English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • आता घरबसल्या फूड ऑर्डर करणे पडणार महागात! Zomatoच्या डिलिव्हरी चार्जेसमध्ये 19.2 टक्क्यांनी वाढ

आता घरबसल्या फूड ऑर्डर करणे पडणार महागात! Zomatoच्या डिलिव्हरी चार्जेसमध्ये 19.2 टक्क्यांनी वाढ

ऑनलाइन फूड ऑर्डर करणार्‍यांसाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे. झोमॅटोच्या डिलिव्हरी चार्जेसमध्ये आता 19.2 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ज्यामुळे ऑनलाइन फूड करणे आता महागात पडणार.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 21, 2026, 04:33 PM IST
आता घरबसल्या फूड ऑर्डर करणे पडणार महागात! Zomatoच्या डिलिव्हरी चार्जेसमध्ये 19.2 टक्क्यांनी वाढ
Photo Source: FinShiksha

Zomato Hike Delivery Charges: आता लोक खाण्याच्या-पिण्याच्या वस्तू बाजारात जाऊन आणण्यापेक्षा घरबसल्या ऑर्डर करणे अधिक पसंत करतात. झोमॅटोसारख्या अॅपवर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करणे खुपच सोपे असते. जे सामान्य माणसालाही परवडणारे असते. याद्वारे अगदी काही मिनिटांमध्येच तुमच्या घरी खाणे पोहोचवले जाते. पण आता ऑनलाइन फूड ऑर्डर करणे महागात पडणार आहे. कारण, आता झोमॅटोने त्यांचे डिलिव्हरी चार्जेस वाढवले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

झोमॅटोच्या ऑनलाइन फूड होम डिलिव्हर चार्जेसमध्ये वाढ

दरम्यान, देशभरात जाणवत असलेल्या एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याचा परिणाम आता ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अॅप्सवरही झाला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमती वाढल्या आहेत. तसेच अनेकजण घरातून क्लाउड किचन चालवत असतात, कच्च्या तेलाच्या किमतीही वाढल्या आहेत. तुटवडा आणि दरवाढ यामुळेच झोमॅटोने हा निर्णय घेतल्याचे समोर येत आहे. एका रिपोर्टनुसार  झोमॅटोच्या डिलिव्हरी चार्जेसमध्ये जवळजवळ 19.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 12.50 रुपयांपासून 14.90 रुपयांपर्यंत वाढवले आहेत. ज्यामुळे प्रत्येक ऑर्डरवर आता ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. 

 

भविष्यात डिलिव्हरी चार्जेस कमी होणार का? 

ऑनलाइ फूड ऑर्डरच्या होम डिलिव्हरीचे चार्जेस ठिकाणामधील अंतरावर अवलंबून असते. तसेच पॅकेजिंग चार्जेसही निर्धारित केले जातात. आता यासगळ्यामुळे घरबसल्या जेवण मागवणे तुम्हाला महागात पडणार आहे. तसेच याआधी 2025 मध्येही झोमॅटोकडून डिलिव्हरी चार्जेस वाढवण्यात आले होते. असेही सांगितले जात आहे की, दरवाढ कमी होईपर्यंतच चार्जेसची किंमत वाढवण्यात आली आहे. पण परिस्थिती सामान्य झाल्यास डिलिव्हरी चार्जेस पुन्हा कमी करण्यात येतील. 

 

आखाती देशातील संघर्षाचा भारतावर परिणाम 

दरम्यान, इस्रायल आणि इराणच्या युद्धाचा आज 22वा दिवस आहे. हे युद्ध 12 दिवस चालणार असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आखाती देशातील संघर्षाची परिस्थिती आता आणखीन बिकट होताना दिसत आहे. अशात देशभरात एलपीजी गॅसचा होत असलेला तुटवडा वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक नागरिक इंडक्शनकडे वळले असले तरी, सामान्य नागरिकांना मात्र, याचा मोठा फटका बसला आहे. आणि आता ऑनलाइन फूड ऑर्डरवरही अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Online Food OrderingZomatodelivery charges increaselpg gas shortagemarathi news

