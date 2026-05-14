/झिशान सिद्दीकींना मराठीचं वावडं; महाराष्ट्रात आमदारकी हवी मग मराठी का नको?

Zeeshan Siddique: झिशान सिद्दीकी यांनी विधानपरिषदेच्या आमदारकीची शपथ घेतली. ही शपथ घेताच ते वादात सापडलेत. कारण झिशान सिद्दीकींनी इंग्रजी भाषेत शपथ घेतली. शपथ मराठी भाषेतून का घेतली नाही असा सवाल आता विचारला जावू लागलाय. झिशान यांनी मात्र यात गैर काय असं म्हणत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केलाय.
झिशान सिद्दीकी हे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विधानपरिषदेवर गेलेले नवनिर्वाचित आमदार आहेत.झिशान सिद्दीकींनी आमदारकीची शपथ घेताच ते जोरदार चर्चेत आलेत. त्यांनी इंग्रजीत घेतलेली आमदारकीची शपथ हे त्यांच्या सध्या चर्चेत येण्याचं कारण आहे. झिशान सिद्दीकींनी दुस-यांदा आमदारकीची शपथ घेतली. मात्र ही शपथ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत इंग्रजी भाषेत होती. त्यामुळे ज्या महाराष्ट्राच्या भूमीत त्यांचा जन्म झाला..बालपण गेलं.शिक्षण झालं.राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली.त्या महाराष्ट्राची भाषा म्हणजे मराठी भाषेचं झिशान यांना वावडं आहे का असा सवाल विचारला जातोय.
महाराष्ट्राची राजधानी मुंभईतील वांद्रे पूर्व मतदारसंघाचं झिशान सिद्दीकी प्रतिनिधीत्व करतायत. 2019 ला त्यांना याच मुंबईकरानी निवडून दिलं. आणि आता 2026ला राष्ट्रवादीनं त्यांना विधानपरिषदेवर संधी दिली. इतके वर्ष मुंबईत राहूनही झिशान सिद्दीकींनी मराठीत शपथ का घेतली नाही असा सवाल विचरला जातोय.
यावरून विरोधकांसह सत्ताधा-यांनीही झिशान सिद्दीकींवर टीका केलीये. झिशान सिद्दीकींनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसमोर इंग्रजीत घेतलेली शपथ ही सरकारलाच चपराक असल्याचं मनसे प्रवक्ते योगेश चिलेंनी म्हटलंय. तर मित्रपक्ष असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनीही यावर सावध प्रतिक्रिया दिलीये. सगळ्यांनी मराठीत बोललं पाहिजे, दुकानांवर मराठीत पाट्या हव्यात असा आग्रह धरला जातो. मात्र महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधीच मराठीत बोलणार नसतील तर मग जनतेनं कुणाकडे बघून प्रेरित व्हायचं?.जर महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधीच मराठीत बोलण्याला प्राधान्य देणार नसतील तर जनतेनं काय करायचं?,असे प्रश्ना आता उपस्थित केले जातायत.
झिशान सिद्धीकी यांनी अल्पावधीतच मुंबईच्या राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ते माजी मंत्री बाबा सिद्धीकी यांचे सुपुत्र असल्यामुळे राजकीय वारसा लाभला असला, तरी त्यांनी स्वतःच्या कामातून स्वतंत्र स्थान मिळवण्यावर भर दिला. युवकांशी थेट संवाद, सोशल मीडियावर सक्रियता आणि स्थानिक प्रश्नांवर ठाम भूमिका यामुळे ते तरुण मतदारांमध्ये लोकप्रिय झाले.वांद्रे पूर्व मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत विषयांवर काम केले. परिसरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन यासंदर्भात त्यांनी अनेक उपक्रम राबवले. कोविड काळात नागरिकांना मदत, अन्न वितरण आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यातही त्यांनी पुढाकार घेतला, ज्यामुळे त्यांच्या कामाची व्यापक दखल घेतली गेली.राज्यातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट ठेवत पक्षनिष्ठा आणि स्थानिक प्रश्न यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. विविध राजकीय घडामोडींमध्ये त्यांची भूमिका चर्चेत राहिली आहे. आगामी काळात मुंबईतील युवकांचे प्रतिनिधित्व करणारा प्रभावी नेता म्हणून त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.