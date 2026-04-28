Assembly Election Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल ते तामिळनाडूपर्यंत; 5 राज्यात कोणाचं सरकार येणार? Zeenia कडून जाणून घ्या अचून Exit Poll

Assembly Election Exit Poll 2026: संपूर्ण देशाचं लक्ष 4 मे रोजी जाहीर होणाऱ्या 5 विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांकडे आहे. पण त्याआधी तुम्ही मराठीतील पहिली AI अँकर Zeenia कडून सर्वात अचूक, वेगवान एक्झिट पोल जाणून घ्या. यातून तुम्हाला प्रत्येक मतदारसंघ, जागेचा अंदाज येईल.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 28, 2026, 09:48 PM IST
Zee News Exit Polls: पश्चिम बंगालमध्ये बुधवारी दुसऱ्या टप्प्यातील 142 जागांसाठी मतदान पार पडल्यानंतर, संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांचं भवितव्य ईव्हीएममध्ये कैद होईल. 4 रोजी जेव्हा ईव्हीएमधून मतमोजणी सुरु होईल तेव्हा पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पदुच्चेरी येथील सत्तेच्या चाव्या जनता नेमकी कोणाच्या हातात देते हे स्पष्ट होईल. पण मतमोजणी होण्याआधी जनतेचा मूड नेमका काय आहे? पक्षांना जनतेच्या मनातील कळलं आहे का? कोणत्या राज्यात कोणाला बहुमत मिळताना दिसत आहे? यासाठी मराठीतील पहिली  AI अँकर Zeenia कडून सर्वात अचूक, वेगवान एक्झिट पोल जाणून घ्या. 29 एप्रिलला 5 वाजल्यापासून तुम्ही हा एक्झिट पोल पाहू शकता. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

Zeenia अचूक विश्लेषण कसे करणार हे जाणून घ्या?

माहितीचं विश्लेषण (Data Analytics) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) यांचा वापर करुन मराठीतील पहिली AI अँकर Zeenia निवडणुकीच्या ट्रेंड्सचे सखोल विश्लेषण सादर करेल. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत झिनियाचे विश्लेषण सर्वात अचूक ठरले होते. हा अंतिम निकाल असला तरी यातून जनमताचा अंदाज येतो. 

यावेळी पश्चिम बंगालमधील निवडणूक सर्वाधिक आकर्षणाचं केंद्र आहे. येथे पहिल्या टप्प्यात 23 एप्रिल रोजी 152 जागांसाठी मतदान झालं होतं. यावेळी 93.2 टक्के मतदानाची नोंद झाली. दुसऱ्या टप्प्यात सकाळी 7 ते संध्याकाळी 6 पर्यंत मतदान होणार आहे. 

सर्व जागांची स्थिती

29 एप्रिलला संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून तुम्ही Zeenia सोबत पश्चिम बंगालसह अन्य राज्यांचे एक्झिट पोल्स पाहू शकता. पश्चिम बंगालच्या सर्व 294 जागांची स्थिती, त्याचं अचूक विश्लेषण तुम्ही Zeenia कडून सोप्या भाषेत समजून घेऊ शकता. 2021 च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने 215 जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपाने 77 जागांवर विजय मिळवला होता. 

आसामबद्दल बोलायचं झाल्यास, येथे हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार आहे. एनडीएकडे 126 पैकी 80 जागा आहेत, तर काँग्रेसकडे 23 जागा आहेत. इतर विरोधी पक्षांकडेही 23 आमदार आहेत. आसाममध्ये 9 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान झाले.

तामिळनाडूमध्ये 23 एप्रिल रोजी एकाच टप्प्यात मतदान झालं. राज्यात 158 आमदारांसह डीएमके सत्तेत आहे, तर विरोधी एआयएडीएमकेकडे 67 आमदार आहेत. यावेळी मात्र सत्ता पलटणार की जनतेला आश्चर्याचा धक्का बसेल? हे Zeenia तिच्या अचूक विश्लेषणातून समजावून सांगेल.

दरम्यान केरळमध्ये 9 एप्रिलला एकाच टप्प्यात मतदान झाले. सध्या केरळमध्ये डावी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सत्तेत आहे. तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF विरोधी पक्षात आहे. केरळ विधानसभेत 140  जागा आहेत, त्यापैकी LDF कडे 95 आणि UDF कडे 42 जागा आहेत.

पुदुच्चेरीमधील 33 जागांसाठी 9 एप्रिल रोजी मतदान झाले. Zeenia इतर राज्यांसोबत येथील एक्झिट पोलबाबतही माहिती देईल. राज्यात भाजपसोबत अखिल भारतीय एनआर काँग्रेस सत्ताधारी आघाडीत आहे, तर द्रमुक आणि काँग्रेस विरोधी पक्षात आहेत.

Zeenia चा एक्झिट पोल कधी, कुठे आणि केव्हा पाहू शकतो?

पदुच्चेरी, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसामचे अचूक एक्झिट पोल तुम्हा सायंकाळी 5 वाजल्यापासून Zee News वर पाहू शकता. एक्झिट पोल यूट्यूब चॅनलवरही थेट प्रक्षेपित केले जातील. तुम्ही झी न्यूज हिंदीच्या zeenews.india.com/Hindi या वेबसाइटवरही एक्झिट पोलच्या बातम्या वाचू शकता.

झी 24 तासवरही सायंकाळी 6 वाजल्यापासून तुम्ही हा एक्झिट पोल पाहू शकणार आहात.

 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

