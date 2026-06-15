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झी एंटरटेनमेंटची देशभरात दमदार कामगिरी; 18.6 टक्के मार्केट शेअरचा नवा उच्चांक

भारतात मनोरंजनाला चालना देणाऱ्या झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेडने लिनियर इकोसिस्टममधील आपले अस्तित्व अधिक स्पष्ट केले आहे. उत्कृष्ट कथा आणि ब्लॉकबस्टर सिनेमा देणाऱ्या झीच्या शिरपेजात मानाचा तुरा. 

Published: Jun 15, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:44 PM IST
झी एंटरटेनमेंटची देशभरात दमदार कामगिरी; 18.6 टक्के मार्केट शेअरचा नवा उच्चांक

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