आता घरबसल्या फूड ऑर्डर करणे पडणार महागात! Zomatoच्या डिलिव्हरी चार्जेसमध्ये 19.2 टक्क्यांनी वाढ

Zomato Hike Delivery Charges: आता लोक खाण्याच्या-पिण्याच्या वस्तू बाजारात जाऊन आणण्यापेक्षा घरबसल्या ऑर्डर करणे अधिक पसंत करतात. झोमॅटोसारख्या अॅपवर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करणे खुपच सोपे असते. जे सामान्य माणसालाही परवडणारे असते. याद्वारे अगदी काही मिनिटांमध्येच तुमच्या घरी खाणे पोहोचवले जाते. पण आता ऑनलाइन फूड ऑर्डर करणे महागात पडणार आहे. कारण, आता झोमॅटोने त्यांचे डिलिव्हरी चार्जेस वाढवले आहेत.
दरम्यान, देशभरात जाणवत असलेल्या एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याचा परिणाम आता ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी अॅप्सवरही झाला आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमती वाढल्या आहेत. तसेच अनेकजण घरातून क्लाउड किचन चालवत असतात, कच्च्या तेलाच्या किमतीही वाढल्या आहेत. तुटवडा आणि दरवाढ यामुळेच झोमॅटोने हा निर्णय घेतल्याचे समोर येत आहे. एका रिपोर्टनुसार झोमॅटोच्या डिलिव्हरी चार्जेसमध्ये जवळजवळ 19.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 12.50 रुपयांपासून 14.90 रुपयांपर्यंत वाढवले आहेत. ज्यामुळे प्रत्येक ऑर्डरवर आता ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
ऑनलाइ फूड ऑर्डरच्या होम डिलिव्हरीचे चार्जेस ठिकाणामधील अंतरावर अवलंबून असते. तसेच पॅकेजिंग चार्जेसही निर्धारित केले जातात. आता यासगळ्यामुळे घरबसल्या जेवण मागवणे तुम्हाला महागात पडणार आहे. तसेच याआधी 2025 मध्येही झोमॅटोकडून डिलिव्हरी चार्जेस वाढवण्यात आले होते. असेही सांगितले जात आहे की, दरवाढ कमी होईपर्यंतच चार्जेसची किंमत वाढवण्यात आली आहे. पण परिस्थिती सामान्य झाल्यास डिलिव्हरी चार्जेस पुन्हा कमी करण्यात येतील.
दरम्यान, इस्रायल आणि इराणच्या युद्धाचा आज 22वा दिवस आहे. हे युद्ध 12 दिवस चालणार असे सांगण्यात आले होते. मात्र, आखाती देशातील संघर्षाची परिस्थिती आता आणखीन बिकट होताना दिसत आहे. अशात देशभरात एलपीजी गॅसचा होत असलेला तुटवडा वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक नागरिक इंडक्शनकडे वळले असले तरी, सामान्य नागरिकांना मात्र, याचा मोठा फटका बसला आहे. आणि आता ऑनलाइन फूड ऑर्डरवरही अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.