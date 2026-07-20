/आता हिसार हिशेब मागतंय! डॉ. सुभाष चंद्रांकडून कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचा दावा, शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ

परिवेश वात्स्यान, जी मीडिया, हिसार : हिसारमधील आर्य समाज मंदिर सोसायटी कशी आपल्या मूळ उद्देशापासून भरकटत चालली याबाबतची माहिती यापूर्वीच समोर आली. मुळात हा प्रश्न शहराच्या ऐतिहासिक आर्य समाज मंदिर सोसायटीला आहेत, प्रश्न सोसायटीच्या व्यवस्थापनाला आहेत. प्रश्न त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आहेत. आणि प्रश्न विश्वासाचाही आहे. त्यामुळे उत्तर द्यावेच लागेल... कारण आता हिसार हिशेब मागत आहे...
हरियाणातील हिसार...
प्रत्येक शहरात काही अशा वास्तू असतात, ज्या केवळ विटा आणि दगडांनी उभ्या राहत नाहीत, तर समाजाची स्वप्नं, त्याग आणि विश्वास यांच्या पायावर उभ्या राहतात. नागौरी गेट येथील आर्य समाज मंदिर सोसायटीची कहाणीही काहीशी अशीच आहे. शंभर वर्षांपूर्वी समाजसेवक आणि आर्य समाजाशी संबंधित लाला चंदूलाल तयाल यांनी शिक्षणाच्या प्रसारासाठी सुमारे 8 एकर जमीन दान केली होती. या जमिनीवर असे एक शैक्षणिक केंद्र उभे राहावे, जिथे हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळेल आणि हिसारची ओळख निर्माण होईल, अशी त्यांची इच्छा होती.
1918 मध्ये या इमारतीचे बांधकाम झाले. यानंतर तीन प्रमुख शैक्षणिक संस्था सुरू झाल्या –
• सीएव्ही स्कूल (चंदूलाल अँग्लो वैदिक स्कूल)
• डी.एन. मॉडेल स्कूल
• जगन्नाथ कन्या विद्यालय
विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी शहरातील अनेक मान्यवर समाजसेवकांनीही संस्थेला देणग्या दिल्या. त्या काळात राज्यसभेचे खासदार डॉ. सुभाष चंद्रा यांनीदेखील आपल्या खासदार निधीतून मुलांच्या खेळाच्या मैदानासाठी मदत केली. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत होते. मात्र काळाच्या ओघात व्यवस्थापनाची कार्यपद्धती बदलत गेली. व्यवस्थापनाने मनमानी निर्णय घेण्यास सुरुवात केली.
ऐतिहासिक नोंदी सांगतात की चंदूलाल तयाल आणि त्यांच्या कुटुंबाने शिक्षणाला चालना देण्यासाठी ही जमीन दान केली होती. याच आधारावर चंदूलाल अँग्लो वैदिक स्कूलची स्थापना झाली. आजही या शाळेची गणना हिसारमधील सर्वात जुन्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये केली जाते. एकेकाळी हा परिसर शिक्षणाचे मोठे केंद्र होता. येथे हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. येथून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रशासन, राजकारण, शिक्षण, लष्कर, व्यापार आणि सामाजिक क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.
प्रश्न असा आहे की ज्या परिसरात तीन संस्था कार्यरत होत्या, तिथली आजची स्थिती काय? सीएव्ही स्कूलची अवस्था काय आहे? डी.एन. मॉडेल स्कूल का बंद झाले?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी झी मीडिया प्रतिनिधी परिवेश वात्स्यायन यांनी सखोल पडताळणी केली. या ऐतिहासिक शिक्षण मंदिरातून शिकून बाहेर पडलेल्या अलीकडच्या विद्यार्थ्यांनीदेखील आपली वेदना झी मीडियासमोर मांडली. मात्र बंद पडलेल्या शाळांच्या इमारतींवर चढलेली कोळ्यांची जाळी आणि गवताचे जंगल पाहिल्यानंतर एवढे मात्र स्पष्ट होते की, शिक्षणाच्या या मंदिरांना कुलूप लागण्यामागे आणखी काही कारणे आहेत आणि याच कारणांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
आज हिसार जाणून घेऊ इच्छित आहे की, दान दिलेल्या जमिनीचा हिशेब काय आहे? बंद पडलेल्या शाळांची खरी कहाणी काय आहे? आणि या ऐतिहासिक वारशाची जबाबदारी अखेर कोण स्वीकारणार? कारण...हिसार आता हिशेब मागत आहे.
माजी राज्यसभा खासदार डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 'आर्य समाजाने धर्माचा प्रसार करताना धर्माला निसर्गाशी जोडले, समाजातील कुप्रथा दूर करण्यासाठी काम केले, विधवा महिलांच्या पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन दिले आणि घराघरांत हवन संस्कृती रुजवली. शिक्षण क्षेत्रातही आर्य समाजाचे योगदान सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते सीएव्ही ही 108 वर्षे जुनी संस्था असून या संस्थेकडे एकेकाळी सुमारे 450 दुकाने होती. या दुकानांच्या भाड्यातून शाळेचा खर्च भागवला जात असे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून अत्यंत कमी शुल्क आकारले जात होते आणि गरीब कुटुंबांतील मुलांनाही शिक्षणाची संधी मिळत होती. मात्र सध्या या दुकानांच्या व्यवहारांमध्ये सुमारे 50 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
माजी खासदार डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या वक्तव्यानुसार लोकांनी मुख्यमंत्री नायब सैनी यांना चुकीची माहिती देऊन हिसार प्रशासनावर प्रभाव टाकला असून त्यामुळे प्रशासन या प्रकरणात कारवाई करत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी टी-मॅन सोमेश सरपंच यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करत सांगितले की, 23 जुलैपर्यंत आर्य समाजासाठी प्रशासकाची नियुक्ती झाली नाही तर 24 जुलैपासून आंदोलन सुरू केले जाईल. त्यांनी संस्थेसाठी प्रशासक नेमणे, नवीन सदस्य नोंदणी मोहीम राबवणे, आर्य समाज व स्वामी दयानंद यांच्या विचारांचे समर्थक असलेल्या लोकांना संस्थेशी जोडणे आणि नवीन समितीची स्थापना करणे या मागण्या मांडल्या. संस्थेचे पूर्वीप्रमाणे पारदर्शक आणि सर्व समाजघटकांच्या सहभागातून संचालन व्हावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात संस्थेच्या अनेक जमिनी विकल्या गेल्याचा आरोप करत 700 ते 800 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर दावा देखील केला.