे तसेच विविध भाषांमधील नव्या फिक्शन आणि नॉन-फिक्शन कार्यक्रमांमुळे आगामी काळातही प्रेक्षकसंख्येत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.