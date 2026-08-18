/Zee Mediaचा पुढचा प्लॅन काय? डिजिटल विस्तार, कंटेंट आणि कमाईच्या नव्या संधींवर CEO रक्तिम दास यांचा भर

झी मीडिया कॉर्पोरेशनच्या तिमाही निकालांनंतर कंपनीच्या भविष्यातील रणनीतीकडे मीडिया क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. झी बिझनेसचे मॅनेजिंग एडीटींग अनिल सिंघवी यांनी कंपनीचे सीईओ रक्तिम दास यांच्याशी केलेल्या विशेष संवादात आर्थिक कामगिरी, डिजिटल व्यवसाय, नवीन कमाईचे मार्ग आणि भविष्यातील वाढीच्या संधींबाबत चर्चा केली. उपलब्ध आर्थिक आकडेवारी पाहता कंपनीने मागील आर्थिक वर्षात महसूल आणि नफ्यात सुधारणा नोंदवली आहे.
झी मीडियाच्या Q3 FY26 निकालांमध्ये व्यवसायाने सकारात्मक वळण घेतल्याचे दिसून आले. डिसेंबर 2025 अखेरच्या तिमाहीत एकत्रित ऑपरेशनल महसूल वार्षिक तुलनेत सुमारे 50.7% वाढून ₹240.32 कोटी झाला. याच कालावधीत कंपनीचा एकत्रित करानंतरचा नफा म्हणजेच PAT सुमारे ₹52.77 कोटी राहिला, तर मागील वर्षी याच तिमाहीत तोटा नोंदवला गेला होता. नऊ महिन्यांच्या कालावधीतही कंपनीच्या नफ्यात सुधारणा झाली. त्यामुळे महसूल वाढवण्यासोबत खर्चाचे व्यवस्थापन आणि नवीन कमाईचे स्रोत हे कंपनीच्या रणनीतीतील महत्त्वाचे भाग ठरत आहेत.
मीडिया व्यवसायाचा प्रेक्षक आता केवळ टीव्हीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मोबाईल, वेबसाइट, सोशल मीडिया, व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म आणि इतर डिजिटल माध्यमांवर बातम्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे झी मीडियाच्या भविष्यातील रणनीतीमध्ये डिजिटल आणि मल्टी-प्लॅटफॉर्म कंटेंट महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. रक्तिम दास यांचा अनुभवही डिजिटल, ब्रॉडकास्ट आणि OTT व्यवसायातील परिवर्तनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे कंटेंटची पोहोच वाढवणे आणि त्यातून अधिक चांगले मॉनेटायझेशन तयार करणे हा कंपनीच्या पुढील प्रवासातील महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.
डिजिटल मीडिया क्षेत्रात जाहिराती हा प्रमुख महसूल स्रोत असला तरी त्यावर पूर्ण अवलंबून राहणे आव्हानात्मक ठरू शकते. झी मीडियाने मागील तिमाहीत कंटेंट आर्काइव्ह लायसन्सिंगसारख्या नव्या महसूल प्रवाहातून उत्पन्न मिळवले. Q3 FY26 मध्ये या स्रोताचा महसुलात महत्त्वाचा वाटा होता. यामुळे जुन्या आणि नवीन कंटेंटची व्यावसायिक किंमत वाढवणे, ब्रँडेड कंटेंट, IPs आणि विविध प्रकारच्या डिजिटल कमाईच्या संधी विकसित करणे याकडे कंपनीचा कल असल्याचे दिसते.
रक्तिम दास यांनी 4 नोव्हेंबर 2025 पासून झी मीडियाचे सीईओ म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील दोन दशकांहून अधिक अनुभव असून टीव्ही 9 नेटवर्क, झी एंटरटेन्मेंट, नेटवर्क 18 आणि इतर संस्थांमध्ये त्यांनी वरिष्ठ जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. महसूल वाढ, कंटेंट स्ट्रॅटेजी, मॉनेटायझेशन, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन आणि टीम-बिल्डिंग या क्षेत्रांतील त्यांचा अनुभव कंपनीसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पारंपरिक न्यूज व्यवसायाला डिजिटल-केंद्रित आणि अधिक व्यावसायिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न अपेक्षित आहे.
नफा वाढला म्हणून कंपनीसमोरील सर्व आर्थिक प्रश्न संपले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. मागील आर्थिक अहवालांमध्ये संचित तोटा आणि निगेटिव्ह वर्किंग कॅपिटल यासंदर्भात ऑडिटर्सनी गोईंग कन्सर्नबाबत महत्त्वाची अनिश्चितता नोंदवली होती. त्यामुळे पुढील काळात महसूल वाढ कायम ठेवणे, खर्च नियंत्रणात ठेवणे, रोख प्रवाह सुधारणे आणि भांडवलाची उपलब्धता मजबूत करणे ही कंपनीसाठी महत्त्वाची आव्हाने राहतील. गुंतवणूकदारांनी केवळ एका तिमाहीतील नफ्याऐवजी सातत्यपूर्ण कामगिरीकडे पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
झी मीडियाच्या पुढील वाढीचा मुख्य आधार कंटेंटची गुणवत्ता, डिजिटल प्रेक्षकसंख्या आणि त्या प्रेक्षकांचे प्रभावी मॉनेटायझेशन हा असू शकतो. FY26 मध्ये कंपनीचा महसूल सुमारे ₹776 कोटी राहिला आणि नफ्यातही सुधारणा झाली. मात्र डिजिटल क्षेत्रातील स्पर्धा तीव्र असल्याने केवळ अधिक कंटेंट तयार करणे पुरेसे ठरणार नाही; प्रेक्षकांना उपयुक्त, वेगवान आणि विश्वासार्ह माहिती देतानाच त्यातून शाश्वत कमाई निर्माण करणे महत्त्वाचे ठरेल. त्यामुळे रक्तिम दास यांच्या नेतृत्वाखाली झी मीडियाचा पुढील रोडमॅप पारंपरिक न्यूज नेटवर्कपासून अधिक डिजिटल आणि मल्टी-प्लॅटफॉर्म मीडिया कंपनीकडे जाणारा असेल, अशी दिशा दिसते.