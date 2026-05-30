/Accident Video : काही सेकंदांचा खेळ; खोल दरीत ट्रेलर कोसळताच उठले धुळीचे लोट, अंगावर काटा उभा करणारी दृश्य समोर

Zojila pass accident Video : जम्मू काश्मीरमध्ये भीषण अपघात झाला असून, या अपघाताचा थरार कॅमेरात कैद करण्यात आला आणि या अपघाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
Zojila pass accident Video : जम्मू काश्मीर (Jammu Kashmir) आणि लडाखमध्ये (Ldakh) सध्या पर्यटकांचा ओघ वाढतानाच या रस्त्यांवरून जात असताना अनेकदा अशी थरारक वळणं येतात जिथं प्राण कंठाशी आल्याचाच अनुभव मिळतो. अशा थराराची प्रचिती सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडीओच्या माध्यमातून नुकतीच झाली. ज्यामध्ये एक ट्रक खोल दरीत, कोसळताना दिसताच काळजाचा ठोका चुकतो. प्राथमिक माहितीनुसार श्रीनगर- कारगिल महामार्गावर हा अपघात झाला.
श्रीनगर कारगिल महामार्गावरील झोजिला पास इथं एक मालवाहू ट्रेलर वाहन खोल दरीत कोसळला. स्टिअरिंगवरील नियंत्रण गमावल्यामुळं काही सेकंदांत ट्रेलर खोल दरीत गेला आणि धुळीचे लोटच्या लोट उठले. मात्र या अपघातातून चालक आणि वाहक सुखरूप बचावले. अतिशय भीषण अशा या अपघाताची काही दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाली.
शुक्रवारी श्रीनगर-कारगिल महामार्गावरून एक मालवाहू ट्रेलर वाहन वाट भरकटून ही मोठी दुर्घटना घडली. स्थानिक पोलीस प्रशासनाला याबाबतची माहिती मिळताच तातडीनं बचावकार्यासाठी पथकं इथं रवाना झाली. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार झोजिला मार्गावर पाणी माथाजवळ हा अपघात झाला, जेव्हा कारगिलला जाणाऱ्या 14 चाकी ट्रेलरवरील नियंत्रण सुटलं आणि तो डोंगरावरून खाली कोसळला.
JK01BC-2359 असा या ट्रेलरचा नोंदणी क्रमांक असून, अपघातात वाहनाचं मोठं नुकसान झालं. मात्र यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. ट्रेलरजवळ उभ्या असलेल्या दुसऱ्या ट्रक चालकाच्या मोबाईल कॅमेऱ्यात अपघाताचे 30 सेकंदांचे क्षण चित्रीत झालं.
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) May 30, 2026
जम्मू काश्मीरच्या वळणवाटांवर असणाऱ्या अतिशय आव्हानात्मक आणि संवेदनशील पर्वतीय वाटांपैकी एक म्हणजे झोजिलाचा टप्पा. हवामानात सतत होणारे बदल, अतिशय चिंचोळे रस्ते, तीव्र वळणं, चढ आणि उताराचे टप्पे या कारणांमुळं इथून प्रवास करणं अतिशय धोक्याचं ठरतं. त्यातच आता ट्रेलरसोबत झालेल्या या दुर्घटनेमुळं महामार्ग सुरक्षा आणि रस्ते व्यवस्थेसंदर्भात पुन्हा अनेक प्रश्नांनी डोकं वर काढलं. समुद्रसपाटीपासून अतिशय उंचावर असणाऱ्या अशा अनेक भागांमध्ये अशा वळणवाटांवर प्रवास करताना सतर्कता आणि समयसूचकता राखणंही अतिशय महत्त्वाचं ठरतं, हेच हा व्हिडीओ दर्शवून देतो.