Stock Market: 1 वर्षात 0 रिटर्न; 18 म्युच्यूअल फंडनी गुंतवणूकदारांचे लाखो-करोडो बुडवले

Zero returns Funds: गेल्या वर्षभरात शेअर बाजारात अनेकदा अस्थिरता दिसून आली. यानंतर गुंतवणूकदारांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागला. बाजारातील हे चढ-उतार अनेक दिग्गज गुंतवणूकदारांना त्रासदायक ठरले. निवडलेल्या शेअर्स किंवा निधींची मूलभूत रचना मजबूत असली तरी त्यांना हे नुकसान सहन करावे लागले. 18 इक्विटी फंड्सनी गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडवले आणि 12 महिन्यांत शून्य फायदा दिला. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंतच्या एसीई म्युच्यूअल फंडच्या आकडेवारीनुसार, हे फंड स्मॉल, मिडियम, फ्लेक्झिबल कॅपिटल, टॅक्स सेव्हिंग स्किम, मल्टी कॅपिटल, मीडियम कॅपिटल, अशा कॅटेगरीमध्ये पसरलेले आहेत. एकूणच हे फंड 1.29 लाख कोटी रुपयांचे व्यवस्थापन करतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या मोठ्या रकमेला धोका निर्माण झाला.
18 पैसे बुडवणाऱ्या फंड्सपैकी 12 निधींनी ना च्या बरोबर लाभ दिला, ज्यामुळे इक्विटी विभागातील असमतोल प्रदर्शन स्पष्ट दिसून आला. विशेषतः छोट्या भांडवली श्रेणीला सर्वाधिक धक्का बसला, ज्यात सात फंड शून्य प्रॉफीटच्या निराशाजनक यादीत होते. या फंड्सनी गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा मातीत मिसळल्या. कारण बाजारातील अचानक घसरणीमुळे त्यांचे पोर्टफोलिओ कोलमडले. मोठ्या निधींमध्येही ही समस्या दिसून आली.
उदाहरणार्थ, 36945 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसह सर्वात मोठा एसबीआय छोट्या भांडवली फंडने 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत केवळ 0.6% लाभ दिला. कोटक छोट्या भांडवली निधीमध्ये -2.70% तर एचएसबीसी छोट्या भांडवली निधीमध्ये -2.20% घसरण नोंदली गेली. फ्रँकलिन इंडिया छोट्या भांडवली निधीने 0.94% आणि टाटा छोट्या भांडवली फंडने -6.25% ची प्रचंड घसरण अनुभवली. हे आकडे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला धक्का देणारे आहेत.
इतर श्रेणींतील निधींनीही गुंतवणूकदारांना हादरवले. क्वांट बहु-कॅपिटल फंडने फक्त 0.14% लाभ दिला, तर क्वांट मध्यम भांडवली निधी -0.15% घसरला. जेएम लवचिक कॅपिटल फंड -0.83% आणि नवीन एनजे लवचिक भांडवली निधी -1.26% ने मागे पडला. छोट्या भांडवली विभागात बँक ऑफ इंडिया छोट्या भांडवली निधीने 0.63% लाभ दिला, पण मोतीलाल ओसवाल केंद्रित निधी -1.01% घसरला. जेएम मूल्य निधी 0.16% वर मंदावला. या फंड्सची मालमत्ता १,००० कोटी ते १०,००० कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे, ज्यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांनाही मोठा फटका बसला. बाजारातील हे प्रदर्शन गुंतवणूक रणनीतींना नव्याने विचार करण्यास भाग पाडणारे असल्याचे तज्ञ सांगतात.
शून्य लाभ गटात सर्वाधिक खराब कामगिरी सॅमको लवचिक भांडवली निधीची राहिली, ज्याने गेल्या वर्षात -11.32% घसरण नोंदवली. त्यानंतर टाटा छोट्या भांडवली निधी, सॅमको कर-बचत योजना, सॅमको बहु-कॅपिटल फंड आणि कोटक छोट्या कॅपिटल फंड यांचा क्रम आहे. सॅमकोच्या या योजनांनी २०२५ मध्ये सर्वाधिक घसरण दाखवली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या लाखो कोटींच्या रकमेला धोका निर्माण झाला. या निधींनी बाजारातील कमकुवत भाग निवडल्याने गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसला. एकूणच, हे आकडे परस्पर निधी बाजारातील जोखमींचे प्रतिबिंब आहेत.
उत्तर: ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार एकूण १८ इक्विटी परस्पर निधींनी गेल्या १२ महिन्यांत शून्य किंवा त्यापेक्षा कमी (ऋण) परतावा दिला आहे. यापैकी १२ निधी तर थेट तोट्यात गेले आहेत.
उत्तर: सॅमको लवचिक भांडवली निधीने गेल्या वर्षात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे -११.३२% ते -१५.४९% पर्यंत घसरण नोंदवली आहे. त्यानंतर टाटा छोट्या भांडवली निधी (-६.२५%), कोटक छोट्या भांडवली निधी (-२.७०%) आणि एचएसबीसी छोट्या भांडवली निधी (-२.२०% ते -७.७८%) यांचा समावेश आहे.
उत्तर: या १८ निधींकडे एकत्रितपणे सुमारे १.२९ लाख कोटी रुपये एवढी प्रचंड मालमत्ता (AUM) व्यवस्थापनाखाली आहे. यात एसबीआय छोट्या भांडवली निधीसारख्या ३६,९४५ कोटी रुपयांच्या मोठ्या निधींचाही समावेश आहे. त्यामुळे लाखो गुंतवणूकदारांना मोठा फटका बसला आहे.
(Disclaimer - हा लेख माहितीसाठी देण्यात आलाय. म्युच्यूअल फंड गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधिन असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या.)