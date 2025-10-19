'सोनं देतंय धडकी भरवणारा इशारा...'; तज्ज्ञांनी सांगितली आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती

जगभरात सोन्याच्या किंमती सातत्याने नवनवीन उच्चांक गाठत आहे. याच दरम्याम zoho चे अध्यक्ष श्रीधर वेम्बू यांनी एक धडकी भरवणारा इशारा दिला आहे. हा इशारा ग्लोबल फायनांशियल सिस्टममधील अस्थिरतेचा संकेत देतात. शनिवारी ट्विटरवर केलेल्या पोस्टमध्ये वेम्बू यांनी म्हटलं आहे की, सोनंदेखील मोठा इशारा देत आहे. सोनं गुंतवणुक म्हणून योग्य पर्याय नाही. तर विमा म्हणून सोन्याकडे पाहू शकता. जेणेकरुन ते आर्थिक जोखिमेपासून संरक्षण देऊ शकेल.
वर्तमानमध्ये अमिरेकेच्या शेअर बाजारात सोन्याच्या दरवाढीबाबत मोठा फुगा निर्माण झाला आहे. त्यामुळं सोन्यातील गुंतवणुक वाढली आहे. 2008 सारख्या आर्थिक संकट येऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.वेम्बू यांनी पुढे म्हटलं आहे की, आर्थिक व्यवस्थेत कर्जाचे प्रमाण खूप जास्त होते तेव्हा त्यावरील विश्वास हळूहळू कमी होतो. त्यांनी लिहिले, "अर्थव्यवस्था ही विश्वासावर बांधली जाते आणि जेव्हा कर्ज खूप जास्त होते तेव्हा विश्वास उडतो."
वेम्बूने मस्करीत म्हटलं आहे, मला खात्री आहे की एआय सिस्टममधील सर्व कर्ज फेडेल." त्यांच्या या टिप्पणीकडे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत एआयमधील अतिउत्साही गुंतवणुकीवर टीका म्हणून पाहिले जाते. वेम्बू यांनी पुढे म्हटलं आहे की, सोन्याच्या वाढत्या किमतींवरून असे दिसून येते की गुंतवणूकदार हळूहळू पारंपारिक सुरक्षित संपत्तीकडे परतत आहेत. खरं तर, शुक्रवार, 17 ऑक्टोबर रोजी सोन्याच्या किमतींनी एक नवीन विक्रम नोंदवला, जो प्रति 10 ग्रॅम 1,32,294 रुपयांवर पोहोचला. सणासुदीचा हंगाम आणि गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षित संपत्तीच्या इच्छेमुळे या तेजीला आणखी चालना मिळाली आहे. ते म्हणाले की, ही केवळ सणांच्या मागणीचीच नव्हे तर गुंतवणूकदारांना बाजारातील अस्थिरतेची भीती वाटत असल्याचा इशारा आहे.
वेम्बूच्या या विधानावर अनेकांनी कमेंट केल्या आहेत.अमेरिकेतील वाढत्या कर्जामुळे आणि फेडरल रिझर्व्हच्या लिक्विडिटी पॉलिसीमुळं इक्विटी मूल्यांकनात वाढ झाली आहे. आता फक्त एक ट्रिगरची गरज आहे त्यानंतर हा फुगा फुटू शकतो. तर अन्य एका युजरने वेम्बूला ट्रोल केले आहे, तुम्ही दरवर्षी असा इशारा देतात.तुमचं लांडगा आला रे आला सारखं होईल. यावर वेम्बूने उत्तर दिलं आहे की, एका इंजिनिअरचे कामच आहे इमारतीचे काम निकृष्ट दर्जाचे आहे. कधी कोसळेल कोणी सांगू शकत नाही.