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महाराष्ट्रातून ऑर्डर; लाठीचार्ज सुरु असताना पोहचला फूड डिलीव्हरी बॉय; ऑर्डर कुणी आणि का केली? कुणाला द्यायला सांगितली? जाणून सगळेच शॉक

दिल्लीत जंतर मंतरवर जिथे लाठीचार्ज सुरु असताना आला फूड डिलीव्हरी बॉय आला.  महाराष्ट्रातून जेवणाची ऑर्डर करण्यात आली होती.  जेवण ऑर्डर करणाऱ्याचे नाव आणि त्याने जेवण का ऑरर्ड केले जाणून सगळेच शॉक झाले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 21, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:53 PM IST
महाराष्ट्रातून ऑर्डर; लाठीचार्ज सुरु असताना पोहचला फूड डिलीव्हरी बॉय; ऑर्डर कुणी आणि का केली? कुणाला द्यायला सांगितली? जाणून सगळेच शॉक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रातून ऑर्डर; लाठीचार्ज सुरु असताना पोहचला फूड डिलीव्हरी बॉय; ऑर्डर कुणी आणि का केली? कुणाला द्यायला सांगितली? जाणून सगळेच शॉक
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