  • ZEE News कडून औषध कंपन्यांची पोलखोल; बेदरकारपणे सुरु असणाऱ्या नफेखोरीकडे वेधलं शासनाचं लक्ष

Medicine Loot: आजारपण नको रे बाबा... असंच अनेक मंडळी म्हणताना दिसतात. बऱ्याचदा माणसं आजाराला नाही, तर त्यावरील उपचारपद्धतीला आणि त्याहूनही त्यावर होणाऱ्या खर्चालाच घाबरतात.   

सायली पाटील | Updated: Apr 7, 2026, 02:18 PM IST
zee news campaign against Medicine Loot expensive medicines brajesh pathak statment

Medicine Loot In India : डॉक्टरांकडे एखाद्याचं आयुष्य वाचवण्याचीसुद्धा ताकद असते. अशा या डॉक्टरांकडूनच जर नफ्याचाच विषय केंद्रस्थानी ठेवत रुग्णाला दुय्यम स्थान देण्यात आलं तर? कोट्यवधींची लोकसंख्या असणाऱ्या या भारतात आरोग्य विभागामध्ये प्रचंड गोंधळ आणि बेजबाबदारपणा, गैरव्यवहार आणि प्रचंड घोटाळेसुद्धा पाहायला मिळतात. याच कारणामुळं सामान्यांपासून आर्थिक पाठबळ नसणाऱ्यांना आजारपणाचं नाव घेतलं तरीही धडकी भरते. कारण असतं ते म्हणजे देशात महागलेल्या आरोग्य सुविधा आणि औषधांच्या प्रचंड किमती. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमुक एका मेडिकलमधूनच औषधं घ्या... 

अनेकदा काही डॉक्टर तपासणी, चाचणीनंतर काही औषधं बाहेरून खरेदी करण्याचा सल्ला देतात. यावेळी अमुक एका मेडिकल स्टोअरमधून ही औषधं घ्या असा सल्ला दिला जातो आणि डॉक्टरांच्या सांगण्यावरून सामान्य नागरिक तसं करतातही. मात्र, इथं औषधांचे दर चार पटींनी अधिकही असतात. आरोग्य क्षेत्रामधील याच नफेखोरीकडे शासनाचं लक्ष वेधत ZEE NEWS नं एक मोहिम हाती घेतली ज्यातून हादरवणारं सत्य समोर आणलं आणि उपमुख्यमंत्र्यांनीही याची तातडीनं दखल घेतली. 

दिल्लीमध्ये करण्यात आला पर्दाफाश... 

औषधांच्या नफेखोरीचा पर्दाफाश करण्यासाठी झी न्यूजच्या टीमनं दिल्लीच्या घाऊक बाजारातून काही औषधं खरेदी केली. यामध्ये सिपकाल टॅबलेट (2 पाकिटं), NEFLOX (1 पाकिट), निसिप प्लसची दोन पाकिटं, ओकामेटची दोन पाकिटं, पँटोसेकची पाच पाकिचं, पँटोसेक डीएसआरची दोन पाकिटं, REXOF सिरप अशा औषधांचा समावेश होता. अधिक माहिती मिळवली असता सिपकालचं 15 गोळ्यांचं पाकिट 104 रुपयांच्या एमआरपीवर विकलं जात होतं, तेच Wholesale Market मध्ये 23 रुपये 81 पैसे इतक्या किमतीला मिळत होतं. 

नफ्याचा वाटा सर्वांनाच... 

समजा, 100 रुपयांच्या औषधामध्ये 75 रुपयांचा नफा आहे, तर 23 रुपयांमध्ये घेतलेल्या 15 गोळ्यांच्या पाकिटावर होलसेलरलाही फायदा मिळालाच असेल. सिप्ला अर्थात ज्या कंपनीनं हे औषध बनवलं आहे त्यांचाही नफा यामध्ये मोजण्यात आला आहे. सरतेशेवटी हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, सिप्लाच्या औषधाच्या पाकियावर 104 रुपये असा आकडा एमआरपी म्हणून का लिहिण्यात आला आहे? ही तर फसवणूकच, नाही का? 

उपमुख्यमंत्री काय म्हणाले? 

औषधांच्या दरांबाबतच दिल्लीमध्ये जेव्हा याची पोलखोल करण्यात आली, तेव्हा झी न्यूजकडून उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. यावेळी औषधांच्या किमती सरासरी नियंत्रणाअंतर्गत येतात असं सांगत, सदर विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आपण याबाबत चर्चा करून औषधं आहेत त्याच दरात उपलब्ध करून द्यावीत अशा सूचना करणार असल्याचं सांगितलं. जो कोणी जास्तीच्या रकमेत औषधांची विक्री करताना दिसेल, त्य़ाच्याविरोधात कारवाई करण्यात येणार असून हे कृत्य अतिशय निंदनीय आणि बेकायदेशीर आहे अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Medicine Lootzee newsHealth newsmedical sectorexpensive medicines

